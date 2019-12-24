 Кузьменко в суде: Буду защищать свое честное имя, чтобы не видеть и тени сомнения в глазах родителей своих пациентов

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Так, Кузьменко заявила, что никогда не знала Павла Шеремета, ничего не слышала о нем до момента, пока не произошел взрыв.
Она подчеркнула, что не будет скрываться, и что хочет защитить свое честное имя, что не хочет видеть ни тени сомнения в глазах родителей своих пациентов.
"Прятаться принципиально не хочу. Я хочу защитить свое честное имя, пойду на все возможные экспертизы, главное, чтобы независимые, даже настаиваю на освещении экспертиз", - сказала Кузьменко.
Она добавила, что не может также скрываться на оккупированных Россией территориях, поскольку находится в базах террористов "ДНР" и "ЛНР" как человек, который поддерживал украинскую армию.
Следить за рассмотрением апелляции на арест Юлии Кузьменко можно здесь.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Дебилы играют как и с долларом, сжимая ситуацию до момента взрыва.
Интересно как авакян с зелей будут отмазываться ...... Скажут "не виноватая я......" это следаки все.....
Вы помните, когда началась реформа правоохранительных органов? Уважение. Почет. Восторг. Селфи.
Нынешний мрачный фарс по "делу Шеремета" перечеркнул все. Все "поліції діалогу", слезные истории, как спасали собаку, или как вытащили кого-то из петли...
Все перечеркнуто. По состоянию на сейчас - все это можно было не делать.
Вот читаю новость "правоохоронці затримали банду, що стріляла..." - и думаю: а правда? или просто ребята перешли кому-то из "зе" дорогу? или просто оказались не в том месте, не в то время? или "Баканову позвонили насчет этого чёрта"?
Я думаю, в обозримом будущем вряд ли кто-то из "пересічних громадян" захочет сделать селфи с копом.
Сегодня в 12:00 - апелляция по Юлии Кузьменко. Женщине, матери, волонтеру, детскому кардиохирургу, которую уже 2 недели содержат в СИЗО по высосанным из пальца обвинениям.
Первую апелляцию по ней правоохранители СОРВАЛИ как раз "под Миколая". Вторая - как раз под Рождество.
Я не буду говорить про мистическую составляющую "что потом это все энергетически сто крат "аукнется" и участникам, и их семьям". Я в это верю - но прокуроры и судьи, возможно, нет.
Если ее и сейчас оставят под стражей, я думаю, что общее отношение среднего украинца к правоохранительным органам будет где-то как к "беркуту" и "судам" во время Майдана.
Такие дела. Так "меняется страна". Под эгидой "зеленых", которые пришли "сломать систему", а вместо этого систему вернули.
Ось вам висновок про очевидне. Про те, що казав кожен, хто хоч раз у житті стикався з макетами МОН, що продаються навіть на OLX. Макети, що робляться з вихолощених *********** звісно мають мікрочастинці вибухівки, але макетом НЕМОЖЛИВО когось підірвати навіть теоретично. Але саме це аваковські мусора та продажні прокурори Рябошапки називають ОСНОВНИМ доказом. Висновок простий - МВС, ГПУ та судді не мають жодного відношення до закону. Вони по прямому наказу Зеленського творять свавілля, беззаконня та брехню. І кидають за грати невинних людей тільки тому, що їм наказав Зеленський та Аваков з Рябошапкою.
Oleksandr Maliuchenko
Тонкая зеленая линия между обвинением и преступлением.
Я склонен считать, что в момент известного первого брифинга тупорылые следователи действительно считали, что вышли на след убийц. Они имеют на это право, их дело расследовать. Тупость и профессиональная непригодность сами по себе не преступление.
Но в момент, когда они сами поняли, что никаких доказательств нет, все, что есть - фуфло, продолжать настаивать на удерживании невинных и продолжать громоздить кучу абсурда - это становится преступлением.
Имхо, они уже все поняли, и эту линию уже перешли.
Из правоохранителей они стали бандитами на глазах всей страны.
"Думаю, що будь-який грамотний юрист, буде наполягати на тому, щоб сторона обвинувачення надала прями докази. Бо поки що, я так розумію, такових не надано. Аж прямо так і проситься аналогія із звинуваченнями проти Надії Савченко і Рубана, а також аналогічно і проти Саакашвілі із "падєльніком" олігархом Курченко. До речи, суд зобов'язаний керуватися і здоровим глуздом, при розгляді справи у відкритому засіданні. А тут вже виникає питання, а можна сподіватися на таковий? Пам'ятаю, як постраждала суддя Цоколь після винесеного нею рішення щодо Саакашвілі. І доволі дивно виглядає отой доказ із вибуховною речовиною. Це ж треба, "вбивця" терпляче чекав декілька років, щоб будь що, а таки зберегти отой "доказ"!? А іще, щось я не пам'ятаю у міжнародній історії, щоб сам президент, таки знайшов час, і особисто приймав участь у такій, архіважливій пресконференції, де була попрана та сама "презумпция невиновності"! Один мій знайомий, громадянин США, теж був дуже здивований такою честю." ©
И тут ей приходит в голову:"Развлекусь-ка я! один-единственный раз человека взорву! пусть вся моя карьера, все мои научные труды, старания, бессонные ночи - коту под хвост, но зато как весело будет!"
Кто-то в сие верит? Я - нет.
Лешик, если б ты слышал разговоры на передовой, то ты бы поверил, что до путча 5 минут и арестовал чуть ли не всех...
аукнулось....
мало ли обманутых твоими кАллеКами-пропагандонами ))))
ты редкий по тупости пропагандон)))