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 Суд оставил под стражей 4 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане. Следующее заседание назначено на 14 января

Четверо бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" остаются под стражей.

Такое решение принял сегодня на заседании Святошинский районный суд Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Следующее заседание состоится 14 января.

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Под стражей находятся бывший заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко, которых подозревают в расстреле участников Майдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Во время сегодняшнего заседания прокуроры, как и обещали накануне, не ходатайствовали об изменении меры пресечения подозреваемым.

Заседание было посвящено зачитыванию баллистической экспертизы судьей. Судья назвал типы оружия, из которых были выпущены пули. Частично определить типы оружия не удалось. Судья отметил, что на данный момент не были проведены экспертизы, которые показали бы, стреляли ли из оружия беркутовцев или нет. Такую экспертизу еще предстоит провести.

Источник: https://censor.net.ua/n3167135
 
   
 Топ комментарии
 
Це судове рішення дивує, але мабуть поки їм не занесли гроші.
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отпустят 14-го...
деморализация украинцев должна проходить все время...., а не мгновенно...
тактика маленьких порезов....
Также кстати и порошенко сливал Революцию Достоинства - постепенно.., что бы привыкли..
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Це судове рішення дивує, але мабуть поки їм не занесли гроші.
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Алі, вони вже відсиділи по 10 років кожен, згідно прийнятим свого часу тим сам ПЕСом "закону Савченко".
Так що, якщо їх через рік випустять, не пускай бульби носом.
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отпустят 14-го...
деморализация украинцев должна проходить все время...., а не мгновенно...
тактика маленьких порезов....
Также кстати и порошенко сливал Революцию Достоинства - постепенно.., что бы привыкли..
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при Порохе и речи не было, что выпускать - и пернатых, и Ефремова, и шпионов.
и газ в рф не покупали, и долги ОРДЛО не выплачивали, и рф ипли в судах и т.д.

то, что сейчас - достижение бубачки и только бубачки!
малоросы строят Малороссию.
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Да, не заценил украинский народ Петю. Ничего, у него ещё все впереди.
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В месте, где есть мед, будут и мухи. Bal olan yerde sinek de olur.
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Sergiy Kulyk - все было и про порошенко...

и добрбатов судьи - сепары судили, и торговля с Ордло и с РФ, и выпускали, или меняли сепаров...
Вам память отказала...
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Память у петиков сродни девичьей. Но, в отличие от последней, сильно зависит от проплат...
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дьявол в деталях.
Покупали в рф запчасти, без которых танки не запустить (ну, не против, что б их же убивали с помощью их же оружия? - ну там вольному воля!).
Но не покупали газ, которым рф может шантажировать.

Т.е. думали об усилении оборонной способности.
То же и с пленными, и со всем остальным.
пуця не даром говорил: Порох - враг № 1, а все остальные его устраивают.
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Свіженького вам в ленту нова патрульна поліція, Одеса..ОЗУ
https://www.youtube.com/watch?v=eQfRhmgEElQ&t=2s
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