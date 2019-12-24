 Три города на Луганщине остались без воды из-за отключения объектов водоканала от электричества, - Лисичанский горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Лисичанска.
Отмечается, что 24 декабря ООО "Луганское энергетическое объединение" отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал" (водонасосные станции "Белогоровская", "Сумисна", "РТИ", "Привольнянское", "Малорязанцево"). Это привело отключению водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье. "Без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, 35 учебных и 25 медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
"Лисичанскводоканал" совместно с Главным управлением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Луганской области разработали график подвоза питьевой и технической воды на объекты социальной сферы и для населения. Также руководство КП "Личисансктеплосеть" получило поручение притушить до минимума котельные на период отсутствия водоснабжения.
Какой же пи###ц, господи.
Ірина Вітер 8 hrs
Справа Шеремета: апеляція по Кузьменко.
Прокурор: "Можуть знищити докази. Так як ці докази ще не виявлені, то підозрювані можуть їх знищити".
Еще раз браво!
tZE inform
@tZEinform
·5 год
Зернотрейдеры заявляют о проблемах с возмещением НДС: нет оборотных средств на выкуп зерна у аграриев Расскажи ка нам Вова о повышении пенсий....
І до речі - зє дятли не мають мізків, тому й голосили за бубочку, бо якщо б мали чим думати, то зрозумілиб, що в цьому бізнесі зайнято багато людей, простихробітників - водіїв, залізничників, працівників елеваторів, портових робітників, тощо...
Думай те... Хоча на це надії мало...