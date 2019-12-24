 Акт проверки доказывает, что никаких нарушений при продаже "Кузницы на Рыбальском" не было, - адвокат Порошенко Головань

Об этом сказал адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в комментарии журналистам, демонстрируя акт налоговой проверки сделки купли-продажи акций завода "Кузница на Рыбальском", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политпартии "Европейская Солидарность".

"Было уголовное производство в отношении продажи акций "Завода "Кузница на Рыбальском". Напомню, что именно ГБР на своем сайте сообщало, что это уголовное производство касается якобы уклонение от уплаты налогов, легализации средств, добытых преступным путем. Ни разу ни руководство ГБР, ни следователи ГБР не могли назвать ни одного налога, от которого кто-то ушел. Ни разу они не назвали сумм этих налогов.

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Сегодня у нас на руках есть акт - это результаты документальной проверки ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Это именно то юридическое лицо, которое осуществляло продажу акций. В этом акте подробно описана сделка по продаже акций акционерного общества "Завод "Кузница на Рыбальском" и установлено отсутствие каких-либо нарушений украинского законодательства в этой операции. Нет нарушений налогового законодательства, валютного", - отметил Головань.

"То есть мы можем обоснованно и документально утверждать, что никакого уклонения от уплаты налогов допущено не было. Соответственно мы видим, что ГБР семь месяцев, используя огромные ресурсы этого государственного органа, тратило исключительно для того, чтобы создать информационные поводы для агентов влияния государства - агрессора и пыталось посеять какое-то сомнение в законности действий пятого президента Украины.

На сегодня факт того, что это уголовное производство было возбуждено незаконно, было сфальсифицировано, мы считаем доказанным и надеемся, что нам удастся добиться привлечения к ответственности заявителя в этом производстве господина Портнова, руководителя ГБР Романа Трубы и следователей, которые по незаконным указаниями руководителя ГБР осуществляли это расследование при отсутствии события преступления", - добавил адвокат.

"Даже президент Зеленский был вынужден признать, что ГБР претерпело полное банкротство и провал в своей деятельности и требует замены его руководства. Я бы отметил, что не только руководство требует замены... У Романа Трубы не нашлось следователей, работников ГБР, которые могли бы возразить тем противозаконным действиям, которые происходили.

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Мы знаем об определенном количестве уголовных производств, участником которых является пятый президент Порошенко. Мы неоднократно говорили, что все эти уголовные производства сфальсифицированы, за ними нет ни одного события преступления. Потихоньку все эти уголовные производства рассыпаются, и мы все видим, что отсутствуют какие-либо доказательства каких-либо правонарушений со стороны пятого президента", - сказал Головань.

По словам Голованя, Роман Труба превратил ГБР в контору по выполнению заказов на политические репрессии. "Это мы знаем из опубликованных данных и его фактических действий, когда он, регистрируя без законных оснований разного рода уголовные производства и исключительно для пророссийских медиа создавая телевизионную картинку, информационные поводы типа обысков. На самом деле, за этим ничего нет, а есть только желание навредить Украине и предоставить преимущество государству-агрессору в борьбе с Украиной на международной арене", - отметил адвокат.