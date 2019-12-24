 Апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео Олега Богачука
Рассмотрев жалобу защиты на меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Апелляционный суд Киева принял решение оставить без изменений решение Печерского суда Киева.
После оглашения решения судьи молча вышли из зала заседаний под крики: "Ганьба".
С репортажем из заседания суда по рассмотрению апелляции на арест Юлии Кузьменко можно ознакомиться здесь.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Тобто. Прямих беззаперечних доказів у них немає, і їм потрібно "зізнання", тільки в купі з ним ці "докази" будуть чогось варті!
Так працюють у нас прокурврори, як при Сталіні, вибивають "чистосердечне зізнання", на більше вони не здатні.
Ось приклад:
"Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев, - Национальная ассоциация адвокатов"
Тобто, мєнти його тримали 30 місяців, це 2,5 роки, чекаючи що він визнає себе винним!
Вони нездатні нічого довести, не здатні нічого розслідувати крім очевидної битовухи, де все як на долоні, тому причиняють людину і тримають у нелюдських умовах, поки та людина не "зізнається" в тому чого не робила.