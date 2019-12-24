 Зеленский назначил Бориса Тарасюка постпредом Украины в Совете Европы, - указ

Соответствующий указ №943/2019 глава государства подписал 24 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
Отметим, что Борис Тарасюк был депутатом Верховной Рады IV-VII созывов, дважды возглавлял Министерство иностранных дел Украины (1998-2000 и 2005-2007), а также Народный Рух Украины (до 2012 года).
На должности постпреда Украины в Совете Европы он сменил Дмитрия Кулебу, которій теперь - вице-премьер-министр.
дєло пошло к сліву, питання лише - кого
То-то она затихла, небось должность председателя автодора опять получит, тогда - гуляй рванина!
Шо не очередное назначение Зе-команды, тем больше и больше ох...шь.
Огризку дуже хочеться, шоб йому ФСБешний Єрмак розказував, шо вім має робити ?
рано радовались