 Контракты по транзиту газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" продолжат согласовывать 26 декабря, - Витренко

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже успели выполнить "домашнее задание": подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. У каждой стороны есть свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", - написал он.
"Еще раз подчеркну, что совместный вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины", - добавил топ-менеджер украинской компании.
Витренко также выразил надежду на то, что сторонам удастся согласовать условия договоров и завершить процесс уже в эту пятницу, 27 декабря, но в то же время добавил, что в случае необходимости работа будет продолжаться и в выходные.
Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.
Внешний долг Украины за третий квартал 2019 увеличился на 4.5 млрд.долларов(под 18% в гривне или 25+% в долларах) на фоне обвала промпроизводства:
Россия за все время реально не выполнила ни один год договоренностей по транзиту газа.
зато по контракту - Украина отзывает ВСЕ иски к рашке и снимает аресты со ВСЕГО имущества газпрома, собственно, что и было главными (и единственными) требованиями фуйла...
Тобто 12+ лярдів баксів, що "прастілі" мишобраттям, то не є поступками національних інтересів? Тоді зрозуміло чому поступки та преференції компаніям Бєні не б'ють по економіці держави. А те, шо ми вже живемо в борг за рахунок 2020 року - то нормально. "Віртемені"... Чи я в чомусь не правий?
уже не говоря о том, шо кацапы получают мощнейший рычаг шантажа Украины.