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Все про:Колумбия (21) Эквадор (17) безвизовый режим (1418) Гончарук_Алексей (414)

 Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором, - Гончарук

Кабинет министров Украины утвердил безвизовый режим с Колумбией и Эквадором.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы только что утвердили соглашения между правительствами Украины и Колумбии, а также правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов", - сообщил Гончарук.

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По словам премьера, Украинцы смогут путешествовать в эти страны без визы на 90 дней в течение 180 дней.

Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167130
 
 
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По многочисленным заявкам слуг? Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 224

Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 698
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Теперь зебилы смогут за дешовым коксом смотаться...
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Точно! Нарешті доступ до коксу став безвізовим! Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3282
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У мене знайомий там відпочивав, залишився задоволений.
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То він там залишився? Чи просто задоволений?.. Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7343
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все относительно - да прикольно ,но местами - в прочем как наверное и везде - просто смотря какие цели, при посещении ,наверное так
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ну все. теперь товар из етих стран на полках и прилавках всех наших магазинов. Все страны наоборот стараются отгородиться от етих субьектов а мы наоборот будем дружить
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Теперь зебилы смогут за дешовым коксом смотаться...
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Ты шо-то против анализов ЗЕ-бубочки имеешь? Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 286
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Залишилось тільки Зімбабве і Гондурас.
Штати, Канада, Великобританія то все дурня.
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Чим складніше отримати візу в певну країну, тим складніше підписати договір про безвіз. У Спльвадор, Еквадор та Колумбію отримати візу не проблема, отже і безвіз із ними підписати не проблема. Тільки є нюанс- Україна може стати перевалочною базою для усіляких мара сальватруча по дорозі цих елементів у Європу. А розтатуйованих черепами латиносів я б не сильно хотів бачити в Україні.
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Колумбійські наркобариги зараз як попруть, як попруть до нас.
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А наші клієнти до них, може навіть і з робочим візитом.
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- Какие ваши доказательства?
- Кокаинум!
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Да, понятно - Колумбию открыл Колумб
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первому миллиону туристов, подарок при вьезде, угадайте какой.
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Свечку, понятно не держал, но знаю достоверно - больше всех будет радоваться баба Юля.
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по ходу из серии "все что могу!" радость то кака пришла от премьер министра Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1040
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кака кока, это в клинике Пальчевского высеры анализы Зебила, перед выборами!..
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якщо північна америка для ніщебродів не досяжна, залишажться позичити грошей в кредитній спілці і на заробітки в еквадор
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Ну не дают нашим властям внутрикремлёвские цены на колумбийский кокс !
И они так хотят !
Правда , в силу традиций , добавят к цене Роттердам+ ...
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Ща зеленые нищеброды будут соревноваться в остроумии типа "всю жизнь мечтал" или "никому этот безвиз не нужен, коммуналку отмените". Маргиналы-люмпены...
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Поехали! Как раз с нашими зарплатами и пенсиями...
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Ждусь не дождусь безвиза из Папуа-Новой Гвинеи хочу хоть разок посмотреть как живут нормальные люди.А затем можна и на украинскую пенсию.
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О нищеброды заголосили)
Откуда у нищебродов бабло на кокс или поездку в Эквадор или Колумбию?)
Это как оценочные суждения 90 летних импотентов о тёлках. Трясутся перебивают друг друг друга но не в состоянии даже по дрочить, не говоря уже о том что бы трахнуть.
Привет вам педоимпотенты! И да безвиз с Колумбией и Эквадором - это прикольно. Хотя кому я это говорю? Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1239
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Хорошая новость для бизнеса, кто туда хочет экспортировать свою продукцию.
И очень смешная для тех, кто продаёт свой укроп за канавою біля сільради Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 548
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думаешь валютная выручка попрет?как у металлургов?
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Уже прёт! Только металлурги сами заводят с офшоров...
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у-у-у! - бубачка ЗНАЕТ, что делает Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2959
уж ему-то не знать. Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9865
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там было только с колумбией,а теперь с колумбией и эквадором,это громче звучит!а может гончарук и не знал,некогда ему,работает он
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Эквадор был 26 сентября, сразу после Колумбии
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Я должен извиниться, был не прав. В Эквадор можно ездить без виз с 2013
Четвер, 28 березня 2013, 15:15 На сьогодні, за даними з відкритих джерел, без віз українці можуть в'їжджати на територію 43 країн...У Південній Америці у громадян України не вимагають віз 5 країн: Аргентина, Бразилія, Еквадор, Парагвай та Перу.(с)

ссылка
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бывает!главное что бы не системно Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9839
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за кокой по безвизу? а Гандурас не согласился на безвиз снами?
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уряяяяяя!!!!заместо клубники поедем кокс собирать , как романтично Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4331
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Що це за дурня? Нам ще не вистачало колумбійських наркокартелів в Україні. Скасуйте безвіз з усіма країнами що розвиваються. Від них тільки мігранти, бандити та наркотики. А тому в кого є гроші туди мандрувати - віза не проблема.
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с панамою глухо! Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6748

Первая спецпрокуратура Панамы по борьбе с организованной преступностью закрыла дело против пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом на пресс-конференции заявил адвокат Порошенко Илья Новиков, передает УП.
Дело в Панаме открыли по заявлению экс-замглавы АП при Януковиче Андрея Портнова.
По словам Новикова, к своему заявлению Портнов приложил собственноручные показания, в которых настаивал на том, что прокуратура должна расследовать это "преступление".
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Каждый месяц одна и та же новость! Ждём через месяц подписания соглашение с Колумбией , Эквадором , Сербией и Северной Македонией! В прошлый раз соглашение ведь было с Македонией.
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