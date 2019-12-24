 Закон о перезапуске ГБР, подписанный Зеленским, не отвечает Конституции и нуждается в немедленных изменениях, - "Европейская Солидарность"

"Пока данный закон в турборежиме проталкивался через парламент, а потом пылился в Офисе Президента, Конституционный суд Украины признал неконституционным право президента назначать директора ГБР", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы "Европейской Солидарности".
Отмечается, что суд пришел к такому выводу, рассматривая один из проектов изменений в Конституцию, инициированных Зеленским. В частности, КС постановил, что назначение президентом руководства ГБР является неконституционным.
"Если исходить из буквы и духа закона, Владимир Зеленский должен ветировать инициированный им же закон и самостоятельно предложить депутатам формулу его приведения в соответствие с Конституцией. Но из очевидной логики политического преследования своих оппонентов - он подписал этот заведомо антиконституционный документ.
Этот сознательный пробел в работе Офиса Президента берет на себя "Европейская Солидарность". Фракция на днях зарегистрирует соответствующий законопроект и будет настойчиво добиваться его принятия.
Также "Европейская Солидарность", которая инициирует создание в парламенте Временной следственной комиссии по расследованию противоправных преступных разговоров Трубы, Богдана, Смирнова и других чиновников, будет настаивать на том, чтобы эта комиссия расследовала и дело о так называемых "пленках судьи Вовка". Они - в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины и тщательно скрываются от общественности. Эти записи свидетельствуют об уголовном вмешательстве руководителя Офиса Президента Украины в работу судебной ветви власти, которое, кстати, продолжается и сейчас.
Мы также требуем от НАБУ возбуждения уголовного производства против Трубы и других фигурантов этого разговора и назначения немедленной голосовой экспертизы участников этих разговоров. Считаем, что для НАБУ это критически важный шанс доказать свою независимость от Зеленского и его Офиса", - отмечается в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.
хотя ето и подразумевается
Так "ЕС" в конституционный суд трэба,а не на Цензор."Вы ошиблись номером прохфессор Плейшнер".
В КС?
є Угода між Україною та Королівством Іспанія про співробітництво у галузі боротьби зі злочинністю
2. Сторони співпрацюватимуть у боротьбі зі злочинами, зокрема
у таких галузях, як: a) тероризм; b) злочини проти життя та здоров'я людини; c) незаконні обіг, виробництво та торгівля наркотичними
засобами та психотропними речовинами, а також сировиною для їх
виробництва та прекурсорами; d) нелегальна імміграція і торгівля людьми; e) нелегальне утримання і викрадення людей; f) фальсифікація (виготовлення, підробка) і незаконне
використання особистих документів (паспорти, візи і документи на
транспортні засоби); g) контрабанда; h) відмивання грошей, отриманих від злочинної діяльності; i) фальсифікація (виготовлення, підробка) і незаконне
розповсюдження грошей, засобів платежу, чеків і цінних паперів; j) крадіжка транспортних засобів, їх нелегальний перепродаж
та інша злочинна діяльність, пов'язана з цим; k) нелегальна торгівля зброєю, ************, вибухівкою,
стратегічною сировиною (ядерними, радіоактивними, хімічними та
біологічними матеріалами), а також іншими предметами, що
становлять загальну небезпеку, товарами і технологіями подвійного
використання; l) незаконне переміщення культурних цінностей, предметів, що
становлять історичну цінність, та творів мистецтва; m) економічні злочини, включаючи податкові злочини; n) організовані форми злочинності проти сексуальної свободи,
особливо стосовно неповнолітніх, а також виготовлення,
розповсюдження продукції порнографічного змісту за участю
неповнолітніх та сприяння цьому; o) злочини, вчинені із задіянням інформаційних технологій;
Про це написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Нові записи в кабінеті Труби - хрест на правоохоронній системі. Поточний і потенційний очільники ДБР ліплять ротом таке, що НАБУ має виїжджати з сиренами, спецназом і підозрою під житло кожного. Де вони? Немає. Там, де треба, немає. Де директор ДБР? На своєму місці. Довольний, зі святами поздоровлений і добре доглянутий", - повідомив політик.
Також парламентар наголосив, що останнім часом в Україні сформувалась негативна тенденція щодо переслідування захисників держави і представників опозиції.
"Суди над звинуваченими у вбивстві Шеремета. Ганьба і договорняк між непрофесійними слідчими, недієздатними прокурорами і безсовісними суддями. Переслідування бойових генералів і захисників України за вигаданими справами, які розвалюються ще на столі у пінкертонів. Обшуки в партійному офісі і на одеському телеканалі. Лютий треш від ДБР зі спробою знищення бізнесу, що належить політичним конкурентам. І це на фоні повного ігнорування свавілля нових очільників держави і міцно закритих очей на корупцію і розтоптане законодавство", - зазначив Ар'єв.
Він підкреслив, що призначення посадовців у правоохоронній системи має відбуватись прозоро, а не за принципом персональної відданості владі чи президенту.
"Можна створити нові структури. Можна написати нові закони. Можна провести ідеальні реформи законодавства для правоохоронців і судів, але поки не буде чесного і порядного наповнення для посад суддів, слідчих, прокурорів, детективів, змін не буде", - зауважив парламентар.
Він зазначив, що Україна знову стає на шляху історичного вибору між демократією і авторитаризмом і від активності суспільства залежить майбутнє держави.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2945214068874763