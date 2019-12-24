 Ориентировочный доход Украины за пять лет транзита российского газа - $15 млрд, - Оржель

Такую информацию обнародовал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (встречи в Минске 20 декабря, по итогам которой Украина-РФ-ЕК подписали межправительственный протокол. - Ред.), это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет", - написал министр в своей колонке для издания "Экономическая правда" во вторник.
"Таким образом, в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них $3 млрд - "живыми" деньгами - уже до нового года. И это – без каких-либо кабальных условий относительно покупки российского газа", – подчеркнул Оржель.
При этом глава Минэкоэнерго отметил, что на встрече в Минске стороны достигли существенного прогресса, однако в настоящее время риск неподписания нового контракта все еще существует.
"Протокол - это еще не соглашение. В последнюю неделю декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано - транзита нет. Может вторая сторона "спрыгнуть" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, все имиджевые потери понесет "Газпром", - добавил министр.
Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.
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По предварительным данным, сумма заработной оплаты, начисленной Милованову за ноябрь, составила 79 883 гривны, из которых после списания налогов и сборов выплачено 64 306 гривен.
Зарплаты министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства:
первого заместителя министра Павла Кухты составила 156 387 гривен;
заместителей Тараса Высоцкого - 169 009 гривен;
Светланы Панаиотиди - 150 807 гривен;
Дмитрия Романовича - 160 333 гривны;
заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 195 350 гривен;
Сергея Николайчука - 142 939 гривен;
Юлии Свириденко - 151 227 гривен;
Инны Метелевой - 163 375 гривен.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/348466-pohalovalsja_i_poluchil_milovanovu_nachislili_80_000_griven_zarplaty
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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 177,7 миллиарда гривен, или на 8,2%, - до 1,991 триллиона гривен. В том числе в ноябре объем госдолга вырос на 1 миллиард долларов, или на 1,2%, в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 54,8 миллиарда гривен, или на 2,7%, в гривневом эквиваленте.
Отметим, что объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 миллиарда долларов, или на 2,6%, до 78,32 миллиарда долларов.
В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 миллиарда гривен, или на 1,3%, до 2,169 триллиона гривен.
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По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/348464-gosudarstvennyj_dolg_ukrainy_dostig_pochti_83_milliardov_dollarov
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За 2018г Украина заработала 3 млрд при транзите 81 млрд кубов.
И, если в 2022г прибыль будет по словам оржеля тоже 3 млрд при транзите всего 40 млрд в год, то это означает что стоимость транзита увеличится в два раза.
Разве можно так откровенно врать?