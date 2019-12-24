 Страны Запада и НАТО отреагируют войной на попытку России нарушить суверенитет Беларуси, - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
"Классически угроза суверенитету существует всегда и даже для России. Но я не чувствую роста угрозы суверенитету Беларуси. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество - они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы", - сказал Лукашенко.
Но, по мнению президента Беларуси, подобная "головная боль" России не нужна.
"Россия конечно будет действовать аккуратно, осторожно. Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой. Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза", - отметил Лукашенко.
"Мы не колоссально огромная страна с огромными ресурсами, но находимся в центре "котла". Здесь сегодня пересекаются все интересы Запада на Восток, и не только российские, с юга на север. Вот здесь так сложилась ситуация. И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле", - добавил президент Беларуси.
На нас насрали, хоча у нас був будапештський меморандум...
А ти, друже учи язик... І ставай раком і розставляй ноги зручніше...
Пока сами не будете за себя стоять, никто за вас впрягатся не будет.
Аллегория представленная выше, именно о правящих режимах, а не о странах. Это важный нюанс!)
Это уже все белорусы прочувствовали на себе. Если бы нули не отнимали почти каждый год, то белорусский рубль был бы уже 1 000 000 000 000 к доллару. Так никто и не сомневается с таким-то экономистом)
А ви зебіли центру і заходу побільше вибирайте незрозумілих фріків, яких вам юго-восток підсовує.... Ну типу... червоного директора Кучми, дебіла і зека Януковича, блазня коломойського Зелінського... Тоді не зчуєтесь, як разом з країною опинитесь на місці Білорусі....
Лукашисти та ліберали з нас лише сміялися. Ось нехай тепер спробує послати в бій армію, де офіцерський склад свідомо набирали в Росії та чорт зна де ще, аби тільки там не було місцевого населення. Нам, патріотам, боронити вже нема чого, бо так звана Республіка Білорусь така сама Білорусь, як Придністровська Молдавська Республіка - Молдова.
Увы.
У Росіїї діагноз "бессилие всесилия."
"Возникла ситуация, когда даже уместные - с точки зрения тактики - решения Кремля, оказываются стратегическим поражением. Власть сама создает пейзаж после битвы. Возможно, еще не осознавая этого полностью. Так, внешняя политика, которая в России всегда компенсировала ограниченность внутренних резервов, сегодня формирует неблагоприятное для страны международное окружение. Превращение Украины в противника России; оживление уснувшего НАТО; консолидация Запада через сдерживание России; гонка вооружений, вызванная развалом РСМД (к чему Москва приложила руку); поддержка падающих режимов (Мадуро) и накачивание их безвозвратными деньгами; превращение Сирии в ловушку, из которой непонятно, как выбраться; неудача с покупкой лояльности за счет безумных кредитов на строительство атомных игрушек (Венгрия, Египет, Турция); неспособность осмыслить последствия для России сверхдержавы в лице Китая - это хрестоматия провалов, которая войдет в учебники."
"Эхо России" "Путин признался, что он не знает что дальше делать - все зашло в тупик и выхода нет"