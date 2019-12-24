 Когда РФ начала "собачиться" с Украиной из-за газа, я сказал, что еще "неизвестно, что будет дальше", - Лукашенко пригрозил Путину поиском альтернативных поставщиков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Как можно организовать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем. А на последних переговорах я вообще сказал, когда торговля эта пошла, по нефти особенно: хорошо, давайте ваши цены, мы будем платить. Но если российский рынок в 25 млн тонн нефти и в 22 млрд кубов газа уйдет куда-то, вы на меня не обижайтесь", - заявил Лукашенко.

После этих слов в Москве сказали, что уход Беларуси с российского рынка приведет к тому, что нефть и газ будут обходиться для Минска дороже, добавил Лукашенко.

"А я привел пример: когда вы начали собачиться с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? Построили обход – Южный и Северный поток. Это десятки миллиардов долларов. Так что еще неизвестно, что будет дальше. Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю", - подчеркнул президент Беларуси.

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В качестве альтернативы Лукашенко намерен использовать реверс нефти. "Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом", - отметил он.

Как напомнил Лукашенко, в Беларуси три трубы нефтепровода "Дружба" с Россией.

"На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть к нам на НПЗ Северный и Южный, а затем перерабатываю. В этом году мы полностью закончили модернизацию этих НПЗ, там глубина переработки, как в Европе. Пойдет нормально, я заберу реверсом вторую трубу. У России останется одна. Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу 2 трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу", - подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что себя республика нефтью и так обеспечивает.

"У нас добывается примерно 2 млн тонн нефти. Мы в любом случае бензобак любому белорусу зальем. Но нам для экономики нужна нефть - чуть больше 6 млн тонн, чтобы полностью себя обеспечить. Но мы у России покупаем 25 млн тонн", - отметил он.

Лукашенко также обратил внимание, что Беларусь является третьим потребителем российского природного газа после Германии и Италии.

"Вы хотите этот рынок потерять? Нет", - заключил он.