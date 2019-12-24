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 Апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию адвокатов на арест подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео Олега Богачука

Рассмотрев жалобу защиты на меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Апелляционный суд Киева  принял решение оставить без изменений решение Печерского суда Киева.

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После оглашения решения судьи молча вышли из зала заседаний под крики: "Ганьба".

С репортажем из заседания суда по рассмотрению апелляции на арест Юлии Кузьменко можно ознакомиться здесь.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167175
 
   
 Топ комментарии
 
Таке написати могло лише опущене кацапське чмо. Радіти тому, що здоровенні треновані мужики жінку тягнуть? Ще й Україну до цього ганьбіща приплело
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Смотрел это судилище! Не удивлюсь, если АТОвцы начнут самососуды судей и прокуроров!
Это просто звездец!
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Вкотре кажу: немає у нас судів і суддів. Є злочинне угруповання і його члени-підори.
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"До чего довел планету этот фигляр Пэ Зэ"! И за такое короткое время!
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С нашей страной, как впрочем и со всем миром, будет то, что назначено.Теми, кто управляет миром. По одной простой причине : мы не способны увидеть то, что очевидно. Спешим обосрать говорящего, не дослушав до конца. Нет уважения к друг другу. У каждого своя правда. Да плюс ещё ботов продажных куча, подливающих масла в огонь. Из людей превратились в собак. Так нам и надо.
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так не бывает просто, я не раз наблюдала, что людей выпускали под домашний арест, несмотря на то, что 5 человек видели, как они совершали убийство, (избиение, попытку убийства, нужное подчеркнуть), а тут 5 человек подтвердили алиби и 35 вызвались взять на поруки, но судьи решили, что слова, сказанные сгоряча по телефону, все перевешивают..., это какой-то трэш, ладно мы бы были в рашке, там известные сказочники, но мы же вроде до суда над этими людьми, считались демократической страной....
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все идет к румыскому сценарию, зе закончит как чаушеску
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Вчора на Прямому,я кийсь зам рябої шавки скзав, що докази у них є, але їх треба доповнити "показапи звинувачених"!
Тобто. Прямих беззаперечних доказів у них немає, і їм потрібно "зізнання", тільки в купі з ним ці "докази" будуть чогось варті!
Так працюють у нас прокурврори, як при Сталіні, вибивають "чистосердечне зізнання", на більше вони не здатні.
Ось приклад:
"Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев, - Национальная ассоциация адвокатов"
Тобто, мєнти його тримали 30 місяців, це 2,5 роки, чекаючи що він визнає себе винним!
Вони нездатні нічого довести, не здатні нічого розслідувати крім очевидної битовухи, де все як на долоні, тому причиняють людину і тримають у нелюдських умовах, поки та людина не "зізнається" в тому чого не робила.
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пусть сидит подрывница. и киевлянам спокойней без ее градов
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