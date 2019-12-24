 За оскорбление украинского футболиста Зозули понесут наказание и испанские болельщики, и футбольный клуб, - Щерба

Об этом в интервью "Укринформу" заявил посол Украины в Королевстве Испания Анатолий Щерба, передает Цензор.НЕТ.

"Наказание будет. Прежде всего, для клуба. И оно, в принципе, уже есть: дисциплинарная комиссия, состоящая из представителей как национальной федерации футбола, так и LaLiga, применит санкции к этому клубу", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы все - Зозуля", - болельщики вывесили баннер в поддержку украинского нападающего на матче второго дивизиона Испании. ФОТО

Посол уточнил, что в случае доигрывания второго тайма этого матча, который остановили из-за поведения ультрас, это будет происходить при пустых трибунах.

"Также могут быть применены соответствующие финансовые санкции для того, чтобы наказать за то, что такая провокация случилась. Хотел бы сказать, что и президент клуба "Альбасете", где играет Роман Зозуля, и президент "Райо Вальекано" - однозначно осудили то, что произошло на стадионе", - добавил Щерба.

Посол также планирует встретиться с руководством государственного секретариата Испании по делам спорта и Королевской футбольной федерации Испании, чтобы обсудить эту ситуацию.

Напомним, Роман Зозуля попал в скандал в Испании из-за того, что ультрас "Райо Вальекано", куда его клуб "Бетис" отправил в аренду, называют его фашистом.

Футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась. Но во время одного из матчей своей команды болельщики "Райо Вальекано" устроили акцию против Зозули.

Также читайте: Оскорбления в адрес Зозули схожи со штампами российской пропаганды, - МИД

Украинские дипломаты обратились в ФФУ и в футбольную лигу Испании.

Футболисты "Бетиса" публично поддержали нападающего Зозулю. Футболист вернулся в расположение "Бетиса", но принимать участие в официальных матчах команды не может, так как заявлен за "Райо Вальекано".

15 декабря 2019 года матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между "Райо Вальекано" и "Альбасете" приостановили после первого тайма и впоследствии отложили в связи с оскорблениями в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.