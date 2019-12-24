 Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"Мы только что утвердили соглашения между правительствами Украины и Колумбии, а также правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов", - сообщил Гончарук.
По словам премьера, Украинцы смогут путешествовать в эти страны без визы на 90 дней в течение 180 дней.
Штати, Канада, Великобританія то все дурня.
- Кокаинум!
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высерыанализы Зебила, перед выборами!..
И они так хотят !
Правда , в силу традиций , добавят к цене Роттердам+ ...
Откуда у нищебродов бабло на кокс или поездку в Эквадор или Колумбию?)
Это как оценочные суждения 90 летних импотентов о тёлках. Трясутся перебивают друг друг друга но не в состоянии даже по дрочить, не говоря уже о том что бы трахнуть.
Привет вам педоимпотенты! И да безвиз с Колумбией и Эквадором - это прикольно. Хотя кому я это говорю?
И очень смешная для тех, кто продаёт свой укроп за канавою біля сільради
уж ему-то не знать.
***********-комики всех стран объединяются?
24 сентября Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией
Четвер, 28 березня 2013, 15:15 На сьогодні, за даними з відкритих джерел, без віз українці можуть в'їжджати на територію 43 країн...У Південній Америці у громадян України не вимагають віз 5 країн: Аргентина, Бразилія, Еквадор, Парагвай та Перу.(с)
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Первая спецпрокуратура Панамы по борьбе с организованной преступностью закрыла дело против пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом на пресс-конференции заявил адвокат Порошенко Илья Новиков, передает УП.
Дело в Панаме открыли по заявлению экс-замглавы АП при Януковиче Андрея Портнова.
По словам Новикова, к своему заявлению Портнов приложил собственноручные показания, в которых настаивал на том, что прокуратура должна расследовать это "преступление".