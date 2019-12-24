EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  565  42
Все про:долг (1111) Луганщина (4247) водоснабжение (461) электроэнергия (335)

 Три города на Луганщине остались без воды из-за отключения объектов водоканала от электричества, - Лисичанский горсовет

В Лисичанске, Новодружеске и Приволье Луганской области без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Лисичанска.

Отмечается, что 24 декабря ООО "Луганское энергетическое объединение" отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал" (водонасосные станции "Белогоровская", "Сумисна", "РТИ", "Привольнянское", "Малорязанцево"). Это привело отключению водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье. "Без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, 35 учебных и 25 медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На "Электротяжмаше" впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА. ДОКУМЕНТ

"Лисичанскводоканал" совместно с Главным управлением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Луганской области разработали график подвоза питьевой и технической воды на объекты социальной сферы и для населения. Также руководство КП "Личисансктеплосеть" получило поручение притушить до минимума котельные на период отсутствия водоснабжения.

Источник: https://censor.net.ua/n3167221
 
   
 Топ комментарии
 
Не усі, хоча дуже багато. Тому звіздець буде усім.
 показать весь комментарий
 
Если в кране нет воды - вспомни как голосовал.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а вы всю страну вместе с водоканалами и прочим коммунальным майном барыгам продайте за пол цены и получите пустую державу, которую придется повторно заселять если желающие найдутся.
 показать весь комментарий
 
Ага...ща вернем социалистическую собственность и Пэтю Симоненко)))
 показать весь комментарий
 
ты, для старта, державную собственность верни ..., а потом уже петей вспоминай.
 показать весь комментарий
 
Не...для старта и финиша лучше коммуняк добить,чтобы ими и не воняло!
 показать весь комментарий
 
Поки зевлада бере кредити під великі відсотки і знищує всю країну. Без води усі будуть смердіти.
 показать весь комментарий
 
 
Підтримую...дякувати Богу,не зебіл)))
 показать весь комментарий
 
 
Всю жизнь так было! Почасовая подача воды, ванны, кастрюли, ведра для хранения воды!
 показать весь комментарий
 
 
"Светлана Самборска 4 hrs ·

Какой же пи###ц, господи.



Ірина Вітер 8 hrs

Справа Шеремета: апеляція по Кузьменко.
Прокурор: "Можуть знищити докази. Так як ці докази ще не виявлені, то підозрювані можуть їх знищити".
 показать весь комментарий
 
 
Но в ЛНР-то все хорошо-вода есть, тепло есть и "пенсия как в России!", а это уже без пяти минут наши партнеры...
 показать весь комментарий
 
А вот кстати да...там отключать низзя....
 показать весь комментарий
 
 
Браво Ринатушке Леонидовичу! Сношает более 15-ти лет этот регион, а они ему за это дифирамбы и голоса на выборах.
Еще раз браво!
 показать весь комментарий
 
Ринатушка тут ни при чем...Хозяин ЛЭО кцп Григоришин...
 показать весь комментарий
 
тамжынашилюди? дамбас фсю галактику поит?
 показать весь комментарий
 
Головне, що бариги нема😊 Треба трохи почекати😨
 показать весь комментарий
 
свиновальц есть. по воле гуляет. и его мыролюбный реформизм до сих пор процветает. потужно процветает.
 показать весь комментарий
 
😨 Тобто Зе знову не винуватий. Продовжуйте відбілювати безальтернативне земиролюбство, а тим часом зевиборці будуть пити сечу.
 показать весь комментарий
 
Штей є штейн і не винуватий, що він штейн. Винуваті виборці штейна і ті, хто пасивно допомагав прийти штейну до влади. Ви зробили це разом із зебілами.
 показать весь комментарий
 
ну я делал все чтобы свиновальц не прошел. и он не прошел. и предстоит ему и его подсвинкам отвечать за мыролюбство.
 показать весь комментарий
 
Молодец. Триколор уже приготовил, братух встречать?
 показать весь комментарий
 
 
Свято наближається... Скоро так буде багато де, бо як людям платити, навіть «покращєні» тарифи???




tZE inform

@tZEinform

·5 год

Зернотрейдеры заявляют о проблемах с возмещением НДС: нет оборотных средств на выкуп зерна у аграриев Расскажи ка нам Вова о повышении пенсий....
 показать весь комментарий
 
 
ты в курсе, что т.н. зернотрейдеры это барыги которые у аграриев за копейки урожай скупают. Ты в курсе что они наваривают на селянах минимум 50%. Какое нах. возмещение ндс для них может быть вообще????
 показать весь комментарий
 
 
Ці зернобариги повернуть свої гроші я але вже за рахунок інфляції, або дефолту. Ви зробили це разом із зебілами.😊
 показать весь комментарий
 
А ти в курсє, що зє бубочка всі прибутки в офшорах сховав??? В курсє, що італійску дачку прикупив на відкат від бєні, за відмивку мільйярду, виведеного з привату??? Так хто барига??? Ці хоч якусь працю вкладають й валюту в країну приносять...
І до речі - зє дятли не мають мізків, тому й голосили за бубочку, бо якщо б мали чим думати, то зрозумілиб, що в цьому бізнесі зайнято багато людей, простихробітників - водіїв, залізничників, працівників елеваторів, портових робітників, тощо...
Думай те... Хоча на це надії мало...
 показать весь комментарий
 
 
Пасивно голосували, тому теж будете страждати😋
 показать весь комментарий
 
нет. я активно голосовал за иво бобула и капитана марвелл.
 показать весь комментарий
 
Цього замало, якщо ставтити за мету збереження країни та її рух у західному напрямку... Тре було розраховувати ретельніше...
 показать весь комментарий
 
 
Пробачте, але ці люди голосували за Зе. Пийте😏, хоча пити тепер їм нема чого. Тепер будете жити, як голосували.
 показать весь комментарий
 
 
Не усі, хоча дуже багато. Тому звіздець буде усім.
 показать весь комментарий
 
 
Если в кране нет воды - вспомни как голосовал.
 показать весь комментарий
 
 
А якщо в країні є вода, то їм пєця насцяв туда😵
 показать весь комментарий
 
 
Сєпари, як і зебіли - повинні страждати!
 показать весь комментарий
 
 
Любов стане міцною після того, як за їх рахунок вони будуть повертати борги зевлади 😊
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх