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 Политика Украины
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Все про:Транзит газа (149) Алексей Оржель (43)

 Ориентировочный доход Украины за пять лет транзита российского газа - $15 млрд, - Оржель

Украина получит от РФ более $3 млрд по арбитражу, а за пять лет транзита российского природного газа - $15 млрд.

Такую информацию обнародовал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (встречи в Минске 20 декабря, по итогам которой Украина-РФ-ЕК подписали межправительственный протокол. - Ред.), это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет", - написал министр в своей колонке для издания "Экономическая правда" во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контракты по транзиту газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" продолжат согласовывать 26 декабря, - Витренко

"Таким образом, в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них $3 млрд - "живыми" деньгами - уже до нового года. И это – без каких-либо кабальных условий относительно покупки российского газа", – подчеркнул Оржель.

При этом глава Минэкоэнерго отметил, что на встрече в Минске стороны достигли существенного прогресса, однако в настоящее время риск неподписания нового контракта все еще существует.

"Протокол - это еще не соглашение. В последнюю неделю декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано - транзита нет. Может вторая сторона "спрыгнуть" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, все имиджевые потери понесет "Газпром", - добавил министр.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Также читайте: Украина работает над системой договоров, которые минимизируют или уберут риск отказа РФ от транзита газа, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3167217
 
   
 Топ комментарии
 
посчитаем?
за пять лет планируется прокачать 60+40+40+40+40=220 млрд кубов
доход 15 млрд долларов
выходит 1000 кубов мы готовы прокачать за 68 долларов?
что то мне кажется кто то пиз..ит.. или я неправильно считаю?
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нє Украіни, а оцих от п'ятьох

Усі ми гідранти‏ @kcsfMOfC78vkFqk

1\Пінчук 2\Фірташ 3\Медведчук 4\Коломойський 5\Тарута
думаю вони вже домовились з Хуйлом за дшевий газ та дешеву Україну
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прямо про сегодняшнее время...
про 73% тоже есть...





Ronin

@ligovs

·3 ч

Це написав поет, що безмежно любив Україну....

Орієнтовний дохід України за п'ять років транзиту російського газу - $15 млрд, - Оржель - Цензор.НЕТ 7478
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Лохторату втюхівають казки про дешевий газ, про майбутнє щастя й мир, а тим часом знищують те, що почало відроджуватись, в першу чергу армію... Ось такі сухпайки (два кілограми готової, смачної їжи на добу) припинили закуповувати відразу, як прийшли до влади зелені покидьки, разом з припиненням реформи харчування, будівництвом нових общаг та казарм, закупівлею однострою, озброєнь... Військовий бюджет закупівель не виконано майже вдвічі... А зараз намагаються посадити людей, які розробляли та втілювали у життя ці сухпаї, реформи харчування, однострою, озброєнь... Країною керує зараз ворог...
https://www.youtube.com/watch?v=W4nZQ55R0XE
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...Пожаловался и получил: Милованову начислили 80 000 гривен зарплатыЗарплата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова составляет 80 тысяч гривен за ноябрь. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УН.

По предварительным данным, сумма заработной оплаты, начисленной Милованову за ноябрь, составила 79 883 гривны, из которых после списания налогов и сборов выплачено 64 306 гривен.

Зарплаты министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства:

первого заместителя министра Павла Кухты составила 156 387 гривен;
заместителей Тараса Высоцкого - 169 009 гривен;
Светланы Панаиотиди - 150 807 гривен;
Дмитрия Романовича - 160 333 гривны;
заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 195 350 гривен;
Сергея Николайчука - 142 939 гривен;
Юлии Свириденко - 151 227 гривен;
Инны Метелевой - 163 375 гривен.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/348466-pohalovalsja_i_poluchil_milovanovu_nachislili_80_000_griven_zarplaty
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...Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-ноябрь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 4,5 миллиарда долларов, или на 5,8%, до 82,8 миллиарда долларов.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 177,7 миллиарда гривен, или на 8,2%, - до 1,991 триллиона гривен. В том числе в ноябре объем госдолга вырос на 1 миллиард долларов, или на 1,2%, в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 54,8 миллиарда гривен, или на 2,7%, в гривневом эквиваленте.

Отметим, что объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 миллиарда долларов, или на 2,6%, до 78,32 миллиарда долларов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 миллиарда гривен, или на 1,3%, до 2,169 триллиона гривен.

Читайте также: Пожаловался и получил: Милованову начислили 80 000 гривен зарплаты
По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/348464-gosudarstvennyj_dolg_ukrainy_dostig_pochti_83_milliardov_dollarov
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..как только московиты сдадут сп-2 и турецкий стрим, а они достроят и сдадут, немцы рогом уперлись, и контракт этот с нами можна будет на гвоздик повесить, поводы найдутся, и 20-лярдов с ним рядом. И трубу заполнить нечем будет. Сланцевый газ в р-не Славянска так и не начали добывать и не собираются. Скважины "Нестор -дай в глаз и Ко" свои прикрутили и ждут повышения цены и снижения ренты. Добыча собственного газа падает. И снова мы на игле кацаской! Тьфу, *** столько времени было раскрутить сланец то этот..да еще и базу ПРО амеровскую, рядом для охраны выставить..., в кайф шоб фюреру залесскому по утрам в бинокль смотреть было))...
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Щось мені здається, що той контракт закінчиться одразу, як кацапи добудують ПП-2, тобто десь навесні 2020. А декому вже треба сухарі сушить для довгої посадки за цей "успіх".
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Опять враньё.
За 2018г Украина заработала 3 млрд при транзите 81 млрд кубов.
И, если в 2022г прибыль будет по словам оржеля тоже 3 млрд при транзите всего 40 млрд в год, то это означает что стоимость транзита увеличится в два раза.
Разве можно так откровенно врать?
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Возможно , до этого кацапы сильно на@бывали Украину на транзите.
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..он бы еще и прибыль компании от этого "ориентировочного дохода" указал, Лобачевский то этот Орієнтовний дохід України за п'ять років транзиту російського газу - $15 млрд, - Оржель - Цензор.НЕТ 1231 ... надо же так уметь считать министру то целому... Орієнтовний дохід України за п'ять років транзиту російського газу - $15 млрд, - Оржель - Цензор.НЕТ 1231..
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Може краще думати за молодь ніж за кацпский газ? IT-индустрия Украины обеспечила экспорт на 4,5 миллиарда долларов в 2018 году https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/01/31/644857/
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ЗЕгенераты продолжают подписывать с кацапами "договора" Причём "договор" с кацапом преподносица ЗЕбилами как побьеда. У меня есть несколько вариантов..либо это реально прокацапская банда, может завербованая, может просто симпатизирующие кацапам ЗЕсепарки, но явно работающая в пользу кацапни. Либо это реально ЗЕгенераты...подписывать "договор" с кацапами вменяемый человек не может, и уж тем более подавать это как перемогу..смешно просто..
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Путин был в безвыходной ситуации,Зеленский опять как в случае с военнопленными моряками, вытянул Путина из ховна. У него был цуг-цванг, все козыря были на руках у Украины,беда только,что игроки со стороны Украины шестерками оказались.
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