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Все про:Зеленский (4096) Совет Европы (561) Тарасюк (272) указ (391)

 Зеленский назначил Бориса Тарасюка постпредом Украины в Совете Европы, - указ

Президент Владимир Зеленский назначил Бориса Тарасюка на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Соответствующий указ №943/2019 глава государства подписал 24 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что Борис Тарасюк был депутатом Верховной Рады IV-VII созывов, дважды возглавлял Министерство иностранных дел Украины (1998-2000 и 2005-2007), а также Народный Рух Украины (до 2012 года).

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На должности постпреда Украины в Совете Европы он сменил Дмитрия Кулебу, которій теперь - вице-премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3167205
 
   
 Топ комментарии
 
Нарешті, а Огризка міністром закордонних справ треба. Бо ці клоуни накерують.
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овва, старі гебешні кадри потягнулися...
дєло пошло к сліву, питання лише - кого
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Воно то так, але важко заперечити, що він все-таки професійний дипломат і кращий за безпосереднього шефа Дристайка. І призначення як Тчрчсюаа, так і Єлисєєва свідчить про те, що Зєлєнскій таки зрозумів, що вундеркінд зі смартфонами - погані спеціалісти, а державу у смартфоні таки не побудуєш. Побачимо чи будуть подібні кроки в інших напрямках.
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Дуже жаль, що поважна людина пішла працювати до тоталітарного Зе.
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Пане Алі, Тарасбк для мене не надто поважна людина, але я вважаю його професіоналом. І поки Зєлєнскій при владі, дуже потрібно, щоб не наробив дурниць. Я сподівпюся, що такі, як Єльченко і Тарасюк не дадуть цюйому це зробити. На жаль, це така зараз реальність.
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Хай буде, що він просто професіонал. Щодо контролю професіоналів і те, що вони не дадуть Зе наробити дурниць несерйозно. Зе контролюється Коломийським і його смотрящими, які хочуть обікрасти Україну. Тарасюка втягнуть у брудні ігри СН. З вовками СН жити, по вовчому вити.
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Він ще живий? Старий дипломат краще за нове обличчя
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Юлькин дуполиз.
То-то она затихла, небось должность председателя автодора опять получит, тогда - гуляй рванина!
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Ти свою дупу вилизуєш та рошенівську, бо ти підстилка
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Ну, нэхай буде и Тарасюк. Порошенко все равно отказался бы.
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Ты Петю в любой маргарин замешиваешь. Влюбился что ли, гей? Кинь фотку в юбке, может встанет.
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Вот это зря... Этот человек не умеет договариваться. Он упоротый как баран.
Шо не очередное назначение Зе-команды, тем больше и больше ох...шь.
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Они только с кацапами не умеет договариваться. С людьми у него все нормально
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Неужели Зеля за ум взялся... если он у него был...
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Одобряю. Зебил чуток стал человеком. Пора Богдана на Тимошенко поменять и Рябошлепера на Власенко.
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А може богдана разом із срЮлею в одну камеру краще буде? Задовбала вже пенсіонерка першою групи!
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дебил??? иди проспись...жулька уже у медведя лижет
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Теперь еще Смешко на разведку поставить и потихоньку спецов подтягивать вместо петиных мажоров в погонах.
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спецы Смешко продажей пирамидок сейчас заняты
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На его месте должон бы быть Петюнчик!!

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Нарешті, а Огризка міністром закордонних справ треба. Бо ці клоуни накерують.
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Так ці клоуни продовжать керувати міністром закордонних справ.

Огризку дуже хочеться, шоб йому ФСБешний Єрмак розказував, шо вім має робити ?
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До речі вони могли б Тарасюком непогано спрацюватись .
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Тю, знову ЗРАДА! Як він міг, чому не парашена призначив?!
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Можна було б і Фаріон...тобі подобається Фаріон, як політик та громадський діяч, звичайно?
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ні! нехай фаріон тягається з тягнисракою!
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Бо парашен закордоном має деяке майно . Тому не може бути нормальним представником України деінде . ))
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с 1 января россия прекращает поставки газа в Украину,заявил Миллер.Гитлер тоже любил заявлять.что разобьет СССР за 3 месяца.Что и сделал 30 августа 1941 года.Кадровая красная армия подохла.В ход пошли апалченцы
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Аваков не подписал назначение Тарасюка на должность,
рано радовались
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Зеленский заявил, что будет референдум
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и по коксу в том числе, всенародный
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Зеля, у тебя там кто-то адекватный в советниках появился? Если еще и Огрызько будет, то я перестану обзывать тебя зельоным укурышем!)))
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