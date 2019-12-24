EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  3681  142
Все про:Зеленский (4096) КС (1397) ГБР (801) Европейская Солидарность (200)

 Закон о перезапуске ГБР, подписанный Зеленским, не отвечает Конституции и нуждается в немедленных изменениях, - "Европейская Солидарность"

Фракция "Европейская Солидарность" подаст изменения в только что подписанный Владимиром Зеленским закон, предусматривающий внесение изменений в закон о Госбюро расследований.

"Пока данный закон в турборежиме проталкивался через парламент, а потом пылился в Офисе Президента, Конституционный суд Украины признал неконституционным право президента назначать директора ГБР", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы "Европейской Солидарности".

Отмечается, что суд пришел к такому выводу, рассматривая один из проектов изменений в Конституцию, инициированных Зеленским. В частности, КС постановил, что назначение президентом руководства ГБР является неконституционным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект Зеленского о назначении президентом глав НАБУ и ГБР признан частично неконституционным, - заключение КСУ

"Если исходить из буквы и духа закона, Владимир Зеленский должен ветировать инициированный им же закон и самостоятельно предложить депутатам формулу его приведения в соответствие с Конституцией. Но из очевидной логики политического преследования своих оппонентов - он подписал этот заведомо антиконституционный документ.

Этот сознательный пробел в работе Офиса Президента берет на себя "Европейская Солидарность". Фракция на днях зарегистрирует соответствующий законопроект и будет настойчиво добиваться его принятия.

Также "Европейская Солидарность", которая инициирует создание в парламенте Временной следственной комиссии по расследованию противоправных преступных разговоров Трубы, Богдана, Смирнова и других чиновников, будет настаивать на том, чтобы эта комиссия расследовала и дело о так называемых "пленках судьи Вовка". Они - в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины и тщательно скрываются от общественности. Эти записи свидетельствуют об уголовном вмешательстве руководителя Офиса Президента Украины в работу судебной ветви власти, которое, кстати, продолжается и сейчас.

Мы также требуем от НАБУ возбуждения уголовного производства против Трубы и других фигурантов этого разговора и назначения немедленной голосовой экспертизы участников этих разговоров. Считаем, что для НАБУ это критически важный шанс доказать свою независимость от Зеленского и его Офиса", - отмечается в сообщении.

Также читайте: "НАБУ должно выезжать с сиренами, спецназом и подозрением", - Арьев о новых записях в кабинете Трубы

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.

Источник: https://censor.net.ua/n3167209
 
   
 Топ комментарии
 
Так сади за граты. Сколько ты уже скулить будешь?? за грати, пора за граты визжат ЗЕбилы ...Зекловуны смешно уже))) Ну так садите, хватит патякать...ЧТо ж не садите??
 показать весь комментарий
 
Если бы квартальные шуты ещё знали шо такое та конституция...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
У собачки Павлова уже слюна на Петю течёт. Тебя Петя наверно изнасиловал что ты от одного имени Петя усераешся...
 показать весь комментарий
 
 
а чому ти соєвий "от одного имени Петя усераешся." - тебе Пеца збуджує ? Закон про перезапуск ДБР, підписаний Зеленським, не відповідає Конституції та потребує негайних змін, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 1410
 показать весь комментарий
 
 
по моему это не зеленые, а шариковы, именно шарийобик вкинул погонялово ПЕС
 показать весь комментарий
 
 
толерантненько так стараюсь, никого еще зебилом не обозвал,
хотя ето и подразумевается
 показать весь комментарий
 
Ну шо тут пожелать почитателям политического трупика кондитера - обильных вам полюций истерик!
 показать весь комментарий
 
 
лахта ты всю ветку засрал спамом, так истеричиш, а Петю так и не посадили..печалька да..Закон про перезапуск ДБР, підписаний Зеленським, не відповідає Конституції та потребує негайних змін, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6254
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
І шо таке? пЕсики не хочуть на нари? А прийдеця.....ЗЕ форева!!!
 показать весь комментарий
 
 
Так а когда на нары? Этот скулёж был ещё в апреле, а уже 2020 на носу..,а Петя на свободе.
 показать весь комментарий
 
 
Если зепутаты кладут на Конституцию локти, то Зеля ложит на неё хрен. Как на рояль.Закон про перезапуск ДБР, підписаний Зеленським, не відповідає Конституції та потребує негайних змін, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 176
 показать весь комментарий
 
 
Я в этом "шедевре" вижу, как один му*ак выносит другого. Но я в упор не вижу здесь Конституции.
 показать весь комментарий
 
а , наприклад , генпЛокуЛол без вищої освіти - це не покладання Будочниками великого Болта на закон ? Закон про перезапуск ДБР, підписаний Зеленським, не відповідає Конституції та потребує негайних змін, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 7338
 показать весь комментарий
 
 
Телепню. В Луценка була вища освіта. І в юридичних питаннях він більш компетентний, ніж випускник з вишу Кривого Розу, який вміє хєрячити по роялям та порушувати закони України.
 показать весь комментарий
 
 
Скажи, а когда он научился бухать - когда получал высшее образование или когда стал прокурором? Закон про перезапуск ДБР, підписаний Зеленським, не відповідає Конституції та потребує негайних змін, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 3854
 показать весь комментарий
 
 
Ты посмотри за что он выносит? А где в Конституции написано, что премьера можно выносить за кокояло? Закон про перезапуск ДБР, підписаний Зеленським, не відповідає Конституції та потребує негайних змін, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 847


 показать весь комментарий
 
 
Закон о перезапуске ГБР, подписанный Зеленским, не отвечает Конституции и нуждается в немедленных изменениях, - "Европейская Солидарность"



Так "ЕС" в конституционный суд трэба,а не на Цензор."Вы ошиблись номером прохфессор Плейшнер".
 показать весь комментарий
 
 
И уж в советах ПЕСыкив ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ и вовсе не нуждается.
 показать весь комментарий
 
непруха у Петра пошла,сначала обрезали его фирмы-прокладки в Словении,а сейчас назначат главу ГБР и не по его сценарию-то есть дальше нервы мотать,но уже без депутатской неприкосновенности.Пора в Испанию
 показать весь комментарий
 
 
не поможе...
є Угода між Україною та Королівством Іспанія про співробітництво у галузі боротьби зі злочинністю
2. Сторони співпрацюватимуть у боротьбі зі злочинами, зокрема
у таких галузях, як: a) тероризм; b) злочини проти життя та здоров'я людини; c) незаконні обіг, виробництво та торгівля наркотичними
засобами та психотропними речовинами, а також сировиною для їх
виробництва та прекурсорами; d) нелегальна імміграція і торгівля людьми; e) нелегальне утримання і викрадення людей; f) фальсифікація (виготовлення, підробка) і незаконне
використання особистих документів (паспорти, візи і документи на
транспортні засоби); g) контрабанда; h) відмивання грошей, отриманих від злочинної діяльності; i) фальсифікація (виготовлення, підробка) і незаконне
розповсюдження грошей, засобів платежу, чеків і цінних паперів; j) крадіжка транспортних засобів, їх нелегальний перепродаж
та інша злочинна діяльність, пов'язана з цим; k) нелегальна торгівля зброєю, ************, вибухівкою,
стратегічною сировиною (ядерними, радіоактивними, хімічними та
біологічними матеріалами), а також іншими предметами, що
становлять загальну небезпеку, товарами і технологіями подвійного
використання; l) незаконне переміщення культурних цінностей, предметів, що
становлять історичну цінність, та творів мистецтва; m) економічні злочини, включаючи податкові злочини; n) організовані форми злочинності проти сексуальної свободи,
особливо стосовно неповнолітніх, а також виготовлення,
розповсюдження продукції порнографічного змісту за участю
неповнолітніх та сприяння цьому; o) злочини, вчинені із задіянням інформаційних технологій;
 показать весь комментарий
 
 
зеЛя диктатор и мразь.его место на ростове.вместе с бандой зеленых упырей
 показать весь комментарий
 
 
матал35 , не нервуй так. Чого доброго в петлю полізеш, над ким ми кепкувати будемо? Закон про перезапуск ДБР, підписаний Зеленським, не відповідає Конституції та потребує негайних змін, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2548
 показать весь комментарий
 
 
Диктатор на то и диктатор,ты ему не указывай что и где делать.Он сам решит.А тебе сидеть и не высовываться
 показать весь комментарий
 
Специально для свихнувшихся порохоботов-секретная разработка-Капли Зеленина.Оральные.
Закон про перезапуск ДБР, підписаний Зеленським, не відповідає Конституції та потребує негайних змін, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 668
 показать весь комментарий
 
 
Шкварчить у лузеров.шкварчить.Кулачное право у них в моде.
 показать весь комментарий
 
Вот если бы деректор гбр мог быть челом без образования, то да. А так конечно же не конституционный😷
 показать весь комментарий
 
 
Смешно читать все эти условности крючкотворцев! Они не понимают, что когда бошки летят с плахи во времена революций - это тоже "незаконно", только кто будет читатьти выполнять все эти НЕ СВОИ "законы"!? Правила что-то значат, если за ними стоит реальная вооруженная сила!
 показать весь комментарий
 
Якщо Зеленський не планує створювати поліцейську державу, то має негайно надати відповідну реакцію на нову порцію "плівок Труби", в яких правоохоронці планують імовірне переслідування українців.
Про це написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Нові записи в кабінеті Труби - хрест на правоохоронній системі. Поточний і потенційний очільники ДБР ліплять ротом таке, що НАБУ має виїжджати з сиренами, спецназом і підозрою під житло кожного. Де вони? Немає. Там, де треба, немає. Де директор ДБР? На своєму місці. Довольний, зі святами поздоровлений і добре доглянутий", - повідомив політик.
Також парламентар наголосив, що останнім часом в Україні сформувалась негативна тенденція щодо переслідування захисників держави і представників опозиції.
"Суди над звинуваченими у вбивстві Шеремета. Ганьба і договорняк між непрофесійними слідчими, недієздатними прокурорами і безсовісними суддями. Переслідування бойових генералів і захисників України за вигаданими справами, які розвалюються ще на столі у пінкертонів. Обшуки в партійному офісі і на одеському телеканалі. Лютий треш від ДБР зі спробою знищення бізнесу, що належить політичним конкурентам. І це на фоні повного ігнорування свавілля нових очільників держави і міцно закритих очей на корупцію і розтоптане законодавство", - зазначив Ар'єв.
Він підкреслив, що призначення посадовців у правоохоронній системи має відбуватись прозоро, а не за принципом персональної відданості владі чи президенту.
"Можна створити нові структури. Можна написати нові закони. Можна провести ідеальні реформи законодавства для правоохоронців і судів, але поки не буде чесного і порядного наповнення для посад суддів, слідчих, прокурорів, детективів, змін не буде", - зауважив парламентар.
Він зазначив, що Україна знову стає на шляху історичного вибору між демократією і авторитаризмом і від активності суспільства залежить майбутнє держави.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2945214068874763
 показать весь комментарий
 
Всіх звільнити. Набрати іноземців по конкурсу.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх