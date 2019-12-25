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 Верховный Суд принял к рассмотрению кассацию Дронова, осужденного за смертельное ДТП в Харькове, - адвокат Матвеева

Верховный Суд Украины рассмотрит кассационную жалобу Геннадия Дронова, фигуранта резонансного ДТП в Харькове на ул. Сумской в 2017 году, приговоренного к 10 годам лишения свободы.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала адвокат пострадавших Лариса Матвеева, информирует Цензор.НЕТ.

"Верховный Суд Украины принял к рассмотрению кассационную жалобу Геннадия Дронова на приговор Киевского райсуда Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года", - отметила Матвеева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд отказался отменять приговор виновникам смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

По ее словам, новый адвокат Дронова Геннадий Токарев обжаловал приговоры первой инстанции и апелляционного суда. "Ранее кассационную жалобу вернули на доработку, однако теперь документ принят к рассмотрению", - добавила Матвеева.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также читайте: Адвокату потерпевших отказали в информации о местах отбывания наказания Зайцевой и Дронова

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения. Признанные виновными в смертельном ДТП в центре Харькова осенью 2017 года также обязаны солидарно выплатить почти 8 миллионов гривен компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Источник: https://censor.net.ua/n3167222
 
 
 Топ комментарии
 
У тебя хоть права есть , валенок))?
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Дронова закрыть.
телку, шо 5 людей положила - оправдать.
посидеть то рядом с адвокатом Дронову датут хоть?
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Дронова закрыть.
телку, шо 5 людей положила - оправдать.
посидеть то рядом с адвокатом Дронову датут хоть?
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веселое такое судилище в Украине - многие на етом деле лапки липкие нагрели...
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Да... Адвокат Дронова явно нагрелся. Нормальный бы посоветовал признать вину чтобы быстро выйти, а этот видимо бабло тянул, обещал что оправдают.
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Признать вину - это еще бы больше пошлобы в пользу той шмары
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каким образом признание вины Дроновым, смягчило бы вину Зайцевой?
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а ей,шо суд дал такой срок по справедливости или за бабки? Ей 12 лет,как минимум давать надо было
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тебе стало бы легче если бы она на два годика больше отсидела?
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Верховный суд Украины на основании рассмотрения одного из дел (заседание за 26.07.2019 по делу №751/4088/17) решил разрешить водителям проезжать на жёлтый сигнал светофора.
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Ага, перечитай еще раз, только внимательно, а потом вернешься.
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Все правильно осудили. Нефиг на запрещающий сигнал светофора ехать.
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конечно есть. А у тебя есть вопросы, петушок?
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Оно так 50% машин и ныне стартует. Иное дело, что это суд нашел, как доказательство его вины, потому, что это есть нарушение ПДД. Но даже и так, то 10 лет Дронову - это апофеоз правосудию.
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Так потому и дали 10 что не признал вину - это всегда отягчающее обстоятельство. А так бы скоро дома был.
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А почему не указывают на причину по которой дронов оказался за стоплинией?
Может он не успел проехать пока ему ещё был зелёный свет из-за впереди едущих тугодумов?
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Потому что по камерах установлено что это не так, потому его защита даже и не пыталась сьехать на это. И даже если бы было так - все равно он начал движение на желтый.
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если можно обнюханой козе на красный лететь - напомните скорость?
положить 6 людей и сделать в етом виноватого водилу, шо на перекрестке напротив?
таки да - приговор года....
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А что, виноватым сделали только Дронова? Зайцеву оправдали?
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зайцева положила 6 человек - ее судьба меня не интересует и вроде как однозначна.
дронов шо сделал на 10ку?
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нарушил ПДД что повлекло гибель людей - до 15 лет
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а что не так? Он нарушил ПДД? Да. Это повлекло гибель людей? Да
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понятно - спор бесконечен и консенсус достигнут не будет.
Удачи и всех благ.
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Он нарушил только тем,что выехал на желтый со свей стороны.А у той суки вообще красный горел+она еще и вмазаная была.Она в первую очередь виновата.Она сбила людей,а срок одинаковый
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Ну ее степень вины больше, никто и не спорит с этим
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Это точно Вовк и Зайцева - почти одна и та же фамилия.
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опять ты?
ну выдаленых, закрещеных - выдохни уже
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ты про себя? Тем там "выдалили" и "закрестили"
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досвидос, я не рашпиль, шо б ты об меня свой язык чесал..
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давит один - сидит другой с давилой как минимум....
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тема с Дроновым очень интересна. Как всегда сейчас появится тьма тугодумов, думающих что они знают ПДД
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Светлана Самборска
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На месте Дронова посвятил бы остаток своей жизни для мести трём мразям опаскудившим его жизнь :
1. Судье , которую купил папик этой обкуренной пляди .
2. Самой курилке .
3. Укокошил бы самого папика , оплатившего издевательство над ним , чтобы оправдать курилку .
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Для того чтобы потом остаток жизни провести в пожизненной камере. Шикарная карьера
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Правда из Америки - Порошенко вывел из Украины 100 миллиардов долларов.
Это ПОЗОР для Украины! США требуют СРОЧНО посадить Порошенко
https://www.youtube.com/watch?v=jJ4v9U-DSWU
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