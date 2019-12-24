 Зеленский наградил 6 украинских воинов орденами "За мужність" III степени, 10 - медалями "За військову службу Україні". СПИСОК

Соответствующий указ №949/2019 обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.
В указе отмечается, что награды вручены воинам "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Далее приводим полный список награжденных украинских воинов на языке оригинала:
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня:
АНТИКОВА Дмитрія Миколайовича (посмертно) — старшину
БАБІЧА Олександра Дмитровича — старшину
ДІБРОВА Сергія Сергійовича — прапорщика
ПЕТРЯКОВА Станіслава Сергійовича — прапорщика
СЕРГІЄНКА Антона Ігоровича — старшого солдата
СТАСЮКА Віталія Анатолійовича — підполковника медичної служби
Нагородити медаллю "За військову службу Україні":
БОРИСЕНКА Данила Сергійовича — капітана
КРАВЧЕНКА Юрія Олексійовича — молодшого лейтенанта
КРЮЧКОВА Артема Геннадійовича — молодшого сержанта
МЕЛЬНИКА Віталія Леонідовича — старшого сержанта
ПАШКОВА Станіслава Вікторовича — солдата
ПОЛЬОВОГО Віктора Костянтиновича — майора
ПОМАЗАНА Ярослава Романовича — солдата
ПРОЦЮКА Олега Володимировича — молодшого лейтенанта
САЧКА Олександра Дмитровича — капітана
СЕРДЮКА Олега Анатолійовича — майора.
не видишь разве?
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