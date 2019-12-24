 Начато уголовное производство по факту событий в суде Киева, где рассматривалась мера пресечения Кузьменко, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, с заявлениями о противоправных действиях в полицию обратились трое журналистов. Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Подчеркиваем: такие противоправные поведение в отношении журналистов недопустимы. На все такие случаи полиция будет оперативно реагировать в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Как сообщает Интерфакс-Украина, на заседание суда прибыли двое журналистов издания "Шарий.нет". Возле здания суда сторонники Кузьменко окружили одного из них, начали задавать различные вопросы и обвинять в сепаратизме. Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак не это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений.
Об угрозах и оскорблениях в свой адрес от сторонников Кузьменко заявила и журналист издания "Страна", также прибывшая на заседание суда. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
14 hrs ·Про шахи, або, як їх називають на Росії, «шахмати».
На Московії, за рішенням Стоглавого Собору, який, до речі, також заборонив відспівувати поголених, шахмати були визнані елінськім бісовством, та заборонені на всій теріторії московського царства.
І якщо брадобрітих пізніше відспівувати дозволили, то заборону на шахмати ніхто не знімав, а значить можна вважати це елінське бісовство і досі незаконним на Росії.
Про антіросійській характер шахмат свідчить діяльність чемпіона світу Каспарова.
Вдруге після заборони, на Росію шахмати принесли києвськи монахи, коли прийшли вчити грамоті неписьменних тамтешніх священників.
Олег тихонов, 777с1се1аа7, а также оorionemc2... - это все один и тот же порохобот.
Просто дрочить нужно осторожно - главное , кончить вместе с решением суда .
Это повышает качество оргазма ...
Не те, що сувенірний корпус **********.
Доречі, наука громадянам, у кого є сувеніри з АТО: гільзи, кулі, рубашки до гранат, викиньте від гріха подалі.
Хоча, «єслі надо будєт ізоблічіть, порохобота», то підкинуть...
Шарій - порохобот ????!!!!
путин может изъявить недовольство...
да и повод хороший.... - посадить еще несколько комбатантов и волонтеров...
реакция типичного полицейского государства.
«Мусора - не люди!», - Арсен Аваков
Щодня засоби масової інформації б'ють на сполох через те, що російські найманці і гібридна армія РФ здійснили чергову атаку, наступ, в результаті чого, на жаль, продовжують гинути українці.
Сьогодні, двадцять четвертого грудня, стало відомо, що в Міністерстві оборони України заявили, що з настанням поточної доби на Донбасі, представники НВФ і російська гібридна армія шість разів намагалися наступати на позиції ВСУ, обстрілюючи українців з різних видів зброї. В результаті Збройні сили України понесли санітарні втрати - був поранений один український військовий.
Дмитро Гуцуляк, який є спікером оборонного відомства української держави, під час брифінгу в Києві заявив, що бійці Збройних сил України, який отримав поранення під час ворожого обстрілу, доставили у військовий мобільний госпіталь. Зараз працівники медичного закладу оцінюють стан українського бійця, як задовільний.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/348465-armija_rf_pishla_v_masshtabnij_nastup_na_donbasi_ukrajina_zaznala_vtrat
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https://twitter.com/ZinaidaUa/status/1209521732408754176