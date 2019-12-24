EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  399  3
Материалы по теме:
Все про:Дубневич (73) САП (1227) Антикоррупционный суд (558)

 Антикоррупционный суд продлил на два месяца процессуальные обязанности Дубневича, - САП

Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязанности в отношении народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в присвоении имущества, на два месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Подозреваемого обязали прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест экс-первого замглавы Миграционной службы Пимахову

Процессуальные обязанности продлили до 22 февраля 2020 года.

Антикоррупционный суд продлил на два месяца процессуальные обязанности Дубневича, - САП 01

Напомним, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Также читайте: Люди без отопления, электричества лишены целые районы, под угрозой поставка воды, - "Нафтогаз" о ситуации в Новом Роздоле на Львовщине

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда постановила отправить Ярослава Дубневича под арест с залогом в 90 млн гривен. На следующий день он вышел под залог.

Источник: https://censor.net.ua/n3167212
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«Справа Шеремета: "С*ки! Ну що ви за люди? Сьогодні в Україні "померли" права людини", - адвокат Кузьменко вибухнув у суді (відео)»
Захисник Кузьменко, дізнавшись про те, що його підзахисної доведеться залишитися під вартою, заплакав і в дуже емоційній формі ставив суддям питання на кшталт: «Суки!», «Ну що ви за люди?» І «Що з вами не так, щоб тримати людей у в'язниці?"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх