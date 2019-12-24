 Кабмин упростил пересечение админграницы Херсонской области с оккупированным Крымом для детей

Правительство усовершенствовало процедуры пересечения админграницы Херсонской области с полуостровом Крым для детей до 16 лет в сопровождении одного из родителей. Так, в настоящее время для такой поездки дети нуждаются сопровождения обоих родителей и / или нотариально заверенного согласия второго родителя. Указанный порядок обычно применяется для выезда за границу и нецелесообразен в случае с пересечением админграницы с Крымом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

Решение правительства также предусматривает упрощение порядка въезда и выезда с территории Крымского полуострова детей, которые учатся на территории других регионов Украины. Так, дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ). Это поможет максимально способствовать интеграции детей и их поощрению получать образование в украинских учебных заведениях.

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В то же время, в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.