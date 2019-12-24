 Ориентировочный доход Украины за пять лет транзита российского газа - $15 млрд, - Оржель

Такую информацию обнародовал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (встречи в Минске 20 декабря, по итогам которой Украина-РФ-ЕК подписали межправительственный протокол. - Ред.), это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет", - написал министр в своей колонке для издания "Экономическая правда" во вторник.

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"Таким образом, в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них $3 млрд - "живыми" деньгами - уже до нового года. И это – без каких-либо кабальных условий относительно покупки российского газа", – подчеркнул Оржель.

При этом глава Минэкоэнерго отметил, что на встрече в Минске стороны достигли существенного прогресса, однако в настоящее время риск неподписания нового контракта все еще существует.

"Протокол - это еще не соглашение. В последнюю неделю декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано - транзита нет. Может вторая сторона "спрыгнуть" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, все имиджевые потери понесет "Газпром", - добавил министр.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

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