 Зеленский наградил 6 украинских воинов орденами "За мужність" III степени, 10 - медалями "За військову службу Україні". СПИСОК

Соответствующий указ №949/2019 обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

В указе отмечается, что награды вручены воинам "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Далее приводим полный список награжденных украинских воинов на языке оригинала:

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня:

АНТИКОВА Дмитрія Миколайовича (посмертно) — старшину

БАБІЧА Олександра Дмитровича — старшину

ДІБРОВА Сергія Сергійовича — прапорщика

ПЕТРЯКОВА Станіслава Сергійовича — прапорщика

СЕРГІЄНКА Антона Ігоровича — старшого солдата

СТАСЮКА Віталія Анатолійовича — підполковника медичної служби

Нагородити медаллю "За військову службу Україні":

БОРИСЕНКА Данила Сергійовича — капітана

КРАВЧЕНКА Юрія Олексійовича — молодшого лейтенанта

КРЮЧКОВА Артема Геннадійовича — молодшого сержанта

МЕЛЬНИКА Віталія Леонідовича — старшого сержанта

ПАШКОВА Станіслава Вікторовича — солдата

ПОЛЬОВОГО Віктора Костянтиновича — майора

ПОМАЗАНА Ярослава Романовича — солдата

ПРОЦЮКА Олега Володимировича — молодшого лейтенанта

САЧКА Олександра Дмитровича — капітана

СЕРДЮКА Олега Анатолійовича — майора.