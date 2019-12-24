EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  404  19
Материалы по теме:
Все про:Газпром (2980) Нафтогаз (2830) Транзит газа (149)

 Контракты по транзиту газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" продолжат согласовывать 26 декабря, - Витренко

Представители НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома" 26 декабря встретятся для окончательного согласования договоров по транзиту газа.

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже успели выполнить "домашнее задание": подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. У каждой стороны есть свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погашение кредитов, увеличение добычи газа и дивиденды для государства, - Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у "Газпрома" $3 млрд

"Еще раз подчеркну, что совместный вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины", - добавил топ-менеджер украинской компании.

Витренко также выразил надежду на то, что сторонам удастся согласовать условия договоров и завершить процесс уже в эту пятницу, 27 декабря, но в то же время добавил, что в случае необходимости работа будет продолжаться и в выходные.

Контракты по транзиту газа между Нафтогазом и Газпромом продолжат согласовывать 26 декабря, - Витренко 01

Также читайте: Рабочий вариант участия европейского посредника между "Газпромом" и оператором ГТС Украины сорвался из-за отказа посредника, - Витренко

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3167207
 
 
 Топ комментарии
 
Сразу уточняю- окончательные цифры пока никто не согласовал, всё ниже очень примерно. Ключевой вопрос- цена прокачки (нынешняя около 2,5-2,6 $ / 100 км / 1000 м3). Европейская должна быть около 3,2-3,5 в зависимости от объёма прокачки (65-40 млрд. м3). "Гуманная" от Менделя- около 2,8. Теперь они делят разницу между 3,2 (3,5) и 2,8 "по интересам". Хочу их разочаровать- параша их кинет как только достроит "Северный поток-2", и не будет никаких "интересов" уже в 2021 г. Т.е. эти уроды за 1 год (2020-й) капания им на карман просрали всё, что сделано до них и к тому же отказались от всех штрафных санкций к параше за срыв будущего договора согласно п. 2.2.2 подписанной ими же бумажки. Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5342
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?v=7ITTQ9mHaCY

Внешний долг Украины за третий квартал 2019 увеличился на 4.5 млрд.долларов(под 18% в гривне или 25+% в долларах) на фоне обвала промпроизводства:

Контракты по транзиту газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" продолжат согласовывать 26 декабря, - Витренко - Цензор.НЕТ 7076
 показать весь комментарий
 
Сейчас на радио Свобода историк Андрей Зубов рассказывает о рюсскам быдле.Это кареццц
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
свынярчуки с главной свыней в розпачи- все 5 лет покупали российский газ, через свои фирмы прокладки , и обирвался бизнес
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7ITTQ9mHaCY

Внешний долг Украины за третий квартал 2019 увеличился на 4.5 млрд.долларов(под 18% в гривне или 25+% в долларах) на фоне обвала промпроизводства:

Контракты по транзиту газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" продолжат согласовывать 26 декабря, - Витренко - Цензор.НЕТ 7076
 показать весь комментарий
 
 
Огласите сумму премии Коболеву и К°...
 показать весь комментарий
 
 
Якщо вони кацапів "вздрючать" по самі помідори, то премії не шкода навіть великої. Головне, щоб козломорді поздихали.
 показать весь комментарий
 
 
Рюсскае гоффно течет растекается, а певица Глюкоза жопой распинается,типа танцуй Европа и плачь сраная россия....
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас на радио Свобода историк Андрей Зубов рассказывает о рюсскам быдле.Это кареццц
 показать весь комментарий
 
 
Побачимо текст контракту, але є сумніви щодо того, що він буде вигідним Україні!
 показать весь комментарий
 
 
Витренко заявил о риске нарушения двусторонних договоренностей со стороны России.
Россия за все время реально не выполнила ни один год договоренностей по транзиту газа.

зато по контракту - Украина отзывает ВСЕ иски к рашке и снимает аресты со ВСЕГО имущества газпрома, собственно, что и было главными (и единственными) требованиями фуйла...
 показать весь комментарий
 
 
квасовий контракт - перемога дебілізма! Україна - відмовляється від всих можливих позовів за невиконання контракту, як зараз так і в майбутньому! вітренко, міністро оржель, зеленоподібне опудало - ЦЕ ЩО?!!!
 показать весь комментарий
 
 
"Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины"Источник: https://censor.net.ua/n3167207

Тобто 12+ лярдів баксів, що "прастілі" мишобраттям, то не є поступками національних інтересів? Тоді зрозуміло чому поступки та преференції компаніям Бєні не б'ють по економіці держави. А те, шо ми вже живемо в борг за рахунок 2020 року - то нормально. "Віртемені"... Чи я в чомусь не правий?
 показать весь комментарий
 
 
иа я думаю после старого нового года будет в самый раз подписать Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1282.если уж кацапня кочевряжется.газу у нас достаточно до конца зимы.а русня хай думает,где доляры брать.
 показать весь комментарий
 
после НГ ето в конце февраля? - раньше кацапы не очнуться
 показать весь комментарий
 
Сразу уточняю- окончательные цифры пока никто не согласовал, всё ниже очень примерно. Ключевой вопрос- цена прокачки (нынешняя около 2,5-2,6 $ / 100 км / 1000 м3). Европейская должна быть около 3,2-3,5 в зависимости от объёма прокачки (65-40 млрд. м3). "Гуманная" от Менделя- около 2,8. Теперь они делят разницу между 3,2 (3,5) и 2,8 "по интересам". Хочу их разочаровать- параша их кинет как только достроит "Северный поток-2", и не будет никаких "интересов" уже в 2021 г. Т.е. эти уроды за 1 год (2020-й) капания им на карман просрали всё, что сделано до них и к тому же отказались от всех штрафных санкций к параше за срыв будущего договора согласно п. 2.2.2 подписанной ими же бумажки.
 показать весь комментарий
 
 
Позорные контракты!!! Порождающие многие вопросы Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7080
 показать весь комментарий
 
 
хотелось бы увидеть хоть один контракт или соглашение, которое кацапы выполнили,
уже не говоря о том, шо кацапы получают мощнейший рычаг шантажа Украины.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх