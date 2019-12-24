EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  760  33
Все про:жилье (661) Зеленский (4096) программа (147)

 Зеленский: В 2020 году заработает программа доступного жилья для ветеранов и переселенцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году будут реализованы государственные программы для ветеранов АТО/ООС и переселенцев, среди которых программа доступного жилья.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на заседании Рады развития громад и территорий во вторник.

"На следующий год мы планируем ряд важных мощных государственных программ для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья", - сказал он на заседании Рады развития громад и территорий во вторник.

Зеленский отметил, что для реализации данной инициативы необходимо скоординировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о тарифах на коммуналку: Платежки не должны быть для людей приговором

Источник: https://censor.net.ua/n3167156
 
 
 Топ комментарии
 
офигеть, а кто тормазнул средства для ветеранов, ах да, всё ещё порох с ноябьря до.... рулит всем. ССцуко, ненавижу лицемеров.
 показать весь комментарий
 
А звідки він гроши візьме, якщо МВФ буде пику вернуть доти, доки Іцик при владі, а грудень ми вже доживаємо за рахунок січня 2020? Невже свої з офшорів дасть? Чи Іцика?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский: В 2020 году заработает программа доступного жилья для ветеранов и переселенцев

Сказал, что война никогда не закончится.
 показать весь комментарий
 
ідіот чи просто нелох ? ...звідки гроші будуть ...невже виробництво відновить ...
 показать весь комментарий
 
 
это он на тюрьмы патриотам/волонтерам/военным намекает
 показать весь комментарий
 
 
Квартирный вопрос штука такая...нервирует изрядно. Посмотрим заработает ли. Пока что в этом году на эти цели сущие гроши были выделены.
 показать весь комментарий
 
 
давай реально, если строит компашка связанная с коломошкой, то подайдёт любая цена построики и разницу между рыночной с госбуджета покроет.
 показать весь комментарий
 
Эмм..я что-то не совсем понял, что давать то?Я не Микитась-застройщик, а скорее потенциальный клиент этих застройщиков.
 показать весь комментарий
 
 
повезло тебя, возмёшь кредит у компашки коломоиского, заплатить придёттссяя по рыночной и плюс проценнты коолломошки а разнницу между рыночной и заявленной заплаттит зелённое стадо, не всем же свiням жировать
 показать весь комментарий
 
И не подумаю. Возьму беспроцентную рассрочку от застройщика. Через год. Платить лишнего ни одной шоколадной сволочи не намерен.
 показать весь комментарий
 
a kto tebe dast, mozjno polucitj toljko po opreeljonim uslovijam, jesli kolomosjka v proljote, to ti tozje - idi zjaluisa vsud po pravam cjeloveka
 показать весь комментарий
 
Окстись, человече, залезь на ЛУН, там ссылки на все сайты застройщиков, заходишь и читаешь. Это не рашка с её кредитами, рассрочки хватает. Вопрос только в деньгах.
 показать весь комментарий
 
oi, malo li firm prokladok, prjam ti verisj chjto budet napisanno - stroiteljnaja kompanija igorja kolomoiskogo, samogo chestnogo iz vseh
 показать весь комментарий
 
Мне нет дело, Коломойского или фиглимойского, он не монополист, у кого купить помимо него-вариантов навалом.
 показать весь комментарий
 
konecjno pofig, glavnoje cjtob kto to oplatil interesi izbranih (narodom Ukraini)
 показать весь комментарий
 
Причём тут тёплое к мягкому?Коломойского никто и никуда не выбирал насколько мне известно. А уж к покупке жилья он м вовсе имеет крайне малое отношение.
 показать весь комментарий
 
офигеть, а кто тормазнул средства для ветеранов, ах да, всё ещё порох с ******* до.... рулит всем. ******, ненавижу лицемеров.
 показать весь комментарий
 
 
Скорее очередная сказка для зебилов, квартира с зарплатой в 4 тьіс. дол., дешевьій газ и референдум по каждому вопросу. А тем временем реальность такова, что в бюджете дьіра небьівальіх размеров.
 показать весь комментарий
 
Ой!! ну хватит так нагло врать!! Денег нет на пенсии и зарплаты, а вы на жильё для переселенцев! переселенцы пусть сами за себя думают! А то, когда путина звали в украину мозгами не думали, а теперь всем квартиры! Обойдутся!! предлагаю вынести этот вопрос на референдум. Как народ скажет так и будет! Сейчас есть другие важнейшие дела для страны: оборона страны, усиление границ, медицина, образование, дороги, школы, детские сады и т.д.
 показать весь комментарий
 
В ЦИК спущена директива тянуть сколько можно с оглашением результатов выборов. Видимо технического решения как объявить это "победой" нет.
 показать весь комментарий
 
А звідки він гроши візьме, якщо МВФ буде пику вернуть доти, доки Іцик при владі, а грудень ми вже доживаємо за рахунок січня 2020? Невже свої з офшорів дасть? Чи Іцика?
 показать весь комментарий
 
 
это не важно,важно обещать,а потом извиниться и сказать,что ошибся!и так смотришь 5 лет пролетело
 показать весь комментарий
 
Квартал 95 это вам не реформатор ГИТЛЕР 1934 ГОДА,и даже не Вацлав Гавел в Чехии или Лех Валенса ПОЛЬШЕ.это новый ГИТЛЕР.....
 показать весь комментарий
 
То в Польше был Лех , у нас - Лох . Ощущаем разницу .
 показать весь комментарий
 
все правильно, переселенцев и атошников(не путать с теми кто на передке воевал и воюет- участники боевых действий) надо поддержать, а обычные украинцы так грязь - для этой власти... понятненько!
 показать весь комментарий
 
Может заработать.... только если перестать платить 60 млрд псевдо переселенцам ОРДЛО ..а эти деньги направить на эту программу..вот тогда и будет результат
 показать весь комментарий
 
Луиза Чкалова‏ @4kalova_luiza 2 ч.2 часа назад

Вот в этих двух строчках причина всех наших проблем. И прошлых, и нынешних, и будущих

Зеленський: У 2020 році запрацює програма доступного житла для ветеранів та переселенців - Цензор.НЕТ 9934
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх