 Украинскому воину Александру Борисову срочно нужна помощь в лечении онкозаболевания, - волонтер Юсупова

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Очень срочно нужно лекарство для онкобольного воина с лейкозом, Весаноид. Лекарство дорогое, одна упаковка стоит 9 тыс, нужно 5. Александр Борисов лежит в отделение гематологии киевского госпиталя. Одну упаковку я куплю, деньги есть, нужно ещё 4 банки. Все отчеты по покупкам медикаментов и мед аппаратов я публикую у себя на странице", - написала она.

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Для желающих помочь: карты 4627 0551 5012 8394 (Приват) и 5358 3853 2000 2464 (Монобанк), Юсупова Наталья.





Фото: Юсупова/Facebook