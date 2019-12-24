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 Наемники РФ увеличивают интенсивность тренировок на полигонах и пополняют боекомплект для РСЗО, - разведка

Командование ВС РФ повышает уровень готовности к немедленному применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В артиллерийских подразделениях оккупантов возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники на полигоны для тренировок и учений со стрельбой. При этом в декабре с.г. контроль выполнения упражнений стрельб в артиллерийских подразделениях осуществлялся старшими офицерами, которые в составе специальных комиссий прибывали с территории РФ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной территории Донбасса увеличилось количество преступлений наемников РФ против местного населения, - ГУР

Кроме того, по данным украинской разведки, оккупанты пополняют боекомплект артиллерийских подразделений, в т. ч. для реактивных систем залпового огня.

Источник: https://censor.net.ua/n3167129
 
 
 Топ комментарии
 
мне не понятно - зачем это только в ценсоре, в местотого чтоб МИД барабанил по всему миру, что то с зелёной соплей у вас пошло совсем не так.
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не страшно, в следующий раз будут умнее, проголосуют за Бойко, или Медведчука
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ракетные стрельбы на 1200 км. по надводным и наземным целям поправят ситуацию.
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мне не понятно - зачем это только в ценсоре, в местотого чтоб МИД барабанил по всему миру, что то с зелёной соплей у вас пошло совсем не так.
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не страшно, в следующий раз будут умнее, проголосуют за Бойко, или Медведчука
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Нашим бы закрыть границу насовсем с агреессор рашей
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Распятый Мальчик 6b486667 твоя мама тебя головой об кафель уронила, когда рожала?
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да я так и понял, что ты на голову звизданутый
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Слопатоед, кто бы сомневался в твоей вторичности
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То вони нам на свята"подарунки" готують.
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Будуть обстрілювати лугандон і казати що це стріляють карателі.
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