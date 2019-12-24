EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1688  8
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9556) судья (2196) убийство (5450) Бобов (21) Сергиенко Василий (55)

 ГБР поручено расследовать факт раскрытия судьей тайной информации в деле убийства Сергиенко, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Осуществлять досудебное расследование в отношении судьи, разгласившей тайную информацию в деле убийства Сергиенко, поручено ГБР.

Об этом в ответе на запрос Цензор.НЕТ сообщила Генеральная прокуратура Украины.

Отмечается, что ГБР поручено осуществлять досудебное расследование в отношении судьи Городищенского суда Черкасской области, разгласившей информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, а фактически - выкрывшей важного свидетеля.

Читайте также: Суд продлил на два месяца арест троим подозреваемым в убийстве журналиста Сергиенко

Кроме того, на вопрос издания о том, проверяется ли следствием версия о причастности к убийству бывшего народного депутата Геннадия Бобова, в ГПУ ответили:

"В ходе осуществления досудебного расследования в данном уголовном производстве следственным путем отрабатываются возможные версии по поводу причастности одного из бывших народных депутатов Украины к совершению преступлений. На сегодняшний момент в материалах уголовного производства отсутствуют достаточные доказательства для объявления подозрения в совершении указанных преступлений. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается".

ГБР поручено расследовать факт раскрытия судьей тайной информации в деле убийства Сергиенко, - ГПУ 01

Читайте также: "Три года убийца героя Небесной сотни Василия Сергиенко сидит рядом с нами", - в Раде призвали Генпрокурора "заняться" нардепом Бобовым. ФОТО

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

В 2018 году дело частично взяла ГПУ. Теперь по убийству Сергиенко есть два уголовных производства. Одно в течение трех лет безуспешно слушают суды, а второе находится в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

Читайте также: Есть свет в конце тоннеля, и мы надеемся завершить расследование результативно, - Горбатюк о поиске заказчика убийства Сергиенко

В марте 2019 года появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

В мае 2019 года в Городищенском суде разгорелся скандал. Местная судья во время открытого заседания зачитала информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, чем фактически раскрыла уязвимую информацию и помешала работе следствия. Эти документы не были связаны с делом, которое суд уже слушает. Прокуратура хотела перевести одного из подозреваемых в Киев на несколько дней.

26 июня Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест. Позже снова вернули меру в виде ареста.

Источник: https://censor.net.ua/n3167185
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ГБР все пытается противопожарные датчики из клуба переделать в камеры слежения, а им какую-то херню подсовывают...
 показать весь комментарий
 
 
Дитячий лепітдлядосвідченого судді хабарника.
 показать весь комментарий
 
Не потрібно в городжувати свиню здоченця парашека
 показать весь комментарий
 
 
правда = отмазка? ГБР поручено расследовать факт раскрытия судьей тайной информации в деле убийства Сергиенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9767
логика у зелебобов железная...
 показать весь комментарий
 
Та це нічого ,кацапе,ось ти стараєшся шкіряну РАШЕНку в канахветку переробити..... ДБР доручено розслідувати факт розкриття суддею таємної інформації у справі вбивства Сергієнка, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8428Смокчи що є!
 показать весь комментарий
 
Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае России ГБР поручено расследовать факт раскрытия судьей тайной информации в деле убийства Сергиенко, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4314
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх