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Все про:арест (9917) Гримчак (330) Антикоррупционный суд (558)

 Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Гримчаку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

В сообщении отмечается, что срок продлен на 53 дня (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1,9 млн грн ($81 тыс).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд уменьшил с 6 до 2 млн грн залог экс-замглавы МинВОТ Гримчаку, подозреваемому в получении взятки

Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля 01

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Также читайте: Суд отправил под круглосуточный домашний арест фигуранта "дела Гримчака" Овдиенко, - адвокат Мельник

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

Источник: https://censor.net.ua/n3167218
 
   
 Топ комментарии
 
Этому сейчас даже шоколад не лезет в глотку в СИЗО, а патрон Петя на залог зажлобил.
С другой стороны, пора уже переводить дело в судебное рассмотрение и заканчивать приговором.
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Прийшли вчониє з трускавецькими дипломами, фулє.
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Суды в Украине превратились в непонятно что - действо может длиться многими годами и приговора так и не будет (обвинительного или оправдательного).
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Andrei 25‏ @24JDI 11 ч.11 часов назад

Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля - Цензор.НЕТ 1113

1) Бюджет недоотримав 50 млрд гривень.
Це величезна сума, але важко уявити наскільки. Давайте спробуємо.
Військова техніка: 417 танків "Оплот"
9 корветів проекту 58250 (Володимир Великий)
138 ударних вертольотів AH-64 Apache
22 винищувачі F 35 або 60 F 16
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Прийшли вчониє з трускавецькими дипломами, фулє.
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Та ні.

Не самі вони прийшли.
Їх привели ті 73,22%, що: «Кто угодно, только не Порошенко !!!».
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Посадили взяточника,молодец Зеленский,правильный выбор президента
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Этому сейчас даже шоколад не лезет в глотку в СИЗО, а патрон Петя на залог зажлобил.
С другой стороны, пора уже переводить дело в судебное рассмотрение и заканчивать приговором.
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Суды в Украине превратились в непонятно что - действо может длиться многими годами и приговора так и не будет (обвинительного или оправдательного).
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Какой патрон Петя?У кого?
Ю́рій Микола́йович Гримча́к-заступник голови партії «Народна самооборона».
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Лилия Стацкая - но топил за порошенко изо всех сил...

Я по ТВ видел несколько его выступлений...
и да.., по ходу он не сильно воровал раз денег на залог нет...
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Топил - мягко сказано.Рвал жопу-самэ то.
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На счет Пороха не волнуйся,ты проверь бюджет который зеля опустошил за полгода.
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А я волнуюсь за порошенко....
Так сильно волнуюсь. Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого - Цензор.НЕТ 8931
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Смотри инфаркт не заработай,а то с кого мы здесь прикалываться будем.
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Интересно, если Грымчак окажется не виновен, сядет в тюрягу прокурор и следователь за ложное обвинение?
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Это так мило !
На день Святого Валентина сокамерники вручат ему валентинку !
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Я настолько стар , что могу вспомнить и Саманту Смит .
На всякий случай - свободу Саманте !
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Если бы у тебя не было старческой деменции,ты бы помнил,что Саманта Смит умерла в тринадцатилетнем возрасте.
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Надеюсь , при теле не была найдена картока Правого Сектора ?
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а вот почему порошенко не внесет за него залог?
Он же агитировал за него, и бился за него на всех ТВ каналах куда его приглашали?

В сообщении отмечается, что срок продлен на 53 дня (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1,9 млн грн ($81 тыс).Источник: https://censor.net.ua/n3167218
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А зачем ему этот отработанный материал? Тем более, крайне не популярный в народе. Он эти бабки лучше потратит на армию ботов, что на том же цензоре трётся, по 10 акков на одно ботовое свинорыло. Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого - Цензор.НЕТ 1958
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«24 декабря 2019Российские евреи поддержали Путина за слова о польском после в Третьем рейхе.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода прокомментировал слова Владимира Путина, назвавшего «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липски. Свою позицию он рассказал агентству РИА Новости.
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Вы, наверное, из России будете? У нас, обычно, за гарбузом ходят, ну, или, если вы хотите, за кавуном.
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Якщо ти хочеш мені написати щось про кавуна, або про гарбуза, пиши українською.
А если пишешь на русском, то вопрос к тебе - а ты откуда?
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ЗЕбильное правительство хочет решить проблему с дефицитом бюджета - выжимают из Грымчака 1,9 млн. грн
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Если Украину выдумал граф Потоцкий , то Расею выдумал Дубровский , занимаясь сексом с берёзовым дуплом .
Так вот в процессе и выдумал ...
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Не с дуплом, а с медведем, которого он впоследствии убил.
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Неплохая версия ...
При условии , что в шкуру был одет сам граф Мордовский и Удмурдский , в простонаречии - ***** .
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А в День влюбленных, 14 февраля, суд "полюбит" его опять?
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Виноват проклятый горбун .
Дорогу карете герцога Де Маликорна !
( просто фильм вспомнил из детства ) ...
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Вы еще скажите, что Порошенко честный человек.
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Он не совсем человек .
Помните фреску с его изображением в в его часовенке ?
Он Святой .
И учитель учителя Христа .
Он много ему подсказал .
Не нам его судить ...
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Ну, с тем, что он не совсем человек, соглашусь. Правда, не знаю, как в древнегреческой мифологии назывался гибрид человека и свиньи. Вот кентавра знаю, а этого, нет.
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