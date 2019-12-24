 Антоненко и Кузьменко познакомились из-за ДТП и виделись до взрыва автомобиля Шеремета всего два раза, - адвокат Добош

Об этом заявил в Апелляционном суде адвокат Кузьменко Влад Добош, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, в 2016 году Кузьменко познакомилась с Антоненко, после того как его жену и ребенка сбила машина - Юлия стала случайным свидетелем этого ДТП.
Адвокат предоставил суду переписку Антоненко и Кузьменко, где они обмениваются номерами телефонов после того, как Кузьменко увидела пост Антоненко о поиске свидетелей.
"Они встречались один раз, поговорили о ДТП, а потом еще раз встретились случайно. Это две их единственные встречи до убийства Шеремета. Яну Дугарь ни Антоненко, ни Кузьменко, на тот момент не знали вообще", - отметил Добош.
Следить за рассмотрением апелляции на арест Юлии Кузьменко можно здесь.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Вони занадто активно обсирали Порошенка, занадто ненавиділи "порохоботів"!
Є завдання, причинити Пороха і мєнти вирішили, що як причинять їх, а потім натякнуть, що проблеми зникнуть якщо вони оббрешуть Порошенка, то затримані радо погодяться це зробити!
Всім зєльонкам варто над таким варіантом замислисися.
А раптом по них прийдуть?
Раскрыть хоть какое-либо преступление этот поц не может просто в силу генетических отклонений своего упитанного организма .
Ему уже 42 годочка.
Лохи - это мы .
И попробуй возрази !
К примеру я мог остаться на ордле и устроить какой то сверхприбыльный бизнесс на человеческих страданиях,но кроме денег существует еще моральная сторона.
Самое важное это чистая совесть.
Пожалуй , только одно .
Ты , подобно нашему очередному презику , не можешь сказать про себя - " Я не лох!".
Сколько бы лет тебе не было ...
Нормально.
Значит они даже знакомы не были тогда.
А презумпція невинуватості вам ідіотам ні про що не говорить???
Украина становиться подобной подобием путинской России.
Можно даже не представившись заниматься.
А вот планировать убийство это не.
Поэтому причем тут твоя жена?