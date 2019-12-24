 Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы только что утвердили соглашения между правительствами Украины и Колумбии, а также правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов", - сообщил Гончарук.

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По словам премьера, Украинцы смогут путешествовать в эти страны без визы на 90 дней в течение 180 дней.