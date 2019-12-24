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Все про:Беларусь (2936) Лукашенко (1755) НАТО (6612) Россия (74638)

 Страны Запада и НАТО отреагируют войной на попытку России нарушить суверенитет Беларуси, - Лукашенко

Страны Запада и НАТО отреагируют соответствующим образом в случае каких-либо попыток России нарушить суверенитет Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Классически угроза суверенитету существует всегда и даже для России. Но я не чувствую роста угрозы суверенитету Беларуси. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество - они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы", - сказал Лукашенко.

Но, по мнению президента Беларуси, подобная "головная боль" России не нужна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России, - Лукашенко (обновлено)

"Россия конечно будет действовать аккуратно, осторожно. Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой. Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза", - отметил Лукашенко.

"Мы не колоссально огромная страна с огромными ресурсами, но находимся в центре "котла". Здесь сегодня пересекаются все интересы Запада на Восток, и не только российские, с юга на север. Вот здесь так сложилась ситуация. И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле", - добавил президент Беларуси.

Источник: https://censor.net.ua/n3167133
 
 
 Топ комментарии
 
глубокой озабоченностью и обеспокоенностью, Лука.
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выразят очередную озабоченность
сказочник Лука... Крым чей???
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Ага-ага. Будуть сильно стурбовані Страны Запада и НАТО отреагируют войной на попытку России нарушить суверенитет Беларуси, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1527 .
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с какого хрена? Мало ли где аборигены меняет своих вождей-людоедов.
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бацька, как и могие в Украине думает что НАТО, это как соломинка всем, увы, это только членам клуба джэнтельменов а те кто в фуфаике, хорошего вам настроения.
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та кому ты нужен если сам завел в страну рефию
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Да кому нахер нужна эта бульбашня,вот на Украину как насрали НАТО и ЕС.
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так насрали, что вялико скрепные застряли в каких то частьях лугаска и донецка.
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Ага и позволяют ***** федирализовывать Украину и отменяют потихоньку санкции а о анексии Крыма уже и не вспоминают.
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Это не НАТОс ЕС а зелебобики позволяют ***** делать всё то, что вы написали. А НАТО и ЕС просто не хотят тянуть из болота бегемота.
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Це ти дурнику сам себе заспокоюєш?)))
На нас насрали, хоча у нас був будапештський меморандум...
А ти, друже учи язик... І ставай раком і розставляй ноги зручніше...
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......а шо Беларусь член НАТЫ ????? чтоб за неё впрягаться (((((
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ми, наївні, теж так думали 2014 року.... а НАТО виявилось великою купою лайна
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Феерический *******, у нас уже НАТО навоевалось)
Пока сами не будете за себя стоять, никто за вас впрягатся не будет.
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А где же "беларуские" петики? Или они только против Зели могут с.ать?
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Лука Мудищев все пытается оттанцеваться от плешивого с его аншлюсом, - уже НАТО приплел, против которого "защищал" мышебратьев кацапских.. Совсем плохи дела у колхозника усатого, - скоро ему лапти вата белорусская сплетет.. Зачем белоруским совкам совковый Лука, когда есть супер-совковый путин.?? Ну за что, как говорится, боролся...
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С чего это вдруг? НАТЕ и Европе нечего делать, кроме как отстаивать суверенитет Беларуси? Т.е. и Украина для него -- не пример... Перемудрил батяня.
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Конечно отреагируют! На попытку нарушить суверинитет Украины отреагировали же.
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Суверенитет Беларуси звучит как девственность плечевой.
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Бацька, ты там поаккуратней. ***** старенький уже. От смеха может хлебало треснуть и корсет расстегнуться.
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Демагогия для внутреннего потребителя! Режимы Лукашенко и Путена это сросшиеся жопами сиамские близнецы.)) Если их разделить хирургическим путём, режим Лукашенко тут же погибнет, ибо самостоятельно нежизнеспособен в упомянутом агрессивном котле. Режим Путена при таком разделении имеет шанс прожить какое-то время, ибо гораздо более автономен. Но его так же будет очень сильно лихорадить. Гораздо выгоднее кремлёвскому режиму пересадить одну только голову меньшему братцу. Послушную и безотказную. Но с хирургической точки зрения это на сегодняшний день не возможно.)) Поэтому, ближайшее время так и будет существовать это несуразное чудовище. Одновременно и нужное и ненавидящее друг друга.
Аллегория представленная выше, именно о правящих режимах, а не о странах. Это важный нюанс!)
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Совсем ополоумел бацька. Несёт какую-то ересь.
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Лукашенко из колхозника превратился в матёрого тирана -манипулятора.Его обращение отправлено Путлеру в уши и по сути верно на 300%.Он чётко стоит на белорусском суверенитете.Он напоминает Путлеру,что Беларусь -последний друг Орды и не надо её насиловать.Лукашенко априори не есть друг Украины и он избрал свой путь выживания Беларуси в гибельных объятиях Орды.Пока Беларусь тримается.
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Диктатору инородцу (а Лукашенко не белорус!!!) насрать и на белорусов и на Белорусь - его интересует только сохранение личной власти. Он понимает что дальнейшая интеграция с РФ закончится аншлюссом, то есть полным поглощением Белоруси кацапами. Кацапье с 1991 переезжает в Белорусь и их там уже накопилось слишком много. И что он в таком случае оставит "наследному принцу Минска и Мозыря Николашке? Аншлюс приведет к внезапной смерти Лукашенко от "сердечного приступа". Он ведь сердечник? Нет? Ну значит будет "сердечником"!
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"Бацька" так доінтегрувався, що тепер не знає яким боком вилізе ця "інтеграція". Нехай іще звернеться до Ліги сексуальних реформ, можливо, там допоможуть.
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НАТО та ЄС висловлять глибоку стурбованість щодо поглинання Росією Білорусі.
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Чем может помочь запад, если батька сам раздвинул ягодицы для путена?☺
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Самокритично - "пока я у власти единственная угроза связана, когда будет совсем плохо с экономикой и пока я у власти это одна угроза. ))
Это уже все белорусы прочувствовали на себе. Если бы нули не отнимали почти каждый год, то белорусский рубль был бы уже 1 000 000 000 000 к доллару. Так никто и не сомневается с таким-то экономистом)
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М-да.... кепські справи у Луки, якщо він таке заявляє....

А ви зебіли центру і заходу побільше вибирайте незрозумілих фріків, яких вам юго-восток підсовує.... Ну типу... червоного директора Кучми, дебіла і зека Януковича, блазня коломойського Зелінського... Тоді не зчуєтесь, як разом з країною опинитесь на місці Білорусі....
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Ми двадцять років кричали: не знищуйте мову, не замикайте білоруських шкіл, бо це найміцніша зброя народу. Попереджували: раніше чи пізніше за бажання розмовляти блатною фенею треба буде заплатити кров'ю, бо Москва ніколи не погодиться на існування другої російськомовної держави та буде нас вважати за сепаратистів.
Лукашисти та ліберали з нас лише сміялися. Ось нехай тепер спробує послати в бій армію, де офіцерський склад свідомо набирали в Росії та чорт зна де ще, аби тільки там не було місцевого населення. Нам, патріотам, боронити вже нема чого, бо так звана Республіка Білорусь така сама Білорусь, як Придністровська Молдавська Республіка - Молдова.
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Бажаємо братам Білорусі вистояти.
У Росіїї діагноз "бессилие всесилия."

"Возникла ситуация, когда даже уместные - с точки зрения тактики - решения Кремля, оказываются стратегическим поражением. Власть сама создает пейзаж после битвы. Возможно, еще не осознавая этого полностью. Так, внешняя политика, которая в России всегда компенсировала ограниченность внутренних резервов, сегодня формирует неблагоприятное для страны международное окружение. Превращение Украины в противника России; оживление уснувшего НАТО; консолидация Запада через сдерживание России; гонка вооружений, вызванная развалом РСМД (к чему Москва приложила руку); поддержка падающих режимов (Мадуро) и накачивание их безвозвратными деньгами; превращение Сирии в ловушку, из которой непонятно, как выбраться; неудача с покупкой лояльности за счет безумных кредитов на строительство атомных игрушек (Венгрия, Египет, Турция); неспособность осмыслить последствия для России сверхдержавы в лице Китая - это хрестоматия провалов, которая войдет в учебники."
"Эхо России" "Путин признался, что он не знает что дальше делать - все зашло в тупик и выхода нет"
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EU "я рад , что мы продолжаем диалог, Владимир"
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идиот ты лука, ну и нахрена НАТО нужен этот ваш совковый заповедник? разбираться будете сами, меньше ***** надо было лизать
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Що ти, картопельний батька, звиздиш? Хто разом із московитами голосує всі рішення в ООН проти України? Ти, звичайно. Але свої ржаві автобуси, тролейбуси і трактора везеш в Україну, а не московію. Такий ти політик, такий ти сусід і дружок.
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Оказывается тяжело сидеть даже не на двух, а на трех стульях. Седалища не хватает.
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Лука, напоминает Остапа Бендера... Запад с нами.. Запад нам поможет... Країни Заходу і НАТО відреагують війною на спробу Росії порушити суверенітет Білорусі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3372
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_Не важно что говорит он. Важно что делает! А на деле полным ходом идёт аншлюс Белоруссии (sic). А заявление это - то так, убаюкивает несогласных.
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