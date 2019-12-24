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 Политика Украины, Экономика
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Все про:АЗС (321) бензин (245) дизтопливо (40)

 Бензин и дизтопливо в декабре подешевели на 1,8 грн на АЗС некоторых сетей

Топливный рынок Украины продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию к снижению цен.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UBR.

На АЗС ОККО и WOG с начала месяца цена на бензины А-92 и А-95, а также на дизтопливо упала на 1,8 грн. При этом, снижение цен на АЗС AMIC для бензинов А-92 и А-95 составило 1,3 грн и 1,5 грн соответственно. Остальной рынок, к сожалению, показал куда менее привлекательные показатели по снижению цен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию, - Укртатнафта. ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что топливный рынок Украины начал демонстрировать устойчивую тенденцию к снижению цен начиная с 5 декабря, когда гривна существенно укрепилась по отношению к доллару. Это позволило компаниям-импортерам сократить расходы и начать плавное снижение цен, продлившееся более трех недель.

24 декабря рынок показал падение цен на 0,5-1 грн/л. Так, в сетях ОККО и WOG цены бензинов продолжили свое падение, опустившись на 50 коп./л, AMIC снизил цену бензинов на 80 коп./л. При этом, в консолидированной сети группы "Приват" - впервые с начала месяца - топливо подешевело на 1 грн/л.

Эксперты топливного рынка говорят, что те сети, которые начали снижать цены на топливо еще в начале декабря благодаря укреплению курса гривны к долларах продолжают плавное снижение, а те, кто держал ценник, после встречи с президентом - упали сразу на 1 грн.

Также читайте: Цены на бензин должны снизиться не на 30-80 копеек, а на 2 гривни, - Гончарук

Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский провел встречу с участниками топливного рынка, в ходе которой выразил обеспокоенность уровнем розничных цен на топливо. Несмотря на устоявшуюся тенденцию к снижению цен в среднем по рынку, президент рекомендовал сетям АЗС отказаться от скидочных программ лояльности в пользу еще большего снижения цен на постоянной основе.

Источник: https://censor.net.ua/n3167210
 
 
 Топ комментарии
 
Тут бач яка схема - випускають зелю, він зніма відосік де щось вимага.
Потім потоком йдуть новини про покращення, посадки, підозри і падіння цін. І поки ошелешені зебіли переводять очі з екрану ТВ на реальні платіжки й чеки зеля вже випускає наступне відео. Тепер у пересічного зебіла в пам`яті лишається тільки шо зеля все порішав.
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есть такое незаметное предприятие - Укртатнафта

чисто случайно оно принадлежит одной бородатой бабушке

и уже совсем чисто случайно оно доит Укрнафту и производит керосин и сопутствующие сотни тысяч тонн бензина и дизтоплива
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Лугандонец, где ты эту картинко нашел ?

Или тебе централизованно скинули для рассылки ? )))
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Совет форумчанПравила форума
 
есть такое незаметное предприятие - Укртатнафта

чисто случайно оно принадлежит одной бородатой бабушке

и уже совсем чисто случайно оно доит Укрнафту и производит керосин и сопутствующие сотни тысяч тонн бензина и дизтоплива
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Цены сегодня упали на 80 копеек, но полностью отменили ДИСКОНТ. Я сегодня заправился ДОРОЖЕ, чем позавчера, хоть цены на табло упали. Бубочка, ты еще так покамандуй - дизель вообще "золотым" станет. У меня дисконт был 2 грн. с литра по карте. Получается - я потерял сегодня 1,2 грн. на литре дизеля. 48 !!!! грн. на баке только из-за тупого популизма на камеру для люмпена !!! Убогое, твою дивизию .....
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Тут бач яка схема - випускають зелю, він зніма відосік де щось вимага.
Потім потоком йдуть новини про покращення, посадки, підозри і падіння цін. І поки ошелешені зебіли переводять очі з екрану ТВ на реальні платіжки й чеки зеля вже випускає наступне відео. Тепер у пересічного зебіла в пам`яті лишається тільки шо зеля все порішав.
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дорогою бабюлі ідьот таваріщ

Рукопожатий Офшор™‏ @iddqd_ua

Цікаво як скоро пліснявий директивно опускатиме ціни у АТБ на Борщагівці на акційну крупу з діжки для Іван Іваньічя ********* наприклад? Ну щоб бліже до лохторату бить?
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Федька, спасибо тебя тоже - здоров будь )))
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«24 декабря 2019Путин назвал возможное изменение в Конституцию." Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства. Согласно документу, один и тот же человек не может занимать президентский пост больше двух сроков подряд, но при этом допускается переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.»

ПОЗДРАВЛЯЄМ ! ПОЗДРАВЛЯЄМ ! ПОЗДРАВЛЯЄМ !

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То что ***** будет править пока не сдохнет ето и так было ясно. Иначе его удавят так как ***** удавил Ельцина чтобы забрать его деньги и бизнес империю. По самым скромным подсчетам у ***** состояние более 300млрд. долларов, за которое после его смерти будет захватывающая резня олигархов.
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Ну он же офицер !

Зачем вы так о человеке чести ?
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в каком месте оно человек чести?
пуйло- гэбешная промокашка. это убогое ботоксное чмо и в армии-то не служило.
офицер, ядрена вошь...



Скандальное фото задержания у Казанского собора во время массовой акции протеста в Ленинграде 12 марта 1989 г. лидера Демократического Союза Валерия Терехова, в котором принимал самое непосредственное участие в.в. пуйло, за считанные дни облетело весь мир, взбудоражив не только рассеянскую блогосферу, но даже мировые СМИ.
пуйло обмануло страну, что якобы не участвовал в массовых арестах во время перестройки (ВИДЕО). Как обманывал ее и раньше.
Скандальное фото задержания у Казанского собора во время массовой акции протеста в Ленинграде 12 марта 1989 г. лидера Демократического Союза Валерия Терехова, в котором принимал самое непосредственное участие в.в.пуйло, за считанные дни облетело весь мир, взбудоражив не только российскую блогосферу, но даже мировые СМИ: http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2013/07/26/Putin-arresta-d…
Впервые эта фотография с подписью «в.пуйло курирует захват лидера Демократического Союза Валерия Терехова. Казанский собор. 1989» была опубликована в книге правозащитника Юлия Рыбакова «Мой век» (СПб., 2010. С. 426), который получил ее много лет назад от самого Терехова, скончавшегося в 2007 г. Рыбаков тоже принимал участие в том питерском митинге весной 1989 г. и лично видел, как будущий президент паРаши вова пуйло лично распоряжался сотрудниками МВД и КГБ, производившими задержания участников протестной акции…
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Це інфрмація, для «партіі міра».

«Путін уйдьот, і русскій народ снова будєт браццкім народом, для укрАінцев !»
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На АЗС ОККО и WOG -- так у них цены всегда были задраны пипец как...

АЗС AMIC - бывшая Лукойл кацапская..друзь квартальных клоунов

Остальной рынок, к сожалению, показал куда менее привлекательные показатели по снижению цен --- само собой даже дибил понял что когда рухнет пирамида с ОВГЗ то за гривны не купишь даже туалетной бумаги.
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в воспеваемом ЗЕ счастливом савецком децтве не было туалетной бумаги, но все были счастливы
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а на хіба здався туалетний папір, коли(за перепрошенням) срати нічим буде Бензин і дизпаливо в грудні подешевшали на 1,8 грн на АЗС деяких мереж - Цензор.НЕТ 4706
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учитивая что OKKO и WOG белорускую мочу продают
то оно того нестоит
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Кстати, в Харькове эти две брендовые бензоколонки со скрипом подвинулись до 29.89 (сегодня проезжал). Я заправляюсь на Маршале по 24 гр. Расплачиваюсь картой, значит налоги платят. Бензин горит хорошо. Моя Инфинятя тянет. Мне нравится. И е#ал я те окки с вогами горько...
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Це зрада, вертайте Порошенко.
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Госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд - нет , это подэда, слава Монике Зеленски и бани !
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Ну, зелена сарана нічим не краща за Мародера і Ко. Долар валиться, а ціна на бензин майже стоїть на місці. Антимонопольного комітету наче не існує
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Дефицит бюджета оказался выше почти в 200 раз по сравнению с прошлым годом -- слава Монике Зеленски и бени , вы сделали зебилов вместе! Хахаха
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Ты не понял , да ? Моника Зеленски и Беня и сделали вмести зебилов ! Развели их как слепых котят
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безмізких салоїдів (зебілів, порохоботів) має злочинна влада, яка є антиукраїнською за своєю суттю - спадковість влади зберігається, коли народ тупе стадо
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Госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд -- слава зебилам , вы заделали это вмести !
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Бензин і дизпаливо в грудні подешевшали на 1,8 грн на АЗС деяких мереж - Цензор.НЕТ 9880

А теперь посмотри как увеличился государственный долг Украины при предудущей власти + 13,5 млрд. долларов.

Поэтоиу ваше мнение ни о чем
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Да , зебил , ваше мнение ни о чем , а госдолг только за месяц вырос на 1 миллиарда долларов. И ваше сравнение фальшивое , потому что будем сравнивать после полной каденции Моники и порошенко , а не за 5 лет порошенко и за пару месяцев Моники
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ещё более, разтолкую чтоб зебобики тожее оняли - беру заиму 10 лярдов и строю два завода, которые прииносит поо 2 лярда дохода в год и даёт достоиные рабочие места 1000 людин, но меняетсья власть (что нормальноо) и новый руководитель, полный ддятел, разсказывант, каккой жее он малодеец, если предшеественник взял и потратил 10лярдов и получил в последнии год только 2лярда, то новый мооллоодеец без затрат поссчитал успехом доход в 0,5 лярдов

и как ту не соглааситьсяяя, но *****, где пропали 1,5 лярда, а это зеболиикам уже за сложно, давай им кафе и саллют, они всё сглатнёт.
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Так ты и сравнивай через 5 лет. Через месяц госдолг на 2 лярда упадет, так ты прибежишь сюда снова с радостными воплями? Чы обиженно затихаришься, как делают в таких случаях прахоботы?
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Ваше - тоже.
При предыдущей власти не было картотеки, при предыдущей власти Украина впервые в истоии вышла на автоматическое возмещение НДС, при предыдущей власти экономика, хоть понемногу, но росла. При нынешних ростут только обещания и темпы увеличения госдолга.
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Лугандонец, где ты эту картинко нашел ?

Или тебе централизованно скинули для рассылки ? )))
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Дефицит бюджета оказался выше почти в 200 раз по сравнению с прошлым годом -- слава Монике Зеленски и бени , вы сделали зебилов вместе! Хахаха
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ето ти всю ночь квадратики рисовал в фейсбуке?
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тогда уж учитывайте, что внутренний госдолг при Януковиче вырос на $22,4млрд
при Порошенко снизился на $8млрд
при Зеленском за полгода вырос на $7млрд
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Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин - из Политбюро.
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Убіцца, як дешево стало. Бензин и дизтопливо в декабре подешевели на 1,8 грн на АЗС некоторых сетей - Цензор.НЕТ 1234 Бензин и дизтопливо в декабре подешевели на 1,8 грн на АЗС некоторых сетей - Цензор.НЕТ 1234 Бензин и дизтопливо в декабре подешевели на 1,8 грн на АЗС некоторых сетей - Цензор.НЕТ 1234 Бак на 60 л. подешевів на 90 грн.. Уря-а-а-а... Янелоху Зелупі! Бензин и дизтопливо в декабре подешевели на 1,8 грн на АЗС некоторых сетей - Цензор.НЕТ 9960
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Если бы работал нормально антимонопольный комитет, то давно бы уже все подешевело. Очень часто просто очевиден сговор барыг против народа Украины
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От насчет сговора барыг против народа Украины - в точку!
- уменьшение субсидии на 5%
- отмена постановления, покоторому ЗП учителей неможет быть меньше 2-х минималок
- приостановки выплаты больничных

- задолженность по ЗП бюджетникам, и это перед Новым Годом.
Естьеще много чего, что косвенно повлияет на карман Украинцев, но простым зелебобикам это такие сложности понять не дано.
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1 літр пального= 1 євро; 1 євро дешевшає на 3 гривні; Після наради у Президента де він «попросив» знизити ціни: 1 літр пального «дешевшає» на 50 копійок

КОМУ ІЗ УЧАСНИКІВ НАРАДИ У ПРЕЗИДЕНТА «КАПАЄ» 2,5 ГРИВНІ З КОЖНОГО ЛІТРУ БЕНЗИНУ?
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А газ что не падает, а только подорожал больше, чем на гривню, ану есть тут зебобики, объясните Фоме, почем в Одессе рубероид)))????
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Если даже вести сру пишут это : 24 декабря 201912:12
Большинство христиан в мире готовится отмечать Рождество , то почему вы в Украине украинцы не относитесь к большинству христиан ?
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на авто-газ на днях подняли акциз сразу на 4 гривны....
а теперь считайте...
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«Олександр Дедюхін 7 hrs ·
Величайший лидер всех времен и народов, в очередной раз поразил всех глубинным знанием рыночной экономики и призвал нефтетрейдеров снизить цену на бензин, мол, доллар то упал.
Простите, Владимир Александрович! Бензин бензином, но а все остальное? Картошечка, капусточка, огурчики, селедочка, уточка, колбаска, мяско, сало, полвареника? Почему Вы про это никак не вспомнили??? Где забота про простой нарид? Это только барыги всякие на автомобилях гасают. А нарид пешком на маршрут...ках зубожіє! Вы о народе подумали?
Когда уже соберете картофельных дилеров и мощно так хлопните по роялю всей своей голобородьковой силой: «А ну, паршивцы! Быстро опустите цену на картошечку соответственно доллару!».
И вот когда эти подлые барыги побегут да цену опустят на картошечку, то обязательно рейтинг у Вас поднимется, вот увидите, и Вы сможете сыграть нам шидевр на рояле.
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У пересічного виборця Зеленського нема машини.
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договорняк с беНяй.там лярды бабла себя отгребет
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Дефицит бюджета оказался выше почти в 200 раз по сравнению с прошлым годом -- слава Монике Зеленски и бени , вы сделали зебилов вместе! Хахаха
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Ну казалось бы, бензин подешевел, что в этом плохого? но и тут порохоботы нашли зраду. На хрена им дешёвый бензин, если они пока на машину копят, Петя обещал на праздники премию дать
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а сжиженный газ подорожал тоже ничего плохого?при том,что во всем мире дешевеет?
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Я не порохобот але коли бензин впав (лише зараз) на 1, 8 гр ( долар скільки часу валиться!!!), а ціни не падають, а продовжують рости, то що тут доброго ?
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аргументи є ? чи тобі аби перднути у калюжу ?
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А до чого ти приплів: «я не порохобот»? При чому тут це? Просто перднути в муку?
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в тебе дислексія ? перчитай діалог, в який ти влізло без запрошення
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Юлька в 2008 в наказовому порядку вже знижувала ціну - в результаті дефіцит і різкий скачок вартості. Все в тебе попереду, зебільне.
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Бензин і дизпаливо в грудні подешевшали на 1,8 грн на АЗС деяких мереж - Цензор.НЕТ 6090
Голобородько‏ @goloborodyko 60 мин.60 минут назад

Закликаю всіх бізнесменів країни, і великих, і дрібних - знизити ціни на всі товари,
щоб громадяни змогли відчути турботу і піклування влади про їх благополуччя.

Зробимо їх разом!
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а ти юшку? Приказка то така, ПРИКАЗКА. Не допетрав?
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О чем ты поешь птичка ! Моника Зеленски ещё тупые Януковича. В Дании например свинина стоит 40 крон за кг , а на Рождество уже по 20 крон за кг . 20 крон это около 80 гривен. Монике даже такое и не снилось .
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Шо предлагаешь? Пустить свынарчуков и соевых подсвинков на мясо?
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Вартість власне палива в його ціні менше 50%. Решта, більше 50% це акцизи, всілякі збори і податки. Вони в нас, до речі, не фіксовані, а влаштовані таким чином, що знижується ціна палива - підвищуються акцизи. А тепер увага. Якщо оператор мережі знижує ціну, то за чий рахунок? Зрозуміло, за свій. Він зменшує прибутки або просто починає працювати на збиток, оскільки його маржа в межах 5-7%. Всього! А тепер питання до кмітливих - чим то все закінчиться?
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Та думаю що ти брешеш. Інакше б зрозумів би мій комент про подешевілу капусту.
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А-я-яй. Всі брешуть стецькам. Шо ж це робицця.
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Для тебе -... цця. Шо такий невеселий? З роботи ше до НР погнали?
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Зеленський вирішив що українцям медицина не потрібна. А тобі Прігожин зарплатню як, підвищив?
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Мені моє авто дає заробити. Прігожин тут не допоможе.
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месяц назад, возвращаясь из внепланового визита, заправился впервые на окко. шоб їм очі повилазили з їхнім дізєлем! йа так понял, шо летний жухнули. вааще мотор не тянул, хотя никакой индикации о проблемах. хоть ставай и выливай. только на чопе, когда почти пустой бак залил на воге, всё вернулось на круги своя. это был первый и последний визит на такую срань как окко!
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А об'єм літра на скільки при цьому знизився?
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Почему так мало каментов? Да патаму что петяботы все безлошадные и не казаки вовсе а недопшеки - денег нет даже на европляху ))))
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- Игорь Валерьич, снизьте цены на бензин на Ваших АЗС!
- Зачем, ты ж на велике на работу ездишь!
- Вы хотите, чтоб меня грохнули?
- А ты не так уж и глуп,Бубочка!

Бензин і дизпаливо в грудні подешевшали на 1,8 грн на АЗС деяких мереж - Цензор.НЕТ 9590
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