 Апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео Олега Богачука

Рассмотрев жалобу защиты на меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Апелляционный суд Киева принял решение оставить без изменений решение Печерского суда Киева.

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После оглашения решения судьи молча вышли из зала заседаний под крики: "Ганьба".

С репортажем из заседания суда по рассмотрению апелляции на арест Юлии Кузьменко можно ознакомиться здесь.























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.