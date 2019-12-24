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Все про:ГПУ (9556) правоохранительные органы (731) увольнение (1789) Сарган (390) Переаттестация (120)

 Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган

В ходе переаттестации из ГПУ уволены следователь по делу Януковича Вадим Приймачок и прокурор по делу "торнадовцев" Иван Пузыревский.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что. Поговорим о зачистке прокуроров под видом "реформы". Потому что назвать реформой то, что происходит в пока ГПУ последние четыре месяца, трудно. Историю о назначении руководителем группы прокуроров А.Лукашенко в день подписания подозрения трем "подозреваемым" в убийстве Шеремета вы уже читали. Назначили 12 декабря - подписал, не будучи в материале (логично, следствие продолжается более трех лет), подозрения под угрозой увольнения 12 декабря - был уволен ровно через неделю 19 декабря, потому что видишь ли, не прошел "аттестацию". Использовали и выбросили как хлам?" - написала она.

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"Теперь о не менее интересных делах за последние пять лет. Не прошел "собеседование" (беру в кавычки сознательно) Вадим Приймачок, следователь по делу Януковича о госизмене, следователь по всем крымским делам (военное направление). Именно он объявлял подозрения всем чиновникам из РФ и судьям Конституционного суда РФ. Именно он вместе с несколькими другими прокурорами Военной прокуратуры объявлен в розыск решением россуда, заочно арестован в РФ за деятельность в пользу Украины. Именно он отвечал за подготовку материалов для МИД по делам против России в международных судах. Именно он лично готовил и формировал доказательства для украинского МИД, чтобы доказать: Россия - агрессор.
И что? А его уволили "реформаторы", - добавила Сарган.

"Иван Пузыревский. Второй прокурор по делу "торнадовцев", который был в этом деле от начала и до конца вместе с другим прокурором. И в первой инстанции и в апелляции эти прокуроры доказали, что "торнадовцы" должны нести наказание за те преступления, которые совершали на территории АТО. Ребята из военной прокуратуры выдержали все унижения, обливание мочой и говном прямо на судебных заседаниях. Но довели дело до приговоров преступникам. И что? Его уволили "реформаторы"!" - продолжила она.

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"Что ждет других, боюсь прогнозировать. Потому что есть еще одно важное дело, которое слушалось в Оболонском райсуде, и несмотря на затягивание и попытки срыва процесса со стороны адвокатов, прокуроры довели до приговора - 13 лет президенту-беглецу Януковичу. Сейчас руками новых руководителей и кураторов дело готовят к сливу в апелляции", - акцентировала Сарган.

"Сколько уволено настоящих специалистов? Много! Цель? Выставлять на суды тупых исполнителей. Подобных мы уже видели в 2010-2012 годах. Об этом не кричат ​​"активисты" под ГПУ, об этом не пишут грантоеды и не снимают кино. Тем временем готовят к обмену в срочном порядке "беркутовцев", причастных к расстрелам на Майдане зимой 2014 года. ДУМАЙ.ТЕ!" - резюмировала Сарган.

"Говорят, два заместителя - Касько и Чумак - попытались таки пройти тесты на знание о применении служебного коня в работе прокуроров. То первый сдал на 32, а второй - на 10 из 100 баллов. Реформаторы", - добавила она.

Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган 01
Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган 02

Источник: https://censor.net.ua/n3167147
 
   
 Топ комментарии
 
от зеленых человечков такого можно ожидать, не удивительно
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при зеленском тарифы уже выше чем при пете - кого закрывать?
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Ростов далеко вова, лісапєд може і не витримати.
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Ростов далеко вова, лісапєд може і не витримати.
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так пока свыня готовит лайбуСправу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4329
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помнится, зебилі истерили что порох убежит еще в мае... а сбежалО моника зелох - на отдых от зебилов))
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от зеленых человечков такого можно ожидать, не удивительно
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не можнонужно ожидать - и ничего другого..
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ну что вы,при януковоче был доллар по 8 это ж специалист,тот кто нам нужен сейчас Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган - Цензор.НЕТ 5569
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То есть если "нужный человек", то его и пальцем тронуть нельзя, не говоря уж об увольнении?Раньше хоть о политических преследованиях сказочку толкали...
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При Януковиче цены и тарифы какими были , никто не помнит ? И какими они стали при Пэте Соевом ...так кого надо закрывать первым ?
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при зеленском тарифы уже выше чем при пете - кого закрывать?
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То что при Зеленском тарифы выше чем при соевом ворюге ,подтверждено исключительно в соевых-же методичках эти методички и такие болваны как ты отправили пэтю в жопу на выборах и похоже отправят его ещё и на нары ...
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Это шо за документ Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 9784 где печать и подпись ,где он опубликован ,на каком официальном сайте ? На Пятом канале или на канале Прямий ? Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 9784 Надо было ещё пару-тройку нулей дорисовать ,тогда бы точно все поверили ,у вас придурков ума не хватает даже на то ,что все мы получаем платёжки и все мы видим что они стали меньше и все судороги соевых ботов не вызывают у людей ничего кроме смеха...
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побольше смайлов - никто ж не поверит что ты зебил)
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вот в этом вся "ссутьЯ" зебилов - в неспособности найти информацию и полном отсутствии критического мышления:
..Витрати домашніх господарств по статті "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" у фактичних за III квартал 2019 року склали 86,7 млрд грн, що 25,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (69,1 млрд грн).
Про це повідомляє Державна служба статистики.
https://ubn.in.ua/stalo-vidomo-iak-zrosly-vytraty-ukraintsiv-na-komunalku-za-rik/
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Ну не смеши ты людей Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5365если люди стали богаче и поучили возможность оплачивать то что при барыге оплатить не могли говорит не о том ,что тарифы выросли а о том ,что либо они стали ниже и люди стали способны их оплатить ,либо о том что доходы людей стали выше ,я вот платёжку получаю явно поменьше чем при соевом воре ,гривен на 400-500 так точно ,от тебе и вся статистика и такая статистика в каждом украинском доме .
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зебил, т.е. ты УТВЕРЖДАЕШЬ, что при Порохе - "люди стали богаче и поучили возможность оплачивать"?))
браво! Порох - молодец)) тем более что при монике зе!лохе зарплата НЕ растет, а для тех же учителей - даже упала
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ишь какой Порох молодец, добился того что люди стали богаче... и стали способны оплачивать на 25% ПОДОРОЖАВШИЕ при монике зе!лохе расходы на комуналку Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 7746
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і які ж були ціни і тарифи? а ще розкажи які офуєнні були зарплати і соцвиплати!
і ще, чурбило, твого любого вітю судили не еконосічну політику... це так, між іншим
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Ну ты людей хоть не смеши Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган - Цензор.НЕТ 6601и зарплаты и пенсии были выше чем при пэте ,если конечно пересчитать их в долларах , а вот цены и тарифы были в разы ниже и это при Януковиче ,которого я кстати считаю ворюгой несусветным ,но тогда каким же ворюгой является пэтя Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган - Цензор.НЕТ 6601 это уже какие-то космические масштабы воровства...
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да ти шо... з ригні будеш? кучеряво жилось тобі, падаль? якщо в кабінеті жопу гріло, то мо тобі й так все все подобалося... гівнюк, погортай проекти бюджетів за ті роки, то не будеш нести тут свій маразм
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цим 73/43%зебілам, як і совку, важливі тарифи, а не доходи народу.
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Ну истерики твои тут никого не впечатлят Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5417а вот факты это вещь упрямая ,выйди на улицу и у первых 10-20-человек спроси ,когда им лучше жилось ,при Януковиче или при барыге и ВСЕ ответят что при Януковиче ,ВСЕ до одного и это правда . Янукович был и есть законченным упырём ,вором ,коррупционером и подлецом и это тоже правда ,но бары в ДЕСЯТКИ ,СОТНИ раз хуже и омерзительней и это тоже ПРАВДА и ты это прекрасно знаешь а визжишь ты слизь ,только потому,что как только барыга окажется на нарах таким уродцам как ты придётся иди и искать себе работу ,бо кушать станет нечего ... Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4302
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пітор, я працюю на себе вже 2й десяток років і добре пам'ятаю як велись справи, яка була мінімалка і ціни!!! мо мені ще в бомжів спитати? чепух?
а Януковощ ЗАСУДЖЕНИЙ за державну зраду, і твоє "тьфу тьфу" мені до одного місця...
ПНХ пдрило Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3189
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Это ты так чистуху написал Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5691 второй десяток лет работаешь на себя являясь подельником уродов типы соевого мудака ? А прикинь - ка закроют и его и вас голубчиков ,тогда придётся поработать не только на себя но и на страну а сколько то уже суд определит Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5691кстати это вполне реальный вариант развития событий ...
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чмошний, і яким чином ти мене в падєльнікі записав? конкретно МЕНІ можеш вказати, де Я порушив Закон? шото тебе рве ніпадєцкі, капловухий Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3897 такий же відбитий як і вся вата, як божевільні сталіністі на срасії... їйбо! заряди щось про врагов нарота! давай жгі Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 7133 соска пуя
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Та то тебе следователь расскажет шо и где ты нарушил а для меня ты просто тупой кусок говна ,который нихера путного в своей убогой жизни не сделал ,вот и приходится тебе безмозглому писать за три копейки те бредни которые ты пишешь Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3735сталинисты ,баптисты ,екатерина ,енкеведисты ,сатанисты Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3735Ты падло настолько тупое,что даже не отдаешь себе отчёт в том,насколько убогим ничтожеством ты являешься и не догоняешь своими рыбьими мозгами ,что это видят ВСЕ кроме тебя ...
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хахаахахахахха Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 8473
рвануло ватного Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3755
з/п собі проси підвищити, за трі капєйкі якось навіть для такого як ти нічтожества малувато Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 8381
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ты шо это ? Ведь Петя дал всем безвиз и Томас ! Ну подумаешь там - газ подорожал в 10-12 раз, та це фигня
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за год газ подешевел во всем мире в ДВА раза, а в Украине - снова начал дорожать... неужто моника зе!лох теперь грабит Украинцев, заставляя платить в 20-24 (10-12 умножаем на 2) раза больше чем нужно? Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 9051
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Дебил шо ты морозишь... из какой жопы такие тупые как ты вылазят???
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Ты дурачок ,хочешь поведать как поднял благосостояние граждан Украины соевый барыга за пять лет нахождения у кормушки ? Начинай свой рассказ ,повесели честной народ ..
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пітор, ти акценти свої ригівські змісти відпоаідно до змісту статті... бо у тебе виходить "барига винават, а все другие в пушку"... гниль кончена
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Ну подписываться было лишним Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 9737так-как рассказать про пэтины достижения ты нам скромно не захотел то гнилость и конченость твоя вопросов и так не вызывала ...в вот мову вивчай ,бо в кожном слове по пять помилок робиш ,нехорошо это ,некрасиво исходя из прощального пэтиного лозунга .. Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 2002
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ти дибіл реально Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 2608
де я хоч раз про петіни досягнення згадав?
кончітка, іди вже проспись Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 7734
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Ну вот мы и выяснили,что достижений у пэти не было а преступлений выше крыши , что собственно и требовалось доказать ,видишь какой ты молодец ,раз-два и врубил заднюю .
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там лахта рулит.. на фоне прогрессирования "шария головного моСха"..
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зебил, если б у тебя был моСх - ты бы посчитал сам и ... выбросил бы наукй свои методички из кремля.
Помнится, весной пенсиоенры-соседи тоже орали про тарифы и "выросли цены"..
Открыли Новаком.. и подсчитали:
за свою 3х комнатную квартиру в декабре и январе 2012 и 2013 годов они платили 13..13.5% от своей пенсии..
При "барыге" Порохе в декабре-январе 2018-2019 они заплатили... 11.88...11.95%, с учетом субсидий..
Нужно было видеть их лица - после этих нехитрых расчетов. И бормотание под нос.. "ну нам же говори о грабительских тарифах!"
Но еще более забавными были их лица 2 недели назад, когда субсидии уменьшили и они получили счет за ноябрь 2019: оплата за комуналку составила 21,2% Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4202
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Серьёзно ? Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3573Ну тогда не сегодня-завтра народ массово выйдет на улицы с лозунгом ,ВЕРНИТЕ НАМ ПЭТЮ Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3573 ща пойду выгляну в окно ,может уже вышли ....
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та понятное дело, зебила данніе Державної служби статистики - поперек горла и методичек из кремля Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5118
а сами думать и считать - зебильо не способно))
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Выглянул Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4749НЕТ никого ,ну может завтра выйдут ... Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4749
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зачем им выходить - зебилы должны страдать и платить БОЛЬШЕ, ибо:
Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 1162
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Действительно ,зачем им выходить Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 8407разве что выйдут Зеленскому кричать БРАВО ,когда пэтя присядет годков на 100-150 ..
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тот самый "петя", который у зебилов сбежал(сел) еще в мае? Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4887
зебилы такииие идиоты - живут надеждами что "Петя сядет" и тогда они не станут оплачивать рост комуналки на 25%))
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У украинцев обострённое чувство справедливости ,поэтому когда пэтя присядет можно будет смело повышать тарифы вдвое ,всё равно народ будет в восторге ... Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4739но так-как пэтя присядет а тарифы снизят ,то памятники Зеленскому начнут ставить там где раньше Ленин стоял ... Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 8879
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алекс тебя ****** надо первым сажать , меньше гнили будет в Украине
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ЗЄвата все зараз детально пояснить... давай ЗЄвата, починай!
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В Украине нет ни одного некоррумпированного прокурора.Их не было и при савке.Просто нужно проверить на благосостояние.Все они должны жить на зарплату и их семьи не должны вести бизнеса.
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нафталін давно не випускають, а він все є і є.
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Вот бьі взять, как во время войньі, танк на средства артистов, но пользоваться самому какое-то время (с) М.М. Жванецкий... Все більше бажання зробити саме так і проїхать за маршрутом ГПУ, ВРУ, КМУ, ОПа, МВС...
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Как болит душа у Сарган! Про "деятельность" своего бывшего шефа почему молчит? Там в чем ее честность и прямота?
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конкретніше: в чому звинувачуєш Луценка, 73/43%зебіл?
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Ну и нафига этот плач Ярославны? Чтоб граждане прокуроров полюбили?
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А зебы думали, что Портнов тупой и не при делах или они его выбрали?
Может и Богдан, который назвал Майдан негативным явлением, ни при делах или они его выбрали?
Ну, Герус, который сказал, что торговля с паРашей делает Украину сильнее, явно не при делах или они его выбрали?..
А в остальном, прекрасная маркиза, всё ла-ла-ла-ла-ла...
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Вот я никогда не был в прокуратуре, не видел живьём ни одного прокурора и вообще кроме названия нихрена про неё не знаю.
Именно поэтому я просто должен высказать про дела в прокуратуре своё суждение: сволочи они все!
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Зеленський блазень виконує розпорядження путєна... - хоче бути мільйярдером...
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Так питання до цих СУПЕР_ПУпЕР спеців...
Де за 5 (П`ЯТЬ) років роботи результати????
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Якщо є вирок то що вже можна розвалити???
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Хто б сумнівався. Патріоти, які голосували проти здорового глузду, це реванш ригів і сепарні, чи як?
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цікаво як... ЗЄботві дали завдання лонести "які прокурори каки"))) як під копірку строчать!
преЗЕрватва, по суті нема ніфуя?
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яка зрада? це недокажешь, йому треба незаконне збагачення, несплата податків і мінімум 15-ть з повною компенсацією.... зраду порох придумав, а війну не визнав то й зраду не докажеш
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Америкосы сказали, что они в переворот 5 млрд вложили.
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Впереди еще 4.5 года перманентного слива Украины кацапне.
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Пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия Луценко. А сейчас она кто? давайте теперь мнение каждого безработного публиковать? цензор не реващается в помойку
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Овощ снова станет Президентом? Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 6481
А за эти годы ему выплатят зарплату, моральный ущерб ...
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73% - силища, а проголосовала за ЧМОшника. Поэтому вся эта силища состоит из чмошников!!!
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