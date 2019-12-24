 Бензин и дизтопливо в декабре подешевели на 1,8 грн на АЗС некоторых сетей

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UBR.
На АЗС ОККО и WOG с начала месяца цена на бензины А-92 и А-95, а также на дизтопливо упала на 1,8 грн. При этом, снижение цен на АЗС AMIC для бензинов А-92 и А-95 составило 1,3 грн и 1,5 грн соответственно. Остальной рынок, к сожалению, показал куда менее привлекательные показатели по снижению цен.
Отмечается, что топливный рынок Украины начал демонстрировать устойчивую тенденцию к снижению цен начиная с 5 декабря, когда гривна существенно укрепилась по отношению к доллару. Это позволило компаниям-импортерам сократить расходы и начать плавное снижение цен, продлившееся более трех недель.
24 декабря рынок показал падение цен на 0,5-1 грн/л. Так, в сетях ОККО и WOG цены бензинов продолжили свое падение, опустившись на 50 коп./л, AMIC снизил цену бензинов на 80 коп./л. При этом, в консолидированной сети группы "Приват" - впервые с начала месяца - топливо подешевело на 1 грн/л.
Эксперты топливного рынка говорят, что те сети, которые начали снижать цены на топливо еще в начале декабря благодаря укреплению курса гривны к долларах продолжают плавное снижение, а те, кто держал ценник, после встречи с президентом - упали сразу на 1 грн.
Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский провел встречу с участниками топливного рынка, в ходе которой выразил обеспокоенность уровнем розничных цен на топливо. Несмотря на устоявшуюся тенденцию к снижению цен в среднем по рынку, президент рекомендовал сетям АЗС отказаться от скидочных программ лояльности в пользу еще большего снижения цен на постоянной основе.
чисто случайно оно принадлежит одной бородатой бабушке
и уже совсем чисто случайно оно доит Укрнафту и производит керосин и сопутствующие сотни тысяч тонн бензина и дизтоплива
Потім потоком йдуть новини про покращення, посадки, підозри і падіння цін. І поки ошелешені зебіли переводять очі з екрану ТВ на реальні платіжки й чеки зеля вже випускає наступне відео. Тепер у пересічного зебіла в пам`яті лишається тільки шо зеля все порішав.
Рукопожатий Офшор™ @iddqd_ua
Цікаво як скоро пліснявий директивно опускатиме ціни у АТБ на Борщагівці на акційну крупу з діжки для Іван Іваньічя ********* наприклад? Ну щоб бліже до лохторату бить?
https://www.youtube.com/watch?v=RbqeykoWff8
ПОЗДРАВЛЯЄМ ! ПОЗДРАВЛЯЄМ ! ПОЗДРАВЛЯЄМ !
Зачем вы так о человеке чести ?
пуйло- гэбешная промокашка. это убогое ботоксное чмо и в армии-то не служило.
офицер, ядрена вошь...
Скандальное фото задержания у Казанского собора во время массовой акции протеста в Ленинграде 12 марта 1989 г. лидера Демократического Союза Валерия Терехова, в котором принимал самое непосредственное участие в.в. пуйло, за считанные дни облетело весь мир, взбудоражив не только рассеянскую блогосферу, но даже мировые СМИ.
пуйло обмануло страну, что якобы не участвовал в массовых арестах во время перестройки (ВИДЕО). Как обманывал ее и раньше.
Скандальное фото задержания у Казанского собора во время массовой акции протеста в Ленинграде 12 марта 1989 г. лидера Демократического Союза Валерия Терехова, в котором принимал самое непосредственное участие в.в.пуйло, за считанные дни облетело весь мир, взбудоражив не только российскую блогосферу, но даже мировые СМИ: http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2013/07/26/Putin-arresta-d…
Впервые эта фотография с подписью «в.пуйло курирует захват лидера Демократического Союза Валерия Терехова. Казанский собор. 1989» была опубликована в книге правозащитника Юлия Рыбакова «Мой век» (СПб., 2010. С. 426), который получил ее много лет назад от самого Терехова, скончавшегося в 2007 г. Рыбаков тоже принимал участие в том питерском митинге весной 1989 г. и лично видел, как будущий президент паРаши вова пуйло лично распоряжался сотрудниками МВД и КГБ, производившими задержания участников протестной акции…
«Путін уйдьот, і русскій народ снова будєт браццкім народом, для укрАінцев !»
АЗС AMIC - бывшая Лукойл кацапская..друзь квартальных клоунов
Остальной рынок, к сожалению, показал куда менее привлекательные показатели по снижению цен --- само собой даже дибил понял что когда рухнет пирамида с ОВГЗ то за гривны не купишь даже туалетной бумаги.
то оно того нестоит
може ви ?
А теперь посмотри как увеличился государственный долг Украины при предудущей власти + 13,5 млрд. долларов.
Поэтоиу ваше мнение ни о чем
и как ту не соглааситьсяяя, но *****, где пропали 1,5 лярда, а это зеболиикам уже за сложно, давай им кафе и саллют, они всё сглатнёт.
При предыдущей власти не было картотеки, при предыдущей власти Украина впервые в истоии вышла на автоматическое возмещение НДС, при предыдущей власти экономика, хоть понемногу, но росла. При нынешних ростут только обещания и темпы увеличения госдолга.
Или тебе централизованно скинули для рассылки ? )))
при Порошенко снизился на $8млрд
при Зеленском за полгода вырос на $7млрд
- уменьшение субсидии на 5%
- отмена постановления, покоторому ЗП учителей неможет быть меньше 2-х минималок
- приостановки выплаты больничных
- задолженность по ЗП бюджетникам, и это перед Новым Годом.
Естьеще много чего, что косвенно повлияет на карман Украинцев, но простым зелебобикам это такие сложности понять не дано.
КОМУ ІЗ УЧАСНИКІВ НАРАДИ У ПРЕЗИДЕНТА «КАПАЄ» 2,5 ГРИВНІ З КОЖНОГО ЛІТРУ БЕНЗИНУ?
Большинство христиан в мире готовится отмечать Рождество , то почему вы в Украине украинцы не относитесь к большинству христиан ?
а теперь считайте...
Величайший лидер всех времен и народов, в очередной раз поразил всех глубинным знанием рыночной экономики и призвал нефтетрейдеров снизить цену на бензин, мол, доллар то упал.
Простите, Владимир Александрович! Бензин бензином, но а все остальное? Картошечка, капусточка, огурчики, селедочка, уточка, колбаска, мяско, сало, полвареника? Почему Вы про это никак не вспомнили??? Где забота про простой нарид? Это только барыги всякие на автомобилях гасают. А нарид пешком на маршрут...ках зубожіє! Вы о народе подумали?
Когда уже соберете картофельных дилеров и мощно так хлопните по роялю всей своей голобородьковой силой: «А ну, паршивцы! Быстро опустите цену на картошечку соответственно доллару!».
И вот когда эти подлые барыги побегут да цену опустят на картошечку, то обязательно рейтинг у Вас поднимется, вот увидите, и Вы сможете сыграть нам шидевр на рояле.
Голобородько @goloborodyko 60 мин.60 минут назад
Закликаю всіх бізнесменів країни, і великих, і дрібних - знизити ціни на всі товари,
щоб громадяни змогли відчути турботу і піклування влади про їх благополуччя.
Зробимо їх разом!
- Зачем, ты ж на велике на работу ездишь!
- Вы хотите, чтоб меня грохнули?
- А ты не так уж и глуп,Бубочка!