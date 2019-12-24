 Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
В сообщении отмечается, что срок продлен на 53 дня (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1,9 млн грн ($81 тыс).
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.
1) Бюджет недоотримав 50 млрд гривень.
Це величезна сума, але важко уявити наскільки. Давайте спробуємо.
Військова техніка: 417 танків "Оплот"
9 корветів проекту 58250 (Володимир Великий)
138 ударних вертольотів AH-64 Apache
22 винищувачі F 35 або 60 F 16
Не самі вони прийшли.
Їх привели ті 73,22%, що: «Кто угодно, только не Порошенко !!!».
ну ты понял
С другой стороны, пора уже переводить дело в судебное рассмотрение и заканчивать приговором.
Ю́рій Микола́йович Гримча́к-заступник голови партії «Народна самооборона».
Я по ТВ видел несколько его выступлений...
и да.., по ходу он не сильно воровал раз денег на залог нет...
Так сильно волнуюсь.
На день Святого Валентина сокамерники вручат ему валентинку !
На всякий случай - свободу Саманте !
Он же агитировал за него, и бился за него на всех ТВ каналах куда его приглашали?
В сообщении отмечается, что срок продлен на 53 дня (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1,9 млн грн ($81 тыс).Источник: https://censor.net.ua/n3167218
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода прокомментировал слова Владимира Путина, назвавшего «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липски. Свою позицию он рассказал агентству РИА Новости.
А если пишешь на русском, то вопрос к тебе - а ты откуда?
Так вот в процессе и выдумал ...
При условии , что в шкуру был одет сам граф Мордовский и Удмурдский , в простонаречии - ***** .
Дорогу карете герцога Де Маликорна !
( просто фильм вспомнил из детства ) ...
Помните фреску с его изображением в в его часовенке ?
Он Святой .
И учитель учителя Христа .
Он много ему подсказал .
Не нам его судить ...
Причём , плешивой крысы !