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Все про:Шеремет (376) Антоненко Андрей (44) Кузьменко Юлия (32) Добош (5)

 Антоненко и Кузьменко познакомились из-за ДТП и виделись до взрыва автомобиля Шеремета всего два раза, - адвокат Добош

В 2015 году, во время событий в Крыму, подозреваемые по делу Шеремета Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко не были знакомы между собой.

Об этом заявил в Апелляционном суде адвокат Кузьменко Влад Добош, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2016 году Кузьменко познакомилась с Антоненко, после того как его жену и ребенка сбила машина - Юлия стала случайным свидетелем этого ДТП.

Адвокат предоставил суду переписку Антоненко и Кузьменко, где они обмениваются номерами телефонов после того, как Кузьменко увидела пост Антоненко о поиске свидетелей.

"Они встречались один раз, поговорили о ДТП, а потом еще раз встретились случайно. Это две их единственные встречи до убийства Шеремета. Яну Дугарь ни Антоненко, ни Кузьменко, на тот момент не знали вообще", - отметил Добош.

Следить за рассмотрением апелляции на арест Юлии Кузьменко можно здесь.

Смотрите также: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167131
 
 
 Топ комментарии
 
А зебилам не всё ли равно? Ху*ло им сказало сажать патриотов- они и сажают. Антоненко и Кузьменко познакомились из-за ДТП и виделись до взрыва автомобиля Шеремета всего два раза, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 6504
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А припизденту за свої слова потрібно буде відповідати.
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а еще они невиноватые,они же дети,это все не они
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А *********** за свої слова потрібно буде відповідати.
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Ну не только президенту,а пожалуй большенству громадян Украины
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Я його за язик не тягнув, і я за Антоненка, Дугарь і Кузьменко. А от таким як ви зебілам прийдеться відповідати. Не забудь ще про Марченка. Гатовнесь.
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ясное дело,скоро ты и твой диван жестко спросите с президента,по всей строгости
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Цікаво вас всих 73% побачити на Майдані, ви мабуть всі в один вагон метро поміститесь.
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ваши аферы с майданом уже не прокатят
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Ти вже заздалегідь страждаєш енурезом? Страждай. Для ригів та зебілів туалети на Майдані платні.
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залатанный не отвлекайся от линии методички про то что патрыоты никого не взрывали
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Значит, все-таки виделись. Уже теплее...
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А снайпера, якого звинувачують у вбивстві майданівця, випустили. Вєрнай дарогай ідете, таваріщі!
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А зебилам не всё ли равно? Ху*ло им сказало сажать патриотов- они и сажают. Антоненко и Кузьменко познакомились из-за ДТП и виделись до взрыва автомобиля Шеремета всего два раза, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 6504
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А там и косить не надо- всё и так видно. Антоненко і Кузьменко познайомилися через ДТП і бачилися до вибуху автомобіля Шеремета всього двічі, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 9728
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а ты уверен что эти патрыоты не совершали терактов по приказу хла?
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Судя по тому, как на них накинулось зебильё вместе с парашей- уверен.
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Знаєте за що їх РЕАЛЬНО причинили?
Вони занадто активно обсирали Порошенка, занадто ненавиділи "порохоботів"!
Є завдання, причинити Пороха і мєнти вирішили, що як причинять їх, а потім натякнуть, що проблеми зникнуть якщо вони оббрешуть Порошенка, то затримані радо погодяться це зробити!
Всім зєльонкам варто над таким варіантом замислисися.
А раптом по них прийдуть?
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Всю эту жуету с якобы раскрытием , организовал Авякян с целью привязать к себе зеленского .
Раскрыть хоть какое-либо преступление этот поц не может просто в силу генетических отклонений своего упитанного организма .
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Ну у нас же президент не лох.
Ему уже 42 годочка.
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Они все там не лохи .
Лохи - это мы .
И попробуй возрази !
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Пробую.
К примеру я мог остаться на ордле и устроить какой то сверхприбыльный бизнесс на человеческих страданиях,но кроме денег существует еще моральная сторона.
Самое важное это чистая совесть.
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Ну что тут скажешь ?!!
Пожалуй , только одно .
Ты , подобно нашему очередному презику , не можешь сказать про себя - " Я не лох!".
Сколько бы лет тебе не было ...
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Не исключено что янелох шаантажировал Авакяна немедленным раскрытием висяка или грозился посадить вместе с петей за майдан.
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Пора искать конспиративную квартиру, может они там ещё пол-раза встретились...
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Змініть цього адвоката, він повний дурень. Щоб в цьому впевнитись, потрібно його послухати. Він несе нісенітницю і доводить алібі, до і після, а не під час замаху. Він не може правильно побудувати лінію захисту.
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Чо?
Нормально.
Значит они даже знакомы не были тогда.
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парадокс украинской судебной системы, не прокуроры должны доказать вину подозреваемого в суде, а подозреваемый должен доказать суду свою невиновность!
А презумпція невинуватості вам ідіотам ні про що не говорить???

Украина становиться подобной подобием путинской России.
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Кто должен, кому должен, кто это требует, ты что пургу несешь, лапоть навозноскрепный?
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Дубль два для особо одарённых - подозреваемый никому ничего не должен. Прочти два раза.
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можешь и третий раз сходить, я не против
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А я до секса с будущей женой виделся с ней вообще один раз. Так что, она мне уже не жена?
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Секс это ерунда.
Можно даже не представившись заниматься.
А вот планировать убийство это не.
Поэтому причем тут твоя жена?
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А при чём тут знакомство? Можно быть в якудзе или в сицилийской мафии и не знать соседа по теракту.
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почему судей, прокуроров нельзя сажать? Для каждого уже пожизненное готово, за их махинации коррупцию и фальсификацию.
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а еще алиби фотки в соц сетях, они общую фотку залили лишь через год после убийства значит до этого они не были знакомы. Адвокат от бога конечно, такое и врагу не пожелаешь
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Связующим звеном было СБУ тогдашнее.Почему и плёнки пропали и слежка была.Смерть Шеремета нужна для получения диктаторских полномочий и запугивания.Это моё предположение.
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Крымский Титан, мирный российский атом, колонизация Марса| Шо там у хохлов?https://www.youtube.com/watch?v=IizI2fkYTds
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На днях он пресс конференцию давал про алиби, такого позора я ещё не видел.
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