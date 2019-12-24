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 Люди могут получить "платежки" за тепло в декабре на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо, - Гончарук. ВИДЕО

"Платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках" на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", – сказал премьер в ходе встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук. ВИДЕО

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей "платежке" на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", - уточнил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3167150
 
 
 Топ комментарии
 
на улице +11, это уж точно не твоя заслуга. Уймись.
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меньше чем думали содрать... :D
хотели увеличить в 2 раза, но потом смилостивились - и увеличили всего на 25%...))

"Вам обещали «справедливые» тарифы? Получите рост цены на газ с Нового года. Чтобы вы ничего не поняли, пока не получите платежки за январь, вам говорят, что цена будет ниже на 10%, чем в отопительном сезоне год назад, но ничего не говорят, что она будет выше текущей на 25%.
И уж, конечно, не говорят, что год назад газ в Европе стоил вдвое дороже.
Вам говорили, «сильные будут заботиться»? Зарплату учителям в 4 тысячи долларов? Ну, во-первых, отец президента уже объяснил, что не надо быть идиотами, и верить всему, что наговорил его сын...😂"



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+12, топят (списывают бабло), как невменяемые!!!
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Cоросятня при Зеленском стала лихо зарабатывать за распродажу и дегенерацию Украины Декабрь 24, 2019Без рубрикиКомментарии

В дополнение к предыдущей статье Александра Кочеткова «Паучата от Сороса для Украины оказались на редкость слабыми, жадными и бездарными - эксперт» очень подойдет размещенное около часа назад в Фейсбуке сообщение от политолога Михаила Чаплыги, в котором он указал конкретные фамилии многих «соросят» в Украине.
Вот текст Чаплыги:
«ПОЛТОРА МИЛЛИОНА грн. получил Миелофонов и его замы в ноябре. Полтора миллиона!
За попытку распродажи страны, земли и дегенерацию…
Живите теперь с этим! И привет Залищучкам, Мушакам, Мустафам и прочим специалистам по вагонам в лице Лещенки.
Это ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ вся «соросятня» стала управлять КМУ (Маркарова, Залищук, Мушак, Гончарук, Миелофонов и Ко), Оборонпромом (Мустафа и прочие Абрамявичусы), Укрзализныцей (Лещенко и Ко)…
А еще УкрПочта, НафтоГаз…
Это все… ЗЕЛЕНСКИЙ.
Обнимаю, «биомасса» (с) Зеленский Папа».
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соя вы так говорите, потому что пеця с гросей об этом вообще не думали о снижении тарифов. Ну да для вас это зрада - тепло + 11
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tZE inform

@tZEinform

1 мин
Ноябрь месяц фактически по всей Украине - месяц с превалирующей плюсовой температурой. Собственно отопительный сезон идет в щадящем режиме. непонятно только куда делись 28% газа из хранилищ. Г-н Гончарук, не подскажете?
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Хувые Сумы

@050385Serg

· 4 год

Я заметил, что после выборов все население нашей страны разделилось буквально на две части, потому что теперь с одной стороны люди, которые за бубочку, а с другой стороны люди, которые умеют читать, писать, делать логические выводы.
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Как кула Премьер с лицом олегофрена роспорядился его продать Дабы укрепить в народе веру в то что новая власть будет жить по новому а обдирать лохов по старому
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как интересно: могут получить, а могут и не получить)) - откроем платежки почитаем после праздников
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