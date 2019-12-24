 ГБР поручено расследовать факт раскрытия судьей тайной информации в деле убийства Сергиенко, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Об этом в ответе на запрос Цензор.НЕТ сообщила Генеральная прокуратура Украины.
Отмечается, что ГБР поручено осуществлять досудебное расследование в отношении судьи Городищенского суда Черкасской области, разгласившей информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, а фактически - выкрывшей важного свидетеля.
Кроме того, на вопрос издания о том, проверяется ли следствием версия о причастности к убийству бывшего народного депутата Геннадия Бобова, в ГПУ ответили:
"В ходе осуществления досудебного расследования в данном уголовном производстве следственным путем отрабатываются возможные версии по поводу причастности одного из бывших народных депутатов Украины к совершению преступлений. На сегодняшний момент в материалах уголовного производства отсутствуют достаточные доказательства для объявления подозрения в совершении указанных преступлений. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается".
Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.
16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.
По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.
17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.
В 2018 году дело частично взяла ГПУ. Теперь по убийству Сергиенко есть два уголовных производства. Одно в течение трех лет безуспешно слушают суды, а второе находится в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры.
В марте 2019 года появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.
В мае 2019 года в Городищенском суде разгорелся скандал. Местная судья во время открытого заседания зачитала информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, чем фактически раскрыла уязвимую информацию и помешала работе следствия. Эти документы не были связаны с делом, которое суд уже слушает. Прокуратура хотела перевести одного из подозреваемых в Киев на несколько дней.
26 июня Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест. Позже снова вернули меру в виде ареста.
логика у зелебобов железная...