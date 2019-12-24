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Все про:Нацполиция (10625) пропаганда (2386) Шарий Анатолий (32) Кузьменко Юлия (32)

 Начато уголовное производство по факту событий в суде Киева, где рассматривалась мера пресечения Кузьменко, - Нацполиция

Полиция начала уголовное производство по факту событий с участием журналистов в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, с заявлениями о противоправных действиях в полицию обратились трое журналистов. Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Подчеркиваем: такие противоправные поведение в отношении журналистов недопустимы. На все такие случаи полиция будет оперативно реагировать в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Помогите!.. Путин - х#йло!.. Крым украинский!.." - под апелляционным судом в Киеве активисты поймали представителя пророссийского блогера Шария. ВИДЕО

Как сообщает Интерфакс-Украина, на заседание суда прибыли двое журналистов издания "Шарий.нет". Возле здания суда сторонники Кузьменко окружили одного из них, начали задавать различные вопросы и обвинять в сепаратизме. Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак не это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений.

Об угрозах и оскорблениях в свой адрес от сторонников Кузьменко заявила и журналист издания "Страна", также прибывшая на заседание суда. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также смотрите: Апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3167219
 
 
 Топ комментарии
 
Жалко, что морду не расквасили этой тварюке от Шария
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ТИМ "журналістам" при ЦІЙ владі можна все.
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та ще ніхто нікого не б'є, ще прути березові не підвезли
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****** ???? Ты смори как сепарня лугандонская заговорила . ****** значит?? да гниль сепарская. От тебя за милю кацапсиной воняет.
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"ваших" уже "закрывать" надо!
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ЗЕбил сепарнутый твои щас собирают на боярышник..иди скинся
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твои братушки мышебратья в сыром виде его выжрали.
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Тебе ж ясно сказали, вали на сру весну сепарок.
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из "активистов"? или "порохобот обыкновенный"??
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Олександр Дедюхін

14 hrs ·Про шахи, або, як їх називають на Росії, «шахмати».

На Московії, за рішенням Стоглавого Собору, який, до речі, також заборонив відспівувати поголених, шахмати були визнані елінськім бісовством, та заборонені на всій теріторії московського царства.
І якщо брадобрітих пізніше відспівувати дозволили, то заборону на шахмати ніхто не знімав, а значить можна вважати це елінське бісовство і досі незаконним на Росії.
Про антіросійській характер шахмат свідчить діяльність чемпіона світу Каспарова.
Вдруге після заборони, на Росію шахмати принесли києвськи монахи, коли прийшли вчити грамоті неписьменних тамтешніх священників.
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ТИМ "журналістам" при ЦІЙ владі можна все.
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При ЗЕсепарах Шарий стал журналистом..О как...,а ЗЕсепары Dnipro 75ed19bb, vad и бугагашенька тут как тут своего шария защищать
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порохосос. утешься - читай свои две "мурзилки" на "цензоре"!
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прот курви, замість того щоб Бузині відкритку чи статтю написати, по судах шляються Начато уголовное производство по факту событий в суде Киева, где рассматривалось мера пресечения Кузьменко, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9665
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курви покищо в клетке и присядут надового Начато уголовное производство по факту событий в суде Киева, где рассматривалось мера пресечения Кузьменко, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3761
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винтрогая гниль кремлёвкая шо ты тут раскудахталась?
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Скажи, чего ты ники все время меняешь? Сам пишешь, сам себе же и отвечаешь?
Олег тихонов, 777с1се1аа7, а также оorionemc2... - это все один и тот же порохобот.
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Не, ну конечно, журналистов шария обидели,так в целом они тупые овцы,но тут другое дело.
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Нет .
Просто дрочить нужно осторожно - главное , кончить вместе с решением суда .
Это повышает качество оргазма ...
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О. В ход пішли 100% вєщьдокі.
Не те, що сувенірний корпус **********.
Доречі, наука громадянам, у кого є сувеніри з АТО: гільзи, кулі, рубашки до гранат, викиньте від гріха подалі.

Хоча, «єслі надо будєт ізоблічіть, порохобота», то підкинуть...
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Жалко, что морду не расквасили этой тварюке от Шария
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Он там вроде не Порошенко, а Зеленского ругает.
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Шарій пєрєабулся !!!????
Шарій - порохобот ????!!!!
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Да плевать на то, кого он ругает. Это прокацапская мразь. Хочется, чтобы твари, которые на него работают пострадали значительно сильнее. Желательно без журналистов и без свидетелей.
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Там еще двух агентств журналистов били, в том числе девушку.
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настоящий патриот должен хоть раз избить девушку
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ну так агентов ФСБ обидели...
путин может изъявить недовольство...
да и повод хороший.... - посадить еще несколько комбатантов и волонтеров...
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asd zxc d31cbfd3 - конечно молодец..., жаль только что если будет продолжать в таком духе, то повесят его скоро....
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https://www.youtube.com/watch?v=9D1NCLwYjo0
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Я, звичайно, не дуже співчуваю людям, які працюють на Шарія, але те, що прихильники Кузьменко-Антоненка, то бидло, це беззаперечний факт.
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забавно, когда быдло кого то пытается оскорбить, называя быдлом
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Напрасно вы считаете это оскорблением. Это констатация факта.
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Публічна демонстрація по телебаченню, знищення Верховної Ради, , чи похорону діючого Президента, чи пропозиція застосувати газ на засіданні НФ, то нічого, а зауваження типу, «пару кассет з Градів» у телефонній розмові, то диверсія, за яку треба саджати...
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меньше жуй парашенское тв, только там "хоронили" президента.
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Кулачное право ,как никакое другое ,наиболее импонирует украинцам -патриотам.Правовые нормы-это долго и нудно.А тут раз - и сразу герой не только ордынских сми,но и мировых.А потом США нам заблокирует помощь военную.
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Ну, тут, как раз, противоречия нет. В первом комменте о ментах, во втором о полицейских.
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аваковскому прихвостню на хвост наступили ... пошла ответка,
реакция типичного полицейского государства.
«Мусора - не люди!», - Арсен Аваков
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вот так всегда у порохоботов "активистов" и "патриотов" - когда в стаде все "герои", когда к ответу поведут "караул" и "политические репрессии"!
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А вот и винторогая сепарская массовка подтянулась..
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Та украинцы все для тебя порохобота - сепары. Когда Крым Турчинов продавал - что же ты молчал, гнида? Ты и есть сепар голимый.
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Сепар в спам..твои высеры за километр кацапсиной воняют.
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...Армія РФ пішла в масштабний наступ на Донбасі: Україна зазнала втратАгресія Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей не припиняється, незважаючи на підписані в Мінську угоди про припинення вогню, «формулу Штайнмайера», розведення військ і навіть проведений в Парижі, дев'ятого грудня, саміту в нормандському форматі.
Щодня засоби масової інформації б'ють на сполох через те, що російські найманці і гібридна армія РФ здійснили чергову атаку, наступ, в результаті чого, на жаль, продовжують гинути українці.
Сьогодні, двадцять четвертого грудня, стало відомо, що в Міністерстві оборони України заявили, що з настанням поточної доби на Донбасі, представники НВФ і російська гібридна армія шість разів намагалися наступати на позиції ВСУ, обстрілюючи українців з різних видів зброї. В результаті Збройні сили України понесли санітарні втрати - був поранений один український військовий.
Дмитро Гуцуляк, який є спікером оборонного відомства української держави, під час брифінгу в Києві заявив, що бійці Збройних сил України, який отримав поранення під час ворожого обстрілу, доставили у військовий мобільний госпіталь. Зараз працівники медичного закладу оцінюють стан українського бійця, як задовільний.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/348465-armija_rf_pishla_v_masshtabnij_nastup_na_donbasi_ukrajina_zaznala_vtrat
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Во-во. Этих бы борцов с девушками - на фронт. Тогда бы русские не наступали, испугались бы.
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То, что Зеленский защитил упоротых - так он таки не на боци народу.
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кого бубочка захистив??? Кого він може захистити, якщо сам боїться всіх, навіть зє дятлів, які за нього голосили - у броньованому лісапєтє й ротою охорони обкладений...
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А те кто бил - тот не пропагандист насилия и беззакония?
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А зачем он туда пошел? Кстати на видео не видно что его бьют. Слова шариковых я не верю в принципе. Шарий и беркут защищал который бил всех подряд и женщин и стариков. Сепаров он защищал за то что те пытали и убивали мирных людей просто за проукраинску позицию. Так что они хотят что их тут на руках носить будут?
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Хто б сумнівався, що мусора швидко почнуть нахиляти тих, хто спробував протидіяти шарійовському мотлоху.
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И вообще в последние недели у Шария вдруг появилось много денег. Он начал кампанию против Рябошапки. В моем городе забросали почтовые ящики с недешевой полиграфией с содержанием против ГПУ, а так же поставили грузовые машины с баннерами такого же содержания.
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