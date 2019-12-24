 Когда РФ начала "собачиться" с Украиной из-за газа, я сказал, что еще "неизвестно, что будет дальше", - Лукашенко пригрозил Путину поиском альтернативных поставщиков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
"Как можно организовать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем. А на последних переговорах я вообще сказал, когда торговля эта пошла, по нефти особенно: хорошо, давайте ваши цены, мы будем платить. Но если российский рынок в 25 млн тонн нефти и в 22 млрд кубов газа уйдет куда-то, вы на меня не обижайтесь", - заявил Лукашенко.
После этих слов в Москве сказали, что уход Беларуси с российского рынка приведет к тому, что нефть и газ будут обходиться для Минска дороже, добавил Лукашенко.
"А я привел пример: когда вы начали собачиться с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? Построили обход – Южный и Северный поток. Это десятки миллиардов долларов. Так что еще неизвестно, что будет дальше. Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю", - подчеркнул президент Беларуси.
В качестве альтернативы Лукашенко намерен использовать реверс нефти. "Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом", - отметил он.
Как напомнил Лукашенко, в Беларуси три трубы нефтепровода "Дружба" с Россией.
"На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть к нам на НПЗ Северный и Южный, а затем перерабатываю. В этом году мы полностью закончили модернизацию этих НПЗ, там глубина переработки, как в Европе. Пойдет нормально, я заберу реверсом вторую трубу. У России останется одна. Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу 2 трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу", - подчеркнул президент Беларуси.
Лукашенко добавил, что себя республика нефтью и так обеспечивает.
"У нас добывается примерно 2 млн тонн нефти. Мы в любом случае бензобак любому белорусу зальем. Но нам для экономики нужна нефть - чуть больше 6 млн тонн, чтобы полностью себя обеспечить. Но мы у России покупаем 25 млн тонн", - отметил он.
Лукашенко также обратил внимание, что Беларусь является третьим потребителем российского природного газа после Германии и Италии.
"Вы хотите этот рынок потерять? Нет", - заключил он.
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он что, с дурки пишет из палаты Наполеонов?Я, я.. головка от уя
Это петя виноват.
Там реальности ровно столько сколько в словах зеленского.
Те только начали пропаганду разводить что покупать газ к Словакии это вредно и тут на тебе.
Батька порохоботом оказался.
Потому что следующий объект ваших претензий это Балтия.
И там вы огребете по полной.
Осталось всего три четыре года и наступит момент истины.
Глава Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексей Рахманов уверяет, в случае принятия решение о том, что Россия будет самостоятельно достраивать "Северный поток 2", стране понадобится пять-шесть лет, чтобы завершить проект в полном объеме, информирует Диалог.UA со ссылкой на его заявление росСМИ.
По его мнению, необходимо будет потратить 1,5-2 года на разработку и 3-4 года на производство судов, которые смогут укладывать трубы так, как это делали компании, которые ранее сотрудничали с РФ.
Не тяни....
поздравь так московитов с Рождеством...
Медведев (тот что с орды) объявил вчера что интеграцию подпишут на днях... - иными словами аншлюс получается, если Лукашенко против...
Не похоже уже на комедию....
Экс-боец "эскадрона смерти": Я участвовал в убийствах критиков Лукашенко Экс-боец белорусского СОБРа рассказал DW детали убийств противников Лукашенко. Он утверждает, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского
Настоящая красная линия это НАТО.
В наших интересах что бы путин ее перешел.
И он это сделает.
"Мне пришлось подписывать этот договор, потому что деваться было некуда: на меня давили и Россия, и американцы - выводите, потому что пообещали", - рассказал Лукашенко.
"Нельзя было, это величайшее достояние, это дорогой товар, который мы, в конце концов, должны были прилично продать", - считает он.
"Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали. Ладно, вывели. Так гарантируйте нам безопасность - нет", - сказал Лукашенко.
2010 год.
У нас гірші справи.... Як тільки портянка Коломойського поїхала в Норманді, то після таємного перебазару з Путіним, одразу 7 компаній заключили контракти на пряме постачання газу із Росії...