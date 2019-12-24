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 Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под домашнего ареста

Печерский райсуд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера и бывшего бойца спецназа "Омега" Дмитрия Хмеля. Мужчину подозревают в убийстве активиста Майдана Александра Храпаченко.

Об этом говорится в материалах суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Судьи отпустили подозреваемого в убийстве по ходатайству прокурора. Хмеля обязали сдать загранпаспорт и не выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователей.

Суд передал уголовное производство против Хмеля в управление спецрасследований Государственного бюро расследований.

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Уголовное производство временно остановили с августа 2019 года. Поскольку защита отправила запрос в Швейцарию на оказание международно-правовой помощи.

Напомним, Дмитрий Хмель служил в спецназе "Омега" во время событий Майдана. Его подозревают в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Сейчас продолжается досудебное следствие и Хмель находится в статусе подозреваемого. По версии следствия Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

5 июня 2019 года Хмеля отпустили под домашний арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3167127
 
 
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ну....., все нормально...., все идет по плану.....
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А медаль душегобові коли Зєля дасть? Чи відразу орден?
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Классная в Украине судебная и правоохранительная системы
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Шкода, що не маю добрих знайомих, які голосували за зеленського. Як вони сприймають всю цю мерзоту, що творить нова мишебратська влада.
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А чем отличается ета власть от прошлой? Тебя не возмущает что за 5 лет правления Парашенка ниодин убийца массового расстрела людей на Майдане так и не сел и не ответил за свои преступления?
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При Порошенко их арестовали и изолировали от общества. При Зеленском их выпустили на свободу.
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Маладцы! Зеленая шелупонь с новыми лицами во власти идет не останавливаясь прям к справедливости и концу эпохи бедности
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Да уж. Не зря с Украины все бегут притом уже с вещами и детьми.
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Разобрались ,оказывается всех грохнули пашинский с парубиём ...для чего вы спросите ,отвечу ,чтобы грабить лохов следующие пять лет рассказывая что путин нападёт и янукович всё украл ... Это я конечно шучу ,но может оказаться ,что это правда ...
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А Кузьменко разрешили сидеть рядом с адвокатом. Похоже, Кузьменко для зеленой шелупони опаснее убийц всяких никому не интересных майдановцев.
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Ну це ж не АТОвець і не волонтер! Шо ж йому за ґратами робить! Його тре готувать в лави СН на місцеві вибори! От падлюки зелені!
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а музыканта, доктора и медсестру держат в СИЗО потому что сам ЗЕнеЛОХ объявил о раскрытии преступления ...
это Украина, детка!
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