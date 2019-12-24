EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Экономика
  2059  104
Все про:аграрии (210) НДС (312)

 Зернотрейдеры заявляют о проблемах с возмещением НДС: нет оборотных средств на выкуп зерна у аграриев

В декабре из-за искусственных проверок, назначенных компаниям-экспортерам, у них возникли проблемы с возмещением НДС.

 Об этом в статье  "Фокус с дырой: Как Кабмин переложил проблему пустой казны на плечи бизнеса" сообщил президент "Украинской зерновой ассоциации" Николай Горбачев, сообщает 112.

"В этом месяце возникли проблемы с возмещением НДС: компаниям-экспортерам назначают дополнительные проверки. Мы надеемся, что в январе проблема решится. В прошлом году, в декабре, была аналогичная ситуация", - сказал Горбачев. Он добавил, что возмещение НДС – это общемировая практика, которая применяется во многих странах с целью стимуляции предприятий, которые производят продукцию для экспортных рынков и являются поставщиками валюты в страну. Практика необходима для сохранения рабочих мест и динамики приростов объемов производства.

В связи с тем что из-за невозврата НДС зернотрейдеры сейчас ограничены в финансовых средствах, аграрии, которые уже несколько месяцев не могут получить выплаты по бюджетным программам господдержки, ограничены и в возможности получить средства от продаж зерна, которые традиционно активизируются к концу года.

Таким образом, в условиях дефицита оборотных средств аграрии не смогут закупить все необходимое для своевременного проведения мероприятий в рамках весенней посевной кампании, из-за чего сроки проведения комплекса работ могут сдвинуться, что приведет к определенным потерям в объемах урожая. Немаловажно, что сельхозпроизводителей поставили в ситуацию дефицита средств накануне самой резонансной реформы – открытия рынка земли, сообщают в "Украинской аграрной конфедерации".

Как сообщалось ранее, ситуация с невыплатой НДС нанесет серьезнейший удар по экономике. Особенно болезненным он будет для металлургов. Вследствие сложившейся ситуации люди в крупных промышленных городах могут остаться на Новый год без зарплат.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире "112 Украина" заявил, что в нынешней ситуации крупным промышленным предприятиям в отрасли пора объявить чрезвычайную ситуацию.

Стоит отметить, что самые большие проблемы с возмещением НДС были во времена правительства Николая Азарова, когда выплаты были фактически приостановлены. Это привело к значительному снижению рентабельности в крупнейших металлургической и аграрной отрасли, смежных отраслях. В течении как минимум последних двух лет государство исправно возмещало НДС крупным промышленным предприятиям. Внезапное и ничем не обоснованное прекращение своевременного возврата НДС промышленникам приведет к дестабилизации экономики и может нанести сильный удар по репутации нового президента и его команды.

"Сложившаяся ситуация выглядит как диверсия против власти, в том числе – против принципов поддержки бизнеса, задекларированных президентом Украины", - заявили в объединении "Укрметаллургпром".

Источник: https://censor.net.ua/n3167193
 
 
 Топ комментарии
 
Надо посадить всех трейдеров.

И фермеров тоже надо всех посадить.

Тракторист должен сам продавать то, что он вырастил.

Но трактор у него тоже не мешало бы отобрать
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Перестаньте придурки хернёй страдать, такое бывает ежегодно в конце декабря, причина в порядке исполнения бюджета, и не нужно выставлять "нострадамусов" от металлургов ,аграриев и т.д. .
 показать весь комментарий
 
да, але з-за уряду Гройсмана наприкінці року дірка в держбюджеті становила до п'яти мільярдів гривень; а тут - до закінчення року тиждень, і, по самим скромним підрахункам дірка вже порядка 70мільярдів. І це ще - "по самим скромним"! Тому що окремі аналітики кажуть за двісті мільярдів!
Короче: кожного 52-го тижня року Гройсман, Розенко і Рева виплачували пенсію авансом за січень наступного року. Зараз - не чути нічого. тиш да гладь...
 показать весь комментарий
 
Украина - страна, где правят бандиты
 показать весь комментарий
 
Это защищённые статьи бюджета, думаю всё выплатят... а какой будет ВВП и "дырка" узнаем в январе и не от икперДов ...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх