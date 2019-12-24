 Ситуация с невыплатой НДС нанесет удар по экономике, особенно болезненным он будет для металлургов, - Федерация работодателей

Особенно болезненным он будет для металлургов, которые всю вторую половину года работали в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Такое мнение в статье "Фокус с дырой: Как Кабмин переложил проблему пустой казны на плечи бизнеса" высказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает 112.
Как известно, в декабре ГФС назначила массовые дополнительные проверки, из-за которых выплаты возмещений НДС заблокированы. "Средства от возмещения НДС используются предприятиями как оборотные. Они могут направляться в том числе на выплату зарплат. Чтобы заместить дефицит средств, предприятия будут вынуждены привлекать банковские кредиты, что, разумеется, не так уж просто. Вполне можно ожидать, что ситуация отразится именно на выплате зарплат, приведет к сокращению новогодних премий сотрудникам. Действующая система оплаты энергоносителей такова, что если платежи в срок не вносятся, предприятия попросту отрезают от них и они не смогут работать. Поэтому понятно, что урезанные оборотные средства в первую очередь будут направляться на эти приоритетные выплаты. Люди могут остаться на Новый год без зарплат", - сказал и Сергей Саливон.
В контексте искусственных задержек возмещения НДС речь идет об аграрной и металлургической отраслях, которые по-прежнему остаются локомотивом, который вытягивает на себе другие стагнирующие отрасли украинской экономики.
По словам Саливона, предприятия – члены Федерации работодателей также столкнулись с проблемой задержки с возмещением экспортного НДС. "Первые сообщения стали поступать с конца прошлой недели. Это произошло одновременно с блокировкой бюджетных платежей. Предприятиям начали назначать проверки, и тем самым процедурно выплата НДС у них переносится на месяц. Если контролирующий орган назначает проверку, это автоматически плюс 30 дней к срокам. Он добавил, что с проблемой сталкиваются достаточно крупные предприятия из других отраслей: "В частности, в машиностроении Луцкий СКФ столкнулся с такой ситуацией. ГФС прекрасно понимает, что направляет проверки к прозрачным, транснациональным компаниям, которые являются честными налогоплательщиками и никаких нарушений у них найдено не будет, но не это их цель. Просто хотят затянуть процесс и перенести выплаты на январь".
Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире "112 Украина" заявил, что в нынешней ситуации крупным промышленным предприятиям в отрасли пора объявить чрезвычайную ситуацию.
Стоит отметить, что самые большие проблемы с возмещением НДС были во времена правительства Николая Азарова, когда выплаты были фактически приостановлены. Это привело к значительному снижению рентабельности в крупнейших металлургической и аграрной отрасли, смежных отраслях. В течении как минимум последних двух лет государство исправно возмещало НДС крупным промышленным предприятиям. Внезапное и ничем не обоснованное прекращение своевременного возврата НДС промышленникам приведет к дестабилизации экономики и может нанести сильный удар по репутации нового президента и его команды.
"Сложившаяся ситуация выглядит, как диверсия против власти, в том числе – против принципов поддержки бизнеса, задекларированных президентом Украины", - заявили в объединении "Укрметаллургпром".
По данным "Укрметаллургпрома", только предприятиям ГМК, которые обеспечивают 12% ВВП Украины, 30% валютных поступлений и порядка 700 тыс. рабочих мест с учетом смежных производств, в декабре "придержали" более 80% заявленного ими к возмещению НДС, что в сумме составляет около 2 млрд грн.
Бюджет глубоко недовыполнен по доходам. Янв.-ноябрь: 94%. Фактически, выпал целый месяц. Декабрьские расходы стопорнуты. Причина, по мнению Минфина, - дорогая гривня. Дальше будет хуже: если несколько месяцев дали такой эффект, то что будет за целый год? Надо возвращать 28!
Хочется верить, что происходящее - результат хитрого саботажа НБУ, где окопались порохоботы. Но более вероятно, что всё вышло спонтанно. В общем, НБУ нужно СРОЧНО напечатать ярдов 70 - и бюджет пополнит, и курс вернет к комфортному. А то устроили сказку с летающими пони, *****!
Нагорода має зайти кожного ідіота!
шо ж такоє?
ви обидва, як і всі інші 73/43%зебілів, ви цей гармидер в економіці забезпечили всі разом.
Ахметка своего не упустит, а пол-миллиона человек лапу пососут... Как думаешь, кто для них будет представлен "какой"
Вас ввели в заблуждение....(с)
Выбрали всей страной дыбила.., а теперь плачут...
Внезапное и ничем не обоснованное прекращение своевременного возврата НДС промышленникам приведет к дестабилизации экономики и может нанести сильный удар по репутации нового президента и его команды.
"Сложившаяся ситуация выглядит, как диверсия против власти, в том числе - против принципов поддержки бизнеса, задекларированных президентом Украины", - заявили в объединении "Укрметаллургпром".Источник: https://censor.net.ua/n3167195
Ще б зелений тариф відключили...
Причем особенно громко стонут самые богатые олигархи - аграрии, металлурги и т.п.
ТНК сформировали в Украине колониальную администрацию из формально местных аборигенов с сильной привязкой к западному ареалу проживания. Вот навскидку. Коболев забаррикадировал свою маму в Штатах. Витренко держит семью в Лихтенштейне. Смилянский из Укрпочты резидент США. Такой же паспорт у главы СН Арахамии. Гончарук, Милованов, Новосад, Маркарова, Нефедов, Дубилет… и куча-куча других проходили грантовские длительные стажировки на Западе, харчуюясь за счет ТНК и получая у них зарплату.
Если кому-то интересна история колониальной Индии и он задается вопросом, а как такой гигантский колосс попал под внешнее управление англичан, то он может наглядно политику неоколониализма изучить на Украине.
Такое мнение высказал писатель и публицист Игорь Лесев, передает сегодня «Главред».
Вот смотрите. Как британцы зашли в Индию? Через Ост-Индскую компанию. Формально, коммерческая контора с уставным капиталом, акционерами и советом директоров. Но в дальнейшем у пацанвы появился свой флот, и не только торговый. Появились свои военизированные формирования (ЧВК). И самое главное - ребята стали входить в местные колониальные администрации, по сути, став правительственной организацией.
В Украине произошло все то же самое. Один в один, только со сменой терминологии. Ост-Индская компания трансформировалась в ТНК с центром в Штатах, где доминирующие позиции имеют Демпартия с примкнувшими инвестфондами (в наших краях их собирательно называют соровскими).
Эти же ТНК сформировали в Украине колониальную администрацию из формально местных аборигенов с сильной привязкой к западному ареалу проживания. Вот навскидку. Коболев забаррикадировал свою маму в Штатах. Витренко держит семью в Лихтенштейне. Смилянский из Укрпочты резидент США. Такой же паспорт у главы СН Арахамии. Гончарук, Милованов, Новосад, Маркарова, Нефедов, Дубилет… и куча-куча других проходили грантовские длительные стажировки на Западе, харчуюясь за счет ТНК и получая у них зарплату.
Но это видимая сторона колонизации. Ведь если человек учился/работал/харчевался за границей, его еще нельзя обвинить в нелояльности к стране. К тому же, критерии этой лояльности у каждого свои. Вот возьмем бородатое чучело из УЗ Кравцова. Разве он не лоялен к Украине с зп в лям гривасиков в месяц? Вы представляете себе эту зарплату?
Человек месяц ничего не делает. Он вообще не железнодорожник. Пошел в туалет посрать, а ему уже на карточку капнуло 5 тысяч. Пожрал в ресторане - еще двадцаточка. И так 30 дней в месяц. Конечно же, эти люди по-своему очень любят Украину. Приблизительно как педофилы детей.
Но какая основная цель ТНК в Украине? Зарабатывать здесь бабло. А с учетом того, что мы говорим о колонии с неравноправными отношениями, то выкачивать отсюда бабло. И пацанва сейчас трахает всю страну через набсоветы. Вот именно они - набсоветы - являются самой настоящей колониальной администрацией в Украине.
Возьмите любой набсовет госкомпании, и вы там почти не увидите украинцев. Да и те, что имеют украинский паспорт, используют его как ширму. Те же самые грантовские присоски, у которых родина начинается в совете директоров компании. И там же эта родина заканчивается.
Через набсоветы происходит выкачка всех ресурсов из Украины. Набсоветы также являются такими себе смотрящими за определенными секторами экономики.
Но обратите внимание на еще одну эволюционную особенность нашей колонизации. Столько-то лет назад грантовские инвестфонды держали на подсосе нашу транснациональную недоросль. Все эти шабунины, лещенки, найемы сидели на обильной зп-подкормке, которая для ТНК особенно не была обременительной. Все эти Видродження, BRDO, Драгон капитал и прочая хренота растила новый вид гомосапиенсов, где лояльность к корпорации выше, чем к своему народу или своей стране. Согласитесь, не каждый же с улицы может психологически настроиться работать капо в своей стране.
А теперь колония созрела и начался сезон надоев. Самый бедный в Европе народ - украинский - взял на полное обеспечение иностранных членов набсоветов. А там космические зарплаты даже по американским меркам. По 500 - 700 тысяч гривасиков в месяц на рыло. Это в средней госкомпании. Там, где энергетика и ГТС - расценки гораздо выше.
Т.е., нам с вами построили бордель наоборот. Нас здесь трахают, выводят капиталы, посадили на финансовую иглу вечных должников - чем больше зарабатываем, тем больше платим - так мы за это «удовольствие» еще и содержим ВСЕХ многочисленных членов набсоветов.
Вот просто сравните. Пенсионер в стране получает в среднем 2 тысячи гривен. Не просто получает. Он еще как-то живет целый месяц на эти деньги. А какой-то инвест-дрочер из Литвы, Канады или Штатов, который в Украине, возможно, ни разу не был, но состоит в Набсовете, скажем, УЗ, получает ежемесячно на карточку полляма гривасиков. 20 штук баксов ренты за счет миллионов недополучающих пенсионеров.
Люди, которые всю жизнь строили те же самые железные дороги в Украине, получают хер. А респектабельный кусок денди из-за бугра, который на карте не покажет, где Чернигов (ну вот нахрена ему Чернигов?) за счет украинцев кучеряво живет.
И ведь проблема для страны в набсоветах даже не в их зарплатах. Это так, приложение горящего сарая к сгоревшей хате. Главная проблема в том, что все эти набсоветы работают не в интересах страны и общества, а в интересах ТНК. А там интерес один - максимальное извлечение прибыли.
Мы это видим, например, по пирамиде ОВГЗ. Это же полная жопа. Кабмин иностранным инвесторам дает облигации внешнего займа под 16% годовых в валюте, а в местных банках попробуйте найти валютный депозит хотя бы в 5%. На примере ОВГЗ видно, что украинцы для этого Кабмина - второй сорт.
Или деятельность Нафтогаза. Он сознательно блокирует прямые закупки газа в России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), которые дешевле, потому что менеджмент зарабатывает именно на перекупке того же ру-газа. А переплачивает в конечном счете рядовой украинский потребитель. Но ведь именно с этой переплаты и харчуются Коболев, Витренко и все остальные бенефициары украинской ГТС.
А потом пришел Ганди и всё чудесно разрулил. Но это было в Индии. А у нас тоже был свой Ганди. Вот этой весной. Но затем ему нарисовали шахматку со всеми профитами и няшками и Ганди превратился в Зеленского.
...Однажды шторм закончится и ты не вспомнишь, как его пережил. Ты даже не будешь уверен в том, закончился ли он на самом деле. Но одна вещь бесспорна: когда ты выйдешь из шторма, ты никогда снова не станешь тем человеком, который вошёл в него. Потому что в этом и был весь его смысл.Цитата Харуки Мураками, но об этом вы и так догадались. и мне кажется, что мы находимся сейчас в "глазу бури" - в самом эпицентре бури...
В эпицентре как раз самое спокойное место - видимость спокойствия перед тем, как придет грядущая буря.
Это продолжается уже 28лет с той или другой интенсивностью. Мировой раздел зон влияния .Украина в этой игре разменная монета.
Источник: https://censor.net.ua/n316719
Не зевай, лоботрясы, Наш ПриЗедент Зелинский еще тот хохмач, и труппа ему под стать...
шнобелевскую премию получи!
1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.
2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили Себе.
https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
да там ахметка вывез 1 тонну железа
- получил возврат ндс за 10 тонн.
а вы как думали
и бабло в бамбас на зарплату апалченовцам и их тещам..
ахахаха
Почему достаток ахмета сепарного растет как на дрожжах, а зп платить нечем?
За какой такой хррен я должен возмещать 20% за сталь, которую ахметчмо вывез за границу?
@writetodarkk
Всем привет из реального сектора экономики.
Пока вы обсуждаете кто про кого что написал, реальный сектор занят чтением кодекса о процедуре банкротства.
Еще мы задаемся вопросами что делать с беременными и матерями одиночками, которых увольнять просто НИЗЯ.
Я не знаю кто и главное на*уя обеспечил такое укрепление гривны ( 20% ) при средней норме прибыли на долгосрочных экспортных контрактах 10%...
Если кто не в курсе, то наша продукция по отпускной цене теперь такая же как в Польше и Венгрии.
Хер кто в Украине закажет по долгосрочному контракту сложную технологичную ...уйню, понимая что пи*да украинскому производителю (с таким правительством и НБУ) в течении срока поставки может прийти три-четыре раза.
Может я что-то не понимаю, но по-моему, любая власть, должна оберегать тех, кто формирует добавочную стоимость. ( Даже примитивная украинская: ибо на этой стоимости власть и паразитирует )
Все идет к новой реформе: не будет скоро ОТГ, будут **** резервации: Shevchenkovkiy district например...
И все те, кто не сье...ется будут ловить и жарить чаек на кислотном днепре, ибо делать тут больше будет не*уй.
Долбоебы\*Маркарова и НБу:
1. Почему не напечатали 51 ярд, перекрыли бы дефицит бюджета: отравняли курс, отравняли экспорт, отравняли поступления от таможни и за одно не назначили бы потерпевших на госконтрактах?
2. Хотелось бы знать какой будет курс в 2020 году... Чтоб понимать куда вообще грести.
Для этого необходимо знать ответ только на один вопрос:
Спекулянты ОВГЗ и рынка земли это одни и те же пи*арасы ( тогда они выведут гривну с ОВГЗ, скупят на эти же гривны землю и курс будет на орбите 30 грн за евро ) или же это пи*арасы разные тогда нужно будет отдельно заводить валюту под этих конкретных пи*арасов и курс может быть на орбите 15 грн за евро.
"В этом месяце возникли проблемы с возмещением НДС: компаниям-экспортерам назначают дополнительные проверки. Мы надеемся, что в январе проблема решится. В прошлом году, в декабре, была аналогичная ситуация", - сказал Горбачев. Источник: https://censor.net.ua/n3167193