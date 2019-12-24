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Все про:вуз (735) Кабмин (11453) финансирование (1382) высшее образование (89) Гончарук_Алексей (414)

 Кабмин изменил подход к финансированию университетов: вузы будут получать средства не за количество студентов, а за результаты работы

Правительство приняло решение об изменении подходов к финансированию университетов.

"Меняем подходы к финансированию университетов - будем финансировать учреждения высшего образования в соответствии с результатами их деятельности", - отметил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вуз будет получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.

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"Уходим от традиционного показателя по количеству студентов", - подчеркнул глава правительства. Это позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и стимулировать экономически рациональное поведение университетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3167159
 
 
 Топ комментарии
 
Дайте вгадаю - навіть за результатами найкращої роботи суми будуть менші. Тобто це - приховане обрізання фінансування. Головне, як там класика від Мєдвєдєва? " денєх нєт, нови дєржітєсь! Харошєго настроєнія вам!"
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То есть если пять лет учили на юриста, а на выходе клоун, то денег вузу не дадут?
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Провідний критерій ефективності ВУЗів - зайняті місця у КВН.
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Провідний критерій ефективності ВУЗів - зайняті місця у КВН.
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Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.
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"Тебе дам, тебе дам, тебе дам, а тебе не дам!"...
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Где занять и в ручную с откатами и тому подобное поделить. На больше не здатни.
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То есть если пять лет учили на юриста, а на выходе клоун, то денег вузу не дадут?
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Ну по данной логике таки да. Точнее дадут токо 80% для базовых расходов.
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тока у клоуна будет бумашко, шо оно юрист, мля.
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Дайте вгадаю - навіть за результатами найкращої роботи суми будуть менші. Тобто це - приховане обрізання фінансування. Головне, як там класика від Мєдвєдєва? " денєх нєт, нови дєржітєсь! Харошєго настроєнія вам!"
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Идея неплохая. Как будет реализована, вот вопрос?
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я подскажу...
либо никак, либо через жо...

типо ВУЗы, торгующие дипломами, наплодят стока бумажек... и покажут такую окуевающую эффективность...
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Как и все неплохие идеи - никак. Критерий оценки уже очень размыт. Уедет умный студент куда-нибудь в Oracle или еще куда, это будет критерием успеха? Вроде как бы да, успех серьезный. Но таки нет, денег ВУЗ не получит. А потому как и многие неплохие идеи, эта идея пропадет и сгинет в небытии.
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ВУЗы должны заниматься наукой на деньги из бюджета и меценатов. Успешно внедрение 2% научных изысканий окупают все затраты на остальных и приносят прибыль государству. Студенты учащиеся в таких условиях не идут в торговлю после окончания такого ВУЗа.
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И об этом... На борьбу с наркотиками в Донецкой области планируют потратить 3 млн 900 тысяч грн, на минных полях будет на эту сумму засеяны опиумный мак и другие зелёные опиумные культуры
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Представляете себе завод, который финансирует государство и этот завод бесплатно раздает свою продукцию. Скажите абсурд. Ничего подобного. Тоже самое сейчас происходит с высшим образованием. Никто не знает сколько необходимо профильных специалистов для Украины. Тем не менее государство тратит деньги на их учебу. После обучения оказывается эти специалисты никому не нужны, никто не дает направление на работу. Часть специалистов сразу едут за рубеж, часть сама ищет себе работу, может даже не по профилю. То есть государство выучило специалистов, которые ему в принцепе не нужны и бесплатно их раздает. Конечно в системе финансирования высших учебных заведений пора что-то менять
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Тем не менее в наших ВУЗах учится полно иностранцев и далеко не бесплатно. Которые потом успешно работают у себя на родине.
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