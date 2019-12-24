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Все про:Беларусь (2936) Газ (9238) Лукашенко (1755) Путин (25328) Россия (74638)

 Когда РФ начала "собачиться" с Украиной из-за газа, я сказал, что еще "неизвестно, что будет дальше", - Лукашенко пригрозил Путину поиском альтернативных поставщиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Как можно организовать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем. А на последних переговорах я вообще сказал, когда торговля эта пошла, по нефти особенно: хорошо, давайте ваши цены, мы будем платить. Но если российский рынок в 25 млн тонн нефти и в 22 млрд кубов газа уйдет куда-то, вы на меня не обижайтесь", - заявил Лукашенко.

После этих слов в Москве сказали, что уход Беларуси с российского рынка приведет к тому, что нефть и газ будут обходиться для Минска дороже, добавил Лукашенко.

"А я привел пример: когда вы начали собачиться с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? Построили обход – Южный и Северный поток. Это десятки миллиардов долларов. Так что еще неизвестно, что будет дальше. Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю", - подчеркнул президент Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Запада и НАТО отреагируют войной на попытку России нарушить суверенитет Беларуси, - Лукашенко

В качестве альтернативы Лукашенко намерен использовать реверс нефти. "Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом", - отметил он.

Как напомнил Лукашенко, в Беларуси три трубы нефтепровода "Дружба" с Россией.

"На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть к нам на НПЗ Северный и Южный, а затем перерабатываю. В этом году мы полностью закончили модернизацию этих НПЗ, там глубина переработки, как в Европе. Пойдет нормально, я заберу реверсом вторую трубу. У России останется одна. Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу 2 трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу", - подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что себя республика нефтью и так обеспечивает.

"У нас добывается примерно 2 млн тонн нефти. Мы в любом случае бензобак любому белорусу зальем. Но нам для экономики нужна нефть - чуть больше 6 млн тонн, чтобы полностью себя обеспечить. Но мы у России покупаем 25 млн тонн", - отметил он.

Лукашенко также обратил внимание, что Беларусь является третьим потребителем российского природного газа после Германии и Италии.

"Вы хотите этот рынок потерять? Нет", - заключил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3167138
 
   
 Топ комментарии
 
Обычно после таких угроз идёт большой слив и дружба навеки с великим пу.
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Лукашенко робить вигляд, що він не підхуйло Когда РФ начала "собачиться" с Украиной из-за газа, я сказал, что еще "неизвестно, что будет дальше", - Лукашенко пригрозил Путину поиском альтернативных поставщиков - Цензор.НЕТ 4626
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Петров и Баширов захотели срочно посмотреть Белу Вежу в Беларуси.

Коли РФ почала "собачитися" з Україною через газ, я сказав, що ще "невідомо, що буде далі", - Лукашенко пригрозив Путіну пошуком альтернативних постачальників - Цензор.НЕТ 7269
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"Грозный"-забыл,что "БЕЛТРАНС"-ему не принадлежит. Коли РФ почала "собачитися" з Україною через газ, я сказав, що ще "невідомо, що буде далі", - Лукашенко пригрозив Путіну пошуком альтернативних постачальників - Цензор.НЕТ 6700
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Обычно после таких угроз идёт большой слив и дружба навеки с великим пу.
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вот это стопроцентное определение) тот лука шантажом пуйла десятилетиями живет
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Экономические доводы на московию не действуют.
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На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть к нам на НПЗ Северный и Южный, а затем перерабатываю.

==
он что, с дурки пишет из палаты Наполеонов?Я, я.. головка от уя
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Собашишься, Лука, ты, так как будет так, как скаже хозяин!, бо если пуйло взвинтит цены на газ, вся твоя луканомика поскачет зайцами у лес!!!
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Зачем публиковать высеры єтого бульбоеда.
Там реальности ровно столько сколько в словах зеленского.
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Может он зелебобиков троллит?
Те только начали пропаганду разводить что покупать газ к Словакии это вредно и тут на тебе.
Батька порохоботом оказался.
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Слова бацьки не имеют никакого значения, - он просто рождественский кабанчик и его время пришло.
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Меня это радует.
Потому что следующий объект ваших претензий это Балтия.
И там вы огребете по полной.
Осталось всего три четыре года и наступит момент истины.
Глава Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексей Рахманов уверяет, в случае принятия решение о том, что Россия будет самостоятельно достраивать "Северный поток 2", стране понадобится пять-шесть лет, чтобы завершить проект в полном объеме, информирует Диалог.UA со ссылкой на его заявление росСМИ.

По его мнению, необходимо будет потратить 1,5-2 года на разработку и 3-4 года на производство судов, которые смогут укладывать трубы так, как это делали компании, которые ранее сотрудничали с РФ.
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Украина показала пример как можно пи.....ь росию !!!
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Лукашенко робить вигляд, що він не ******** Когда РФ начала "собачиться" с Украиной из-за газа, я сказал, что еще "неизвестно, что будет дальше", - Лукашенко пригрозил Путину поиском альтернативных поставщиков - Цензор.НЕТ 4626
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альтернатива тут --только самим вырабатывать больше метана,. а картоха, кстати, способствует вздутию.
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Ну фсе, пора беларруской вате звать ***** на ввод, Лука совсем берега потерял)))
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Походу тепер черга Білорусів стати хфашистами, на деякий час, і декілька областей...
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давай, объявляй уже, что подаешь заявку в НАТО и ЕС....
Не тяни.... Когда РФ начала "собачиться" с Украиной из-за газа, я сказал, что еще "неизвестно, что будет дальше", - Лукашенко пригрозил Путину поиском альтернативных поставщиков - Цензор.НЕТ 5593
поздравь так московитов с Рождеством...
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я,лично ,уже во все выпады луки против пуйла не верю - сейчас кацапье даст бабла и опять братушки- триста раз проходили
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сейчас серьезнее чем было до этого...
Медведев (тот что с орды) объявил вчера что интеграцию подпишут на днях... - иными словами аншлюс получается, если Лукашенко против...
Не похоже уже на комедию....
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дай то Бог,если кацапстан главного вассала лишится
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ну давай)только кажется это стотысячный пук,который звучит обычно,когда пуйло бабло за верность зажимает...
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Молодец мужик, нам бы таких людей, правильно торгуется и выбивает для себя лучшие условия, а не так как мы ломаемся ломаемся потом ЕС нас нагибает и мы в спешке подписываем всё что нам дадут.
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Хто це "ви". Цап. Мова про те що Раша где через коліно тих, кого називає братами. ЄС нікого не нагинає, і нічого невимагає. Гарна спроба переводу стрілок.
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ага спроси это у Греции как там не нагибают, а сейчас вот еще и Великобританию спросить можно. Эх какой романтик. Я то думал в сладкий запад уже мало кто верит и в кружевные трусы за бесплатно.
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))))))))когда про Грецию - так сразу рюзьким духом поперло
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а причем тут Греция и русский мир ? там европейский мир и дыра в бюджете с дефолтом на многие годы. А когда то была одна из самых богатых стран Европы с самой большой пенсией, а теперь им разрешают что то делать лишь после "созвона"
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Та ти ватний дебіл думай за кацапію, ми самі за себе подбаємо. "дюмал" він. Ти "дюмал" що хтось вірить у "******** рускій народ"? Ні, таких дебілів принаймні більше не стало. Так що дюмай звідси на ЯНдекс, чи в однокласнікі, чи де там ватні дебічі мешкають.
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что конкретно ты можешь подбать если единственное что научился писать на суржике и не в силах выучить даже украинский язык ?вот чем ты полезен государству если даже это ты не смог осилить ?
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Що рогуль, навіть не зрозумів що написано? Ще раз тобі кінченому пишу, кацапська думка не цікавить взагалі. "Чєм ті полєзєн" питай у своїх кацапів.
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так рогуль это тот кто украинец который не знает украинский, но пытается на нем писать, поэтому вас и называют рогулями, а ответить не можешь потому что ты прекрасно понимаешь свою никчемность и бессмысленность существования, но любишь порассуждать о высокой политики не вставая с дивана в обосраных шароварах и в этом весь твой гнилой и лживый патриотизм.
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Злилась свинособака. Як завжди. Отримуючи мінімальний спротив, свинособака піджимає хвоста й тікає з гучним скавучанням.
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езжай в Беларусь,если тебе а не нам,"молодец мужик" нравится, 25 лет дольше чем Брежнев у власти
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А как он может не нравится если в условиях которые они получили после развала СССР государство достаточно успешно существует, а 25-40 лет как то не берёт, это для либеральной спильноты лишь важно сменяемость власти, а тот кто книжки читает знает и про Великобританию и её королеву и про Германию и её канцлера и ничего что то никто не требует уходить на пенсию.
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иди отдыхай,тут не твоя аудитория,тебе к сталину ленину и кларе цеткин

Экс-боец "эскадрона смерти": Я участвовал в убийствах критиков Лукашенко Экс-боец белорусского СОБРа рассказал DW детали убийств противников Лукашенко. Он утверждает, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского
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я экс боец имперский штурмовиков и по приказу Дарта Вейдера убил, Кенеди. мы и дальше будем общаться на таком уровне мифов о злом диктаторе Лукашенко ? тем более что у нас в стране уже 6 лет ищут кто стрелял, а кто не стрелял на майдане и до сих пор найти не могут.
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Який смішний цапомордий заболотнюк ))) а чим вона "успєшно сущєствуєт"? В чому її "успєшность"?
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в том что не имея ресурсов как у Украины она имеет более сильную социальную политику имеет более качественное производстве продуктов питания имеет более дешевые энергоресурсы что делает её экономику более сильной. И ещё множество других критериев по которым можно сказать что его политика имела хороший результат для развития государства в самых сложных условиях.
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В Україні нема ніяких цінних ресурсів. Це 1. Друге, "болєє сільную соціальную політіку" конкретніше? "Болєє качєствєнное проізводство продуктов" ти знову Україну з рашою сплутав. Продукти в Україні високої якості. "Дєшьовіє єнєргорєсурси" статтю читав, рогуль? До диверсифікації постачання газу Україною ціна на газ була $485 на сьогодні втричі менша. Економіка білорусі сильна? ))) з якою з країн євросоюзу будемо порівнювати? Якщо Білорусь "успєшная", а країни ЄС ні? МОже з бідною забитою Грецією порівняємо? "Множєство другіх крітєріев", давай, викладуй усі, бо ці тухлі й не годяться.
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"харошій рєзультат" в чому визначається? І в чому Білорусь розвинута "в сложніх условіях"? Хіба мета держави не покращувати ці "сложніє условія"?
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Чим ЄС нас нагибає більше ніж московити, більше українців вбила, дорожче газ продає ніж росія чи землі більше зібрала?
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За него никто не впишется.
Настоящая красная линия это НАТО.
В наших интересах что бы путин ее перешел.
И он это сделает.
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зайвий раз доводить, що у кацапів нема союзників, є вассали.
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та Герус вон снова на иглу присесть захотел.
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Ай да Лука, еще тот шантажист. Путлера за яйца держит. Зеля при что у нас война с ними, и то себе не позволяет себе так говорить с пуйлом.
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кто там кого держит?для плебса все разговоры,Беларусь обречена на "союзное государство"
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А он со всеми так говорит. Потому что ощущает поддержку народа.
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А ты уверен, что он так говорит с ******, а не просто на публику?
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Кому он заливает? Грозный такой, трубу заберу, вторую заберу... Никуда ты не денешься с подводной лодки - пока диктатура и там, и там, будешь покупать по такой цене, по какой скажут. Не будешь - станешь БНР по типу лугандона.
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Есть Туркмен-Баши, а еще есть Буль-баши и кто из этих двоих более е...тый я не знаю, разве что ким-ын с пут-ином.
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1994 году первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич подписал обязательство о выводе из республики ядерного оружия, объявив при этом страну безъядерной державой, в обмен на гарантии безопасности со стороны ядерных держав.

"Мне пришлось подписывать этот договор, потому что деваться было некуда: на меня давили и Россия, и американцы - выводите, потому что пообещали", - рассказал Лукашенко.

"Нельзя было, это величайшее достояние, это дорогой товар, который мы, в конце концов, должны были прилично продать", - считает он.

"Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали. Ладно, вывели. Так гарантируйте нам безопасность - нет", - сказал Лукашенко.

2010 год.
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«Каму Лука бацька, таму ***** дзядзька» (с)
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Можно подумать еще кто-то верит этому поцу.
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выхода у Луки нет, на Западе его никто не ждет, а для Пу он как кость в горле, будет делать то что "старшая сестра прикажет" или секир-башка
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Если б Лукашенко был шанс,как у Украны, в 3млрд.долл. плюс 12 млрд.долл. он доил бензоколонку лет двадцать.А Зебилы такой джекпот взяли и просра...!Ой!Простили.
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покажите мне, где газ дешевле чем $152 и я пойду туда качать......
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Бацка договориться,что ему чайка с полонием нальют или ветер облако с новичком в резиденцию занесет !
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Ну Лукашенко хоча б не олігархічна маріонетка, тому білорусам буде простіше знайти альтернативу і злізти з газової і нафтової голки....

У нас гірші справи.... Як тільки портянка Коломойського поїхала в Норманді, то після таємного перебазару з Путіним, одразу 7 компаній заключили контракти на пряме постачання газу із Росії...
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А чья СОБСТВЕННОСТЬ эти нефтетрубы? газовая система там вроде дано расийская....
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Смейтесь, смейтесь с Бацьки. А бубочка сделает вам такой аншлюс... Без всяких преференций.
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Очередная бредятина от больного диктатора,за 25 лет что он нагородил языком ничего не осуществилось и не подтвердилось.В этом лукадурдоме только маньяки лукашенковские и сумасшедшие верят в бред , который извергает этот колхозник.
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Якщо залізти в минулі роки, то кожен грудень-січень Лука відкриває писок таким чином.
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