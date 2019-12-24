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Все про:Зеленский (4096) увольнение (1789) Мальский (2) Бондаренко Игорь (1)

 Зеленский уволил главу Львовской ОГА Мальского и Закарпатской - Бондаренко: "Мы не увидели никаких результатов"

Уволены глава Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский и Закарпатской ОГА Игорь Бондаренко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об их увольнении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Рады развития громад и территорий во вторник.

"Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов", - сказал он.

Как сообщалось, 5 июля Зеленский указами назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской областной государственной администрации и главой Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского.

Игорь Бондаренко, 1964 г. р., уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских (ТМ Торговый дом Bondarenko).

Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Источник: https://censor.net.ua/n3167168
 
 
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Зеленский уволил главу Львовской ОГА Мальского и Закарпатской - Бондаренко: "Мы не увидели никаких результатов"

Про результаты Вова неосторожно ляпнул..
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а сам когда - где моника результаты - где?
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львовская и закарпатская области-по жизни бездельники
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ага,данбасс кормит Украину,посмотри статистику дотационных и прибыльных областей с времен яныка и до теперь и углохни навсегда
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что таможня?с таможни бабло во Львов идет по твоему ?
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на контрабасе бабло едет в Киев и стригут его по указке не Садового ,а шахтеры оказуется не только на бамбасе анальном как и 15 % газа и нефти Украины
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Зелений тобі це не прибавить довіри від громадян...процес вже пішов в зворотному напрямку. Краще прибери Авакова а то він прибере тебе)))
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в этих двух областях мы не увидели никаких результатов", - сказал он.Источник:https://censor.net.ua/n3167168

Да намек понятен - пролет на выборах (в ОТГ в данном случае) всегда заканчивается увольнением глав администраций ))
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Интересно, а в других областях какие результаты?
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В Украине, пока не поменять клоунов СН на нормальных ЕС, Батьковщину, порядка не будет...
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у ободраной беларуси еще не спрашивали
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ему просто ссыкотно. Кацапы увидели, что с зелеными человечками всё "чики-пики" и принялись за аншлюс Белоруси. А при его варианте появляется шанс на постепенный развал федераски.
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"Нєдолго музика іграла, нє долго пєл аккордєон". Цікаво, яких таких результатів хотів Зєля від цих панів? Збільшення вого рейтингу у цих областях? Це нереально через переслідування патріотів і реваншу антимайдану. І ніякий глава ОДА цьому не зарадить. А щодо соціально-економічних показників, то на фоні інших областей вони не найгірші.
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Результатов на выборах в ОТГ не увидел. Потому что другие "результаты" ничем не отличаются во всех областях.
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А когда этот сучий потрох ЗЕянелох себя уволит или ждет когда это сделают патриоты Украины, паскуда.
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какие патриоты? ото сраное стадо что было на концерте пару дней назад и слушали козлоголосое селюкорылое "без обмежень?" ??
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хотіли шоу - маєте
називається "імітування державної діяльності та адміністрування"
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А что, порохоботы, не надо было увольнять, ждать 5 лет? При ваших это было и где вы? Одни не заменимые были и что?
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а че чтоб уволить главного клоуна так надо ждать пять лет, а как мелких так не надо?
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А зачем было назначать неспособного? А,ну да. Это ж зелёное ноу-хау. Стоит лишь на премьер-министра посмотреть.
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Зе у Вас вся команда бездари шоу фены соросята паучата растаскивают страну по ниткам и ждать от Вас хорошего для страны бесполезно под шумок убийст Шеремета Нормандской встречи Вы как крысы расталкиваете и уничтожаете страну в угоду корпорациям и себя не забываете ведь они Вам гарантировали неприкосновенность Вам и семьи так же как и Пороху одна шайка лейка
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заметьте в 2 облостях и где а в лугандонии или дырляндии все отлично и висят украинские флаги
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пусть президент обяснит каких результатов он ждет от глав ОГА
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лицемерный недомерок,люди не воспринимают зеленского а виновать видили те Маслов,мама Рима кого ты высидела?
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Вєлічайшийу лідєру соврємєнності тричі слава!
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моника , избавь народ от себя, уволься из-за тебя загибаается не область, а вся Украина. Был такой мифический Мидас , он всё превращал в золото , ты ж как золотарь к чему не прикоснёшся- всё и все в дерьме
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