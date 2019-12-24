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 Политика Украины, Происшествия
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 Ужесточение наказания за нарушения, современная техника для ГСЧС, контроль за системами оповещения, - Зеленский утвердил неотложные меры по борьбе с пожарами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, цель документа - предотвращение возникновения пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, могут нанести существенный материальный ущерб, негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечение оперативного реагирования на такие пожары.

Так, Кабинет министров должен безотлагательно обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты об усилении административной ответственности за нарушение установленных законодательством требований (правил) пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности либо ее остатков.

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Также должна быть увеличена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, которые движутся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Законопроект должен предусматривать и ужесточение наказания за совершение субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности, а также - за заведомо ложный вызов специальных служб, недопущение должностных лиц органов государственного надзора в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, должны быть сокращены сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановке работы предприятий, объектов, отдельных производств, оборудования, транспортных средств в случае установления нарушения требований (правил) пожарной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью людей и т. п.

Согласно указу, Кабмин также должен принять меры по обеспечению неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы и т. д.), содержанию в надлежащем состоянии пожарных гидрантов собственниками (балансодержателями) водопроводных сетей.

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Кроме того, пожарно-спасательные подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения, специальной одеждой.

Отдельный акцент сделан на необходимости улучшения материальной и социальной защиты работников пожарно-спасательных подразделений, совершенствовании профессиональной подготовки, переподготовке и повышении квалификации таких работников.

Также должен быть установлен действенный контроль за состоянием систем оповещения. Кроме того, необходимо стимулировать создание в сельской местности пожарно-спасательных подразделений (пожарных частей) добровольной пожарной охраны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167215
 
 
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снова моника зелох разобещалось... попутно урезая бюджеты...))
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п.с. как грозно моника умеет обещать... пОцан сказал "мають відповідати" - пОцан ответил за базар Ужесточение наказания за нарушения, современная техника для ГСЧС, контроль за системами оповещения, - Зеленский утвердил неотложные меры по борьбе с пожарами - Цензор.НЕТ 9833
Ужесточение наказания за нарушения, современная техника для ГСЧС, контроль за системами оповещения, - Зеленский утвердил неотложные меры по борьбе с пожарами - Цензор.НЕТ 5491
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пора, голубок, не указики подписывать а отчитаться про судьбу предыдущих подписаных.
Про бурштын, лес, контрабанду, дороги и т.д.
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Вот интересно, если здесь разместить шарж на порошенко, его удалят или нет?
Попробуем?
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І ножкою так тупць, тупць.
Блін, як він ***** нагадує, то просто жах.
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Працює бубочка акі бджола. І коли він все встигає... Вже і пожежи переміг.
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Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.(с)
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Какие там пожары ЗЕкловун, тут вся твоя ЗЕбилятня аж кирпичами срёт, скулит, воет ждёт когда же Петю посадишь. А ты им про пожары....Они уже как идиоты выглядят 7й месяц рассказывая как Петю посадят когда то там в будущем..
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Серьезно относится к таким вещам невозможно. Всю жизнь СССР И уже потом Украины всевозможные начальники и начальнички "ужесточали правила протовопожарной" и ответственность за их нарушения. Только заканчивалось все как обычно -очередными рейдами пожарных за взятками. Вот ими то,взятками,все и на этот раз ограничится. А поскольку тов. Зеленский таких элементарных вещей не понимает, бравые друзья из МВД и сунули бумагу ему на подпись.
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Первым в борьбе с пожарами был только третий.
"Виктор Андреевич, еще две лопаты и съемку заканчиваем".
Посилення покарання за порушення, сучасна техніка для ДСНС, контроль за системами оповіщення, - Зеленський затвердив невідкладні заходи щодо боротьби з пожежами - Цензор.НЕТ 2822
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Порохоботы, вот честно, как в таком предложении, вы умудрулись найти Зраду?
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