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Все про:Киев (18364) Геращенко Антон (1000) патрульная полиция (1365)

 С учетом тех, кто на больничном и в отпуске, в Киеве не хватает 50% патрульных полицейских, - Геращенко

Кадровый состав патрульной полиции в Киеве недоукомплектован на 34%.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас на сегодня некомплект в Киевской патрульной полиции на 34%. Из 2 тыс. патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских", - сказал Геращенко.

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При этом он пояснил, почему сложилась такая ситуация.

"Патрульные полицейские, которых мы обучаем, и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тыс. 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки - 17-18 тыс. гривен... И поэтому многие патрульных полицейские, которым не очень просто работается, они не хотят так работать ", - заявил Геращенко.

В этой связи заместитель министра отметил, что в МВД надеются, что в следующем году бюджет Украины будет перевыполнен и зарплата для патрульных будет повышаться.

"Нам нужно больше полицейских", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3167213
 
 
 Топ комментарии
 
Не все так погано. Зате керівництво МВС повністю укомплектовне антонами геращенко
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не-а! Теперь очередь зебилов за страну отвечать! Давай, быдлота, поднимай жопу от скотов и вперёд !
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Антонина, как ты просишь? С такой рожей денег не дадут. С учетом тех, кто на больничном и в отпуске, в Киеве не хватает 50% патрульных полицейских, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8758
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чесні і порядні вже давно звідти пішли С учетом тех, кто на больничном и в отпуске, в Киеве не хватает 50% патрульных полицейских, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4016
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Не все так погано. Зате керівництво МВС повністю укомплектовне антонами геращенко
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Треба запросить цих експертів вияснить по походці де хто.

З урахуванням тих, хто на лікарняному та у відпустці, в Києві не вистачає 50% патрульних поліцейських, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8504
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Взяв хабара пішов на лікарняний..Одеса вчора патрульна полюція)))) Робить висновки чого хворіють подонки)))
https://www.youtube.com/watch?v=eQfRhmgEElQ&t=0s
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Мы идентифицировали еще одного российского вояку-оккупанта, который будучи служащим в российских оккупационных войсках приходил на нашу землю и убивал нас.

На сей раз мы склонны верить в то, что этот персонаж говорит правду, упомяная, что воевал в Чечне (в отличии от балабола-хвастуна Дениса Будюкина) а может и понтуется. Во всяком случае вполне мог быть призывником на то время и отправлен оккупировать Чечению.

Итак, на Ютьюб канале Doctor Faust опубликован видеоролик беседы из ЧатРулетки с названием "Андрей убивавший чеченцев и готов убивать украинцев не раздумывая и без сожаления" : https://telegra.ph/Gorohov-Andrej-Skolko-lichno-vy-ubili-chechencev---YA-ne-schital-Za-svoyu-Rossiyu-ya-ubyu-eshche-bolshe-12-22 P.S. Кому интересно, читайте больше на кавказцентре
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а яка методика визначення потреби в полюцаях???
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шо? вони укладають асфальт по нормативам?
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Примерно как расчёт стоимости рюкзака.
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Антонина, как ты просишь? С такой рожей денег не дадут.
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Даешь по полицейскому к каждому жителю Украины!! Мня конечно удивляет немного, на дворе 2020 год, век цифровых технологи, да Киев уже должен быть утыкан камерами видеонаблюдения, в подвалах дажедолжно стоять видеонаблюдение, а они дурни штат набирают, ну оно конечно понятно, если все будет автоматизировано, то как же бабло пилить, как же генеральские звания получать.. Идиоты!
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Теперь в полицию берут только честных, остальные там уже работают.
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Варто чекати напливу зебілів, бо з іхніх слів вони найчесніші...
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Вот!!!
Предлагаю всем порохоботам подстраховать нашу полицию!
Порохоботы, пойдёте волонтёрами?

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не-а! Теперь очередь зебилов за страну отвечать! Давай, быдлота, поднимай жопу от скотов и вперёд !
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Та ні. Ми п'ять років пахали, намагаючись врятувати країну. Так що тепер твоя черга. Піднімай дупу з дивану і працюй.
А ми тепер подивимося, покритикуємо.
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На даний час в поліції особливо патрульній зосереджено все лайно суспільства...керівник департаменту Жуков, банальний психічно хворий, ембіціл...таке саме під його керівнництвом відбувається в містах які підпорядковані ДПП..шахраї, хабарники, подонки, садисти, вбивці..це є обличчя патрульної поліції..Вибачте за правду.
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В нашем государстве пенсия всегда нормальная . Цены на газ тоже вполне .
А вот полицейских всегда не зватает ...
Это потому , что государство - народное ...
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50 % п"арасні хворіють))) Таке враженя що все лайно суспільства згребли до купи і да ли назву ********* полюція...Міняйте керівництво...там злочинці на чолі з Сабаковим.. А антоха не хоче сказати по скільком патрульним заведено кримінальні провадження? Може вони з того пішли на лікарняний)) Можу надати приклади)))
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С учетом тех, кто на больничном и в отпуске, в Киеве не хватает 50% патрульных полицейских, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1436
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Примета: если армии и полиции сразу и одновременно повысили в три раза зарплату, значит власть стала очень бояться своего народа.
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Потрімайте ще Зозулю в Києві і його заступників цього подонка і взагалі нічого не залишиться)))
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Так где же столько дураков найтии/работать патрульными/, работа опасная и грязная /с отбросами общества/, а бало с кого стричь, они же "с проверкой" в небедную контору наведаться не могут!?
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...а у меня, полицаи в США, зажигалку газовую отобрали на таможне... ...я грю: Это ж газ! ...а они, шо Это не бензин...*)
Али! -- привет из Сицилии! ...фотки моя Красуня делает -- но всё увидишь...*)
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Логіка - зарплата маленька, мало поліцейських, треба більше. Блін, він тупий чи з нас робить дурнів?
Може краще зробити відбір дійсно ефективних людей/поліцейських і підняти їм зарплату так щоб вони дійсно ефективно служили і не жалілися? Ні, треба більше всякого зброду набрати на 12 тисяч щоб вони там просто згнивали в безперспективності. Ні треба більше ментів щоб збирали з народу дань.
Висновок - воно тупе жирне аваковське мурло.
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Ніхто авакяну з зелєй прислужувати не хоче!( Навідь їхній зелєхторат,який складаєцця з уклоністів, наркоманів, тітушок з під гаражів та прочіх квартальних прихильників г+г.
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А взагалі антохі товстопузому краще жувати чим говорити...аваківський говномет..
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Тоха..ты б поитересовалсо..сколько солдатик в окопе получает....
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А не хватает потому что там сейчас служат те новенькие и зеленые кто еще думает что есть справедливость и матерые безпредельщики.Нормальные люди когда вникают в ментовскую систему то увольняются
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"В этой связи заместитель министра отметил, что в МВД надеются, что в следующем году бюджет Украины будет перевыполнен."Образование тоже надеялось....
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Геращенко ! По количеству шакалов которые препятствуют гражданским протестам ,в МВД с кадрами все ОК !
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Сегодняшняя Полиция - полный беспредел.
Пока не поменяют руководство, ничего не поменяется
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