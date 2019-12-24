 Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Ну что. Поговорим о зачистке прокуроров под видом "реформы". Потому что назвать реформой то, что происходит в пока ГПУ последние четыре месяца, трудно. Историю о назначении руководителем группы прокуроров А.Лукашенко в день подписания подозрения трем "подозреваемым" в убийстве Шеремета вы уже читали. Назначили 12 декабря - подписал, не будучи в материале (логично, следствие продолжается более трех лет), подозрения под угрозой увольнения 12 декабря - был уволен ровно через неделю 19 декабря, потому что видишь ли, не прошел "аттестацию". Использовали и выбросили как хлам?" - написала она.
"Теперь о не менее интересных делах за последние пять лет. Не прошел "собеседование" (беру в кавычки сознательно) Вадим Приймачок, следователь по делу Януковича о госизмене, следователь по всем крымским делам (военное направление). Именно он объявлял подозрения всем чиновникам из РФ и судьям Конституционного суда РФ. Именно он вместе с несколькими другими прокурорами Военной прокуратуры объявлен в розыск решением россуда, заочно арестован в РФ за деятельность в пользу Украины. Именно он отвечал за подготовку материалов для МИД по делам против России в международных судах. Именно он лично готовил и формировал доказательства для украинского МИД, чтобы доказать: Россия - агрессор.
И что? А его уволили "реформаторы", - добавила Сарган.
"Иван Пузыревский. Второй прокурор по делу "торнадовцев", который был в этом деле от начала и до конца вместе с другим прокурором. И в первой инстанции и в апелляции эти прокуроры доказали, что "торнадовцы" должны нести наказание за те преступления, которые совершали на территории АТО. Ребята из военной прокуратуры выдержали все унижения, обливание мочой и говном прямо на судебных заседаниях. Но довели дело до приговоров преступникам. И что? Его уволили "реформаторы"!" - продолжила она.
"Что ждет других, боюсь прогнозировать. Потому что есть еще одно важное дело, которое слушалось в Оболонском райсуде, и несмотря на затягивание и попытки срыва процесса со стороны адвокатов, прокуроры довели до приговора - 13 лет президенту-беглецу Януковичу. Сейчас руками новых руководителей и кураторов дело готовят к сливу в апелляции", - акцентировала Сарган.
"Сколько уволено настоящих специалистов? Много! Цель? Выставлять на суды тупых исполнителей. Подобных мы уже видели в 2010-2012 годах. Об этом не кричат "активисты" под ГПУ, об этом не пишут грантоеды и не снимают кино. Тем временем готовят к обмену в срочном порядке "беркутовцев", причастных к расстрелам на Майдане зимой 2014 года. ДУМАЙ.ТЕ!" - резюмировала Сарган.
"Говорят, два заместителя - Касько и Чумак - попытались таки пройти тесты на знание о применении служебного коня в работе прокуроров. То первый сдал на 32, а второй - на 10 из 100 баллов. Реформаторы", - добавила она.
..Витрати домашніх господарств по статті "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" у фактичних за III квартал 2019 року склали 86,7 млрд грн, що 25,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (69,1 млрд грн).
Про це повідомляє Державна служба статистики.
https://ubn.in.ua/stalo-vidomo-iak-zrosly-vytraty-ukraintsiv-na-komunalku-za-rik/
браво! Порох - молодец)) тем более что при монике зе!лохе зарплата НЕ растет, а для тех же учителей - даже упала
і ще, чурбило, твого любого вітю судили не еконосічну політику... це так, між іншим
а Януковощ ЗАСУДЖЕНИЙ за державну зраду, і твоє "тьфу тьфу" мені до одного місця...
ПНХ пдрило
рвануло ватного
з/п собі проси підвищити, за трі капєйкі якось навіть для такого як ти нічтожества малувато
де я хоч раз про петіни досягнення згадав?
кончітка, іди вже проспись
Помнится, весной пенсиоенры-соседи тоже орали про тарифы и "выросли цены"..
Открыли Новаком.. и подсчитали:
за свою 3х комнатную квартиру в декабре и январе 2012 и 2013 годов они платили 13..13.5% от своей пенсии..
При "барыге" Порохе в декабре-январе 2018-2019 они заплатили... 11.88...11.95%, с учетом субсидий..
Нужно было видеть их лица - после этих нехитрых расчетов. И бормотание под нос.. "ну нам же говори о грабительских тарифах!"
Но еще более забавными были их лица 2 недели назад, когда субсидии уменьшили и они получили счет за ноябрь 2019: оплата за комуналку составила 21,2%
а сами думать и считать - зебильо не способно))
зебилы такииие идиоты - живут надеждами что "Петя сядет" и тогда они не станут оплачивать рост комуналки на 25%))
Может и Богдан, который назвал Майдан негативным явлением, ни при делах или они его выбрали?
Ну, Герус, который сказал, что торговля с паРашей делает Украину сильнее, явно не при делах или они его выбрали?..
А в остальном, прекрасная маркиза, всё ла-ла-ла-ла-ла...
Именно поэтому я просто должен высказать про дела в прокуратуре своё суждение: сволочи они все!
Де за 5 (П`ЯТЬ) років роботи результати????
преЗЕрватва, по суті нема ніфуя?
А за эти годы ему выплатят зарплату, моральный ущерб ...