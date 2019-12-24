 Закон о перезапуске ГБР, подписанный Зеленским, не отвечает Конституции и нуждается в немедленных изменениях, - "Европейская Солидарность"

"Пока данный закон в турборежиме проталкивался через парламент, а потом пылился в Офисе Президента, Конституционный суд Украины признал неконституционным право президента назначать директора ГБР", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы "Европейской Солидарности".

Отмечается, что суд пришел к такому выводу, рассматривая один из проектов изменений в Конституцию, инициированных Зеленским. В частности, КС постановил, что назначение президентом руководства ГБР является неконституционным.

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"Если исходить из буквы и духа закона, Владимир Зеленский должен ветировать инициированный им же закон и самостоятельно предложить депутатам формулу его приведения в соответствие с Конституцией. Но из очевидной логики политического преследования своих оппонентов - он подписал этот заведомо антиконституционный документ.

Этот сознательный пробел в работе Офиса Президента берет на себя "Европейская Солидарность". Фракция на днях зарегистрирует соответствующий законопроект и будет настойчиво добиваться его принятия.

Также "Европейская Солидарность", которая инициирует создание в парламенте Временной следственной комиссии по расследованию противоправных преступных разговоров Трубы, Богдана, Смирнова и других чиновников, будет настаивать на том, чтобы эта комиссия расследовала и дело о так называемых "пленках судьи Вовка". Они - в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины и тщательно скрываются от общественности. Эти записи свидетельствуют об уголовном вмешательстве руководителя Офиса Президента Украины в работу судебной ветви власти, которое, кстати, продолжается и сейчас.

Мы также требуем от НАБУ возбуждения уголовного производства против Трубы и других фигурантов этого разговора и назначения немедленной голосовой экспертизы участников этих разговоров. Считаем, что для НАБУ это критически важный шанс доказать свою независимость от Зеленского и его Офиса", - отмечается в сообщении.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.