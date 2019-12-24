 Ужесточение наказания за нарушения, современная техника для ГСЧС, контроль за системами оповещения, - Зеленский утвердил неотложные меры по борьбе с пожарами

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, цель документа - предотвращение возникновения пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, могут нанести существенный материальный ущерб, негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечение оперативного реагирования на такие пожары.

Так, Кабинет министров должен безотлагательно обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты об усилении административной ответственности за нарушение установленных законодательством требований (правил) пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности либо ее остатков.

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Также должна быть увеличена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, которые движутся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Законопроект должен предусматривать и ужесточение наказания за совершение субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности, а также - за заведомо ложный вызов специальных служб, недопущение должностных лиц органов государственного надзора в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, должны быть сокращены сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановке работы предприятий, объектов, отдельных производств, оборудования, транспортных средств в случае установления нарушения требований (правил) пожарной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью людей и т. п.

Согласно указу, Кабмин также должен принять меры по обеспечению неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы и т. д.), содержанию в надлежащем состоянии пожарных гидрантов собственниками (балансодержателями) водопроводных сетей.

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Кроме того, пожарно-спасательные подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения, специальной одеждой.

Отдельный акцент сделан на необходимости улучшения материальной и социальной защиты работников пожарно-спасательных подразделений, совершенствовании профессиональной подготовки, переподготовке и повышении квалификации таких работников.

Также должен быть установлен действенный контроль за состоянием систем оповещения. Кроме того, необходимо стимулировать создание в сельской местности пожарно-спасательных подразделений (пожарных частей) добровольной пожарной охраны.

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