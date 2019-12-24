 Зеленский: В 2020 году заработает программа доступного жилья для ветеранов и переселенцев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на заседании Рады развития громад и территорий во вторник.
"На следующий год мы планируем ряд важных мощных государственных программ для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья", - сказал он на заседании Рады развития громад и территорий во вторник.
Зеленский отметил, что для реализации данной инициативы необходимо скоординировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.
Сказал, что война никогда не закончится.
Вот в этих двух строчках причина всех наших проблем. И прошлых, и нынешних, и будущих