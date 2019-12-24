 С учетом тех, кто на больничном и в отпуске, в Киеве не хватает 50% патрульных полицейских, - Геращенко

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"У нас на сегодня некомплект в Киевской патрульной полиции на 34%. Из 2 тыс. патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских", - сказал Геращенко.
При этом он пояснил, почему сложилась такая ситуация.
"Патрульные полицейские, которых мы обучаем, и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тыс. 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки - 17-18 тыс. гривен... И поэтому многие патрульных полицейские, которым не очень просто работается, они не хотят так работать ", - заявил Геращенко.
В этой связи заместитель министра отметил, что в МВД надеются, что в следующем году бюджет Украины будет перевыполнен и зарплата для патрульных будет повышаться.
"Нам нужно больше полицейских", - добавил он.
https://www.youtube.com/watch?v=eQfRhmgEElQ&t=0s
На сей раз мы склонны верить в то, что этот персонаж говорит правду, упомяная, что воевал в Чечне (в отличии от балабола-хвастуна Дениса Будюкина) а может и понтуется. Во всяком случае вполне мог быть призывником на то время и отправлен оккупировать Чечению.
Итак, на Ютьюб канале Doctor Faust опубликован видеоролик беседы из ЧатРулетки с названием "Андрей убивавший чеченцев и готов убивать украинцев не раздумывая и без сожаления" : https://telegra.ph/Gorohov-Andrej-Skolko-lichno-vy-ubili-chechencev---YA-ne-schital-Za-svoyu-Rossiyu-ya-ubyu-eshche-bolshe-12-22 P.S. Кому интересно, читайте больше на кавказцентре
Предлагаю всем порохоботам подстраховать нашу полицию!
Порохоботы, пойдёте волонтёрами?
А ми тепер подивимося, покритикуємо.
А вот полицейских всегда не зватает ...
Это потому , что государство - народное ...
ЛИШНЕХРОМОСОМНЫХ
Али! -- привет из Сицилии! ...фотки моя Красуня делает -- но всё увидишь...*)
Може краще зробити відбір дійсно ефективних людей/поліцейських і підняти їм зарплату так щоб вони дійсно ефективно служили і не жалілися? Ні, треба більше всякого зброду набрати на 12 тисяч щоб вони там просто згнивали в безперспективності. Ні треба більше ментів щоб збирали з народу дань.
Висновок - воно тупе жирне аваковське мурло.
пятый вертолет
Пока не поменяют руководство, ничего не поменяется