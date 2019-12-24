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Все про:ветераны (642) жилье (661) переселенцы (339) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (22) Коляда Оксана (24)

 Почти 80 тыс. ветеранов и 400 тыс. семей переселенцев нуждаются в собственном жилье, - Коляда

Почти 80 тыс. ветеранов АТО/ООС и 400 тыс. внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье, сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

"Почти 80 тыс. ветеранов, это с учетом и действующих участников боевых действий, нуждаются в обеспечении жильем", - сказала она во вторник на заседании Совета развития громад и территорий под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Коляда указала, что, по данным Министерства социальной политики, в Украине почти 1 млн 400 тыс. внутренне перемещенных лиц.

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"Мы понимаем, что эта цифра может быть не совсем корректной, поскольку часть из них, снова-таки, в связи с отсутствием жилья вернулась на временно оккупированную территорию. По некоторым данным, это более 20%. И только у 12% есть собственное жилье", - отметила она.

Министр подчеркнула, что если говорить об общей цифре, то почти 400 тыс. семей из числа внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье. Причем еще не обеспечена жильем, в частности, 241 семья погибших на Донбассе украинских военнослужащих, больше всего – в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.

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При этом есть более 2,5 тыс. человек, которые имеют как статус участника боевых действий, так и внутренне перемещенных лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3167162
 
 
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Розпочинайте нарешті садити колаборастів за зраду, конфіксковуйте згідно ККУ їх житло. І не будете знати, де дівати звільнене житло.
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Так нет же определения для "колабораст". Эдак мы без Рады и без президента останемся. Почти 80 тыс. ветеранов и 400 тыс. семей переселенцев нуждаются в собственном жилье, - Коляда - Цензор.НЕТ 9122
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Да полмиллиона квартир, это пол Киева, не реально просто, даже если деньги какие-то найдут. это льготное кредитование нужно, для выкупа вторички, но все равно столько найти практически не возможно. Чернобыль лет 5 разселяли и ускоренно строили целые микрорайоны, с этой экономикой это не реально.
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Это нереально и с даже более сильной экономикой, так что такое на годы растянется. Хотя идея неплоха, кто-то хоть что-то получит.
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Ну ты странный )))

А где же ещё дать трёшку макеевскому чмошнику, кричавшему на митинге "Путин введи! " ?

Это такая программа правительства - позови Путина и получи бесплатно квартиру в Киеве
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Американский эсминец зашел порт ОДЕССА.задача ВМФ США посрать на путлерскую помойку
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Переселенцям дати біометричні паспорти, і хай шурують в Європу на заробітки. Де заробляють на житло пересічні українці.
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