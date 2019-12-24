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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Порошенко (17960) ГБР (801) Европейская Солидарность (200) Головань Игорь (23)

 Акт проверки доказывает, что никаких нарушений при продаже "Кузницы на Рыбальском" не было, - адвокат Порошенко Головань

Уголовные производства, которые по указанию соратника Януковича Андрей Портнова против Петра Порошенко заводило Государственное бюро расследований под руководством Романа Трубы, не содержат состава преступления и не имеют правовых перспектив.

Об этом сказал адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в комментарии журналистам, демонстрируя акт налоговой проверки сделки купли-продажи акций завода "Кузница на Рыбальском", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политпартии "Европейская Солидарность".

"Было уголовное производство в отношении продажи акций "Завода "Кузница на Рыбальском". Напомню, что именно ГБР на своем сайте сообщало, что это уголовное производство касается якобы уклонение от уплаты налогов, легализации средств, добытых преступным путем. Ни разу ни руководство ГБР, ни следователи ГБР не могли назвать ни одного налога, от которого кто-то ушел. Ни разу они не назвали сумм этих налогов.

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Сегодня у нас на руках есть акт - это результаты документальной проверки ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Это именно то юридическое лицо, которое осуществляло продажу акций. В этом акте подробно описана сделка по продаже акций акционерного общества "Завод "Кузница на Рыбальском" и установлено отсутствие каких-либо нарушений украинского законодательства в этой операции. Нет нарушений налогового законодательства, валютного", - отметил Головань.

"То есть мы можем обоснованно и документально утверждать, что никакого уклонения от уплаты налогов допущено не было. Соответственно мы видим, что ГБР семь месяцев, используя огромные ресурсы этого государственного органа, тратило исключительно для того, чтобы создать информационные поводы для агентов влияния государства - агрессора и пыталось посеять какое-то сомнение в законности действий пятого президента Украины.

На сегодня факт того, что это уголовное производство было возбуждено незаконно, было сфальсифицировано, мы считаем доказанным и надеемся, что нам удастся добиться привлечения к ответственности заявителя в этом производстве господина Портнова, руководителя ГБР Романа Трубы и следователей, которые по незаконным указаниями руководителя ГБР осуществляли это расследование при отсутствии события преступления", - добавил адвокат.

"Даже президент Зеленский был вынужден признать, что ГБР претерпело полное банкротство и провал в своей деятельности и требует замены его руководства. Я бы отметил, что не только руководство требует замены... У Романа Трубы не нашлось следователей, работников ГБР, которые могли бы возразить тем противозаконным действиям, которые происходили.

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Мы знаем об определенном количестве уголовных производств, участником которых является пятый президент Порошенко. Мы неоднократно говорили, что все эти уголовные производства сфальсифицированы, за ними нет ни одного события преступления. Потихоньку все эти уголовные производства рассыпаются, и мы все видим, что отсутствуют какие-либо доказательства каких-либо правонарушений со стороны пятого президента", - сказал Головань.

По словам Голованя, Роман Труба превратил ГБР в контору по выполнению заказов на политические репрессии. "Это мы знаем из опубликованных данных и его фактических действий, когда он, регистрируя без законных оснований разного рода уголовные производства и исключительно для пророссийских медиа создавая телевизионную картинку, информационные поводы типа обысков. На самом деле, за этим ничего нет, а есть только желание навредить Украине и предоставить преимущество государству-агрессору в борьбе с Украиной на международной арене", - отметил адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/n3167199
 
   
 Топ комментарии
 
А как хочется накопать хоть что нибудь,ан нетути ничего.Давйте лучше " мама любит скорость"," анал табу" или дрочер- джокер прикольней
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Акт проверки доказывает, что никаких нарушений при продаже "Кузницы на Рыбальском" не было, - адвокат Порошенко Головань

Кто бы сомневался от Пэциной порохосрани.А что же скажет суд?
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Зебилы не успевают говно из штанов вытряхивать которое им Порох наложил
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Где пишут что в Украине жопа ни один зелёный или ватный ******** не показывается а тут статья Порошенко так хоботы повысовывали.
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Ну, типо да. Ещё совкодрочеры, лугандония и ватопенсы. А, забыл - зелохи, конечно же, но то отдельный, клинический случай.
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Відлайкались лахтинські, і манкурти совкодрочери.....
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О! Я схоже знайшов де всі зебні поховалися! Ато в темах про невідшкодування ПДВ металургам, про спад промисловості на 7.5%, про нестачу коштів в бюджеті зебнів вдень з вогнем не знайти. А вони всі тут. Один одного лайкаюиь і розповідають що Порошенко "скоро" ™ посадять.
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Ещё в темах про убитых солдат ВСУ ЗЕбилятни тоже никогда нет...
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а кузня на рыбальском- это наследство? нет это стыренное у народа
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Почему стыренное??.. вполне законно лохов развели за ваучеры. Точно так как ЗЕбилоскот сейчас на землю разводит..напомнить ваучерную прихватизацию???
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Порохоботы теперь говорят что он хотел сказать ПЕРЕДАМ, а не ПРОДАМ. Просто выпимши был, и язык слегка заплетался. И журналюги глухие все.... А неблагодарный народишка вдруг прицепился к этой очепятке.
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Хотелось бы выслушать ГБР, а не брехливых адвокатов брехливого порошенко
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Да что там слушать, это офшорная компания, Вы при продаже имущества платите налог, а Петя продает через офшор, где 0 ставка налога, вот и все. Юридически нет на это ограничений, Зеленский там же сидит, поэтому и предъявить ничего не могут, это дыра в законодательстве для уклонения от налогов.
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пруф.
Чи це Скабєєва/Шарій, во снє тобі таке розказала?
Чи «внутрєнніє гоолоса»?
Не стісняйся, 73,22% тєбя поймут.
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Зебобы в бессильной злобе роют землю рылом, но выхлопа ноль! Они не учитывают качества бизнесмена с МИЛЛИАРДНЫМ состоянием Порошенко, который совсем не глупый хозяин СВОЕЙ империи, и проколоться на продаже в свете прикованного внимания в данный момент ВСЕХ к его персоне он просто не мог-бы, да и адвокаты Алексеевича свой хлеб кушают не зря.... Так что очередной пук в воду, "зрады" не получилось....
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а чого такий патрыот петро та винайняв кацапського адвоката?
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Задай вопрос преЗЕденту по поводу покупки газа из РФ- он же у нас с народом и за народ, который воюет на передовой. А адвокат Пороха был замечен в антиукраинской деятельности, да и если бы адвокат был немцем, вы бы тоже кричали ЗРАДОНЬКА, бо в ВОВ дедываевали!
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Тому, що Порошенко грає за ПРАВИЛАМИ.
А БЕЗПРЄДЄЛЬЩІКІ, як завжди, будуть ПОД ШКОНКОЮ.
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какая честная рожа у адвоката порошенко
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"Мама любит скорость" -- самая честная говорящая харя, а ещё сливной бачок Мосийчукча
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Ну, а у Яременка, прямо, як «Містєр Галактіка».
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А как обстоят дела с видеокамерами в раздевалках? Клован поставил, наблюдал за старушками...вот же извращенец то.
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Очередной обсерон режима ЗЕсепаров. Никак не удаёца выполнить задание старших братьев.
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Уголовные производства, которые по указанию соратника Януковича Андрей Портнова против Петра Порошенко заводило Государственное бюро расследований под руководством Романа Трубы, не содержат состава преступления и не имеют правовых

Поротнов был соратником Януковича,а Порошенко просто работал в правительстве Януковича,соратником не был?

Еще нужно в суде доказать,адвокаты всегда говорят что их клиенты коррупционеры и даже убийцы и насильники не виновны
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