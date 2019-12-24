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Все про:корабль (1309) провокация (1259) Россия (74638) США (15951) Черное море (590) ВСУ (426)

 Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Одессы, - командование Воздушных сил ВСУ

Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели — ракетному эсминцу США "Ross", следовавшему в порт Одесса.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

"23 декабря пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки, - ракетный эсминец США "Ross", следовавший в порт Одессы. Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

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"На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стали уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, которые ввели против РФ санкции. Кроме того, Россия фактически "приватизировала" акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, максимально усложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив", - добавили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец Росс, идущий в порт Одессы, - командование Воздушных сил ВСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167155
 
 
 Топ комментарии
 
Смотрите кацапи как бы хор александрова не сымитировать
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а на самом эсминце то хоть поняли, чаво чаек пугали?

Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Олдессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 6573
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Клоуны...если бы эсминцу реально что угрожало...то льотчики бы винторогие обосраться перед смертью не успели бы...
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Смотрите кацапи как бы хор александрова не сымитировать
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Лучше пусть будет,как они любят "повторим"
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Х**ло уже Лукашенка "достал" !:
"Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии" - РБК.ру


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При этом в случае конфликта Минск все равно постарается остановить танки, идущие на Москву, сказал белорусский президент
Ватники они по жизни ватники и батько не исключение.)))))))))))
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У бацьки просто геном шлюхи - чем дольше уламывают тем дороже купят
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а на самом эсминце то хоть поняли, чаво чаек пугали?


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На эсминце наверняка все поняли. Но они не скажут москалям на какой дистанции и откуда был бы осуществлен пуск ракет "земля - воздух"...
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Я був би радий, якби на есмінці зімітували активну оборону від кацапської атаки.
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Есминец на ети кацаполетные вздрагивания внимания почему то не братил Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Олдессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 980
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ето ясно, но в понты играется только кацпаня и ето на есминце хорошо понимают - балуются дети..
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это не понты. армия этим и должна заниматься-тренироваться, проводить учения, наносить удары по условному противнику и т.д. кацы хоть что-то делают, а где наши учения той же авиации, она у нас вообще есть? также очень важен моральный дух армии, и вот насчет этого есть большие сомнения. Ну вот представь если будет реальное большое вторжение, у тебя есть уверенность, что наша армия будет сражаться, а не разбежится, а то и вовсе перейдет на сторону противника? У меня нет. Ладно Крым, но сдача кораблей без боя нашими моряками тоже нехороший показатель
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Тепер можна потренуватись на манфкені-авіаносці "Кузя"
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та походу, о кузе уже либо хорошо, либо ничего...
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Так, про Кузю ані слова - він на важливому завданні!
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А той пак фа, шо впав у хабаровському краї на кого атаку імітував?
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тот имитировал полет самолета и развитие кацапской авиации.
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А чего русские не пульнули по американскому эсминцу ракетой для укрепления скреп? Летчик бы стал героем посмертно, его командир сдох бы в собственном дерьме . Зато Россия бы везде кричала "Черноеморенаш"! И простые россияне, преисполненные гордости, наблюдали ядерный зонтик от пиндосской ракеты у себя в огороде.
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Клоуны...если бы эсминцу реально что угрожало...то льотчики бы винторогие обосраться перед смертью не успели бы...
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дебилы пля каждый кеп эсминца в ВМС США действует по обстановке находясь в море Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Олдессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 8010 когда зароется очередной нано борт вкс рашки в воду как над Эсексом их делды на ту 16м Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Олдессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 8010 Вопрос времени
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Треба було симытыровать повытряний удар з зрк по кацапським коритам. Недарма один новенький в хабаровську согодны впав
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пусть летают пусть ресурсы жгут Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Олдессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 4993 су 24 уже не выпускается и зип к нему тем более Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Олдессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 4993
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а зачем ведём спокойно ********** пайлотов как их делдов цахал на радарах Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 9101 Надо отработаем а эсм от такой атаки сам отбиться может благго УРО там не чета нано лапотному Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 9101
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Деточка не расказывай байки про делдов что с амреами рубились не получишь негатив и правду в рожу лапотную Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 7693
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а хзачем ругатчся если ваньку из синая везли вначале на разделку чтобы снайудер вынуть ведь ваньку то как люля кебаб нашампурило Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 327
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ага вы так будете рассказывать про вашу славку рущзге победную над боингом Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 8454или про победу над кривизной земли Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 9930
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барыжная ух ты ты сиделец со стажем или на блатной козе проехал фраерско рузге Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 3215 поведайц про барыгу который тебе гашиш несёт или ты сам на углу барыжишь как нигер
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а кстати, интересно, кацапы нарушили воздушное пространство Украины?
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ещё раз зачем- ватаны чуть ли не от севаста развернули в открытое море и подошли о ужасть на 120 км к эсминцу Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 5212 синизились и развернулись взад Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 5212
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ух ты ж ёшкин матрёшкин Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 3449 сопкойно вели без учений дежурные расчёты и к пуску готовы были только вот одно но дело всё в нейтральных водах происходит Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 560
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да ты шо ты ведь знатко под прокси Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 8574 кацап учи матчасть Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 8574
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Щось це мені відому басню Крилова нагадало.
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Если бы еще своими ,не имеющими аналогов,самолетами 5 поколения это сделали,тогда бы весь мир вздрогнул.А,забыл,их же еще нет у рузьке космических сил.
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блдь, страна имитаторов Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Олдессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 2007. А самый главный у них - фалоимитатор Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Олдессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 8245
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он самый что ни есть настоящий ***.ло, только маааленький
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то женщина може с'емітіровать оргазм, а ерекцію не с'емітіруєш
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Ну, некоторие імпєрскі упоротиє імпотєнти, нє прєкращают попиток, убєдіть міровоє, сообщєство, чьто мягкій, луччє чєм твьордий.

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Интересно все участники этого дерзкого налета вернулись на базу или по традиции кто-то рухнул в тайгу ? Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Одессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 9604
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американцы хоть заметили эти скрепные потуги? Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Одессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 7303
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Всем спасибо! Хозяйский анус вылизан!
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ты ***** каждый день анус вылизываешь или только по сигналу?
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Молчи лучше, у тебя из за рта камном воняет.
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Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Олдессы
...
Олдесси? Це звучить. До назви українського міста додалося щось таке... неначе назва англійського або ґамериканського порту...
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Типа косміццкі вздрочнулі, і удовлєтворілісь.

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безнаказанность рождает вседозволенность!
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А шо там такоє? Типо малолеткі вздрочнулі на пляже пєрєд дамамі?
Ну й шо: «Ах ви нєгоднікі бєсстижія !!!!»
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Открываю кацапсячий маилСру и читаю обсуждения этой темы кацапами. Пишут, мол вот видите, если бы не забрали Крым то они бы и в Севастополь политый кровью наших дЄдов так бы заходили ну и все такое. И тут же открываю главную страницу на этом сайте (Картина дня) и вижу вот главные новости кацапии. Очень актуально на тему дедываЄвалЄ Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Одессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 5434
Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Одессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 7027
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Поскольку пацакам унитазы явно не светят то хоть б/у труселя и туалетную бумагу смогут выловить.
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В тоже время якутский ваятель "сымитировал" очередной "шедевр".)))) Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 3421
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а чего сымитировали, реально сыкотно, не ну понятно, а то некоторые в компе и имтирую весь мир завоевали, но в жизни и подьездом не рулят.
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Истребитель пятого поколения Су-57 тоже сымитировал атаку на тайгу - под хабаровском...
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Чудово... кожна емітація таких ударів це викинуті на вітер гроші кацабських бюджетників... Супер, так тримати.... Цікаво, скільки російським монголоїдам обійшлася ця імітація в доларах...?
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ну в среднем вылет- цена авиатоплива плюс зп пайлота плюс ожидаемые расходы на профилактику и подготовку ну и амортизация ресурса что движка что планера Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 6983
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До речі, сьогодні Сру-57 зімітував політ, в результаті чого розвалився на анало-говнєтні шматки
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Вот он,мосчный ответ на санкции. Испорчен воздух от сожженного на пару миллионов керосина.Трепещите,кто еще на трепещит.
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И шо?Уверен,що команда эсминца "Ross", в этот самый момент эмитировала уничтожение пацакских самолётов Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 2454
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Москалики думали, что ЭС включит БКО (боротовой комплекс обороны), ЧТОБЫ "СРИСОВАТЬ" характеристики (проводили РЭС "Укол").
Кацапы, ваша элементная база на уровне 1993 года. Навески - Китай.
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