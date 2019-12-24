 Суд оставил под стражей 4 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане. Следующее заседание назначено на 14 января

Такое решение принял сегодня на заседании Святошинский районный суд Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Следующее заседание состоится 14 января.

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Под стражей находятся бывший заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко, которых подозревают в расстреле участников Майдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Во время сегодняшнего заседания прокуроры, как и обещали накануне, не ходатайствовали об изменении меры пресечения подозреваемым.

Заседание было посвящено зачитыванию баллистической экспертизы судьей. Судья назвал типы оружия, из которых были выпущены пули. Частично определить типы оружия не удалось. Судья отметил, что на данный момент не были проведены экспертизы, которые показали бы, стреляли ли из оружия беркутовцев или нет. Такую экспертизу еще предстоит провести.