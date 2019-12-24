 Люди могут получить "платежки" за тепло в декабре на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках" на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", – сказал премьер в ходе встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей "платежке" на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", - уточнил Гончарук.
В дополнение к предыдущей статье Александра Кочеткова «Паучата от Сороса для Украины оказались на редкость слабыми, жадными и бездарными - эксперт» очень подойдет размещенное около часа назад в Фейсбуке сообщение от политолога Михаила Чаплыги, в котором он указал конкретные фамилии многих «соросят» в Украине.
Вот текст Чаплыги:
«ПОЛТОРА МИЛЛИОНА грн. получил Миелофонов и его замы в ноябре. Полтора миллиона!
За попытку распродажи страны, земли и дегенерацию…
Живите теперь с этим! И привет Залищучкам, Мушакам, Мустафам и прочим специалистам по вагонам в лице Лещенки.
Это ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ вся «соросятня» стала управлять КМУ (Маркарова, Залищук, Мушак, Гончарук, Миелофонов и Ко), Оборонпромом (Мустафа и прочие Абрамявичусы), Укрзализныцей (Лещенко и Ко)…
А еще УкрПочта, НафтоГаз…
Это все… ЗЕЛЕНСКИЙ.
Обнимаю, «биомасса» (с) Зеленский Папа».
tZE inform
@tZEinform
1 мин
Ноябрь месяц фактически по всей Украине - месяц с превалирующей плюсовой температурой. Собственно отопительный сезон идет в щадящем режиме. непонятно только куда делись 28% газа из хранилищ. Г-н Гончарук, не подскажете?
@050385Serg
· 4 год
Я заметил, что после выборов все население нашей страны разделилось буквально на две части, потому что теперь с одной стороны люди, которые за бубочку, а с другой стороны люди, которые умеют читать, писать, делать логические выводы.