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 Кабмин упростил пересечение админграницы Херсонской области с оккупированным Крымом для детей

Кабинет министров Украины упростил пересечение административной границы Херсонской области с оккупированным Крымом для детей от 14 до 16 лет.

Правительство усовершенствовало процедуры пересечения админграницы Херсонской области с полуостровом Крым для детей до 16 лет в сопровождении одного из родителей. Так, в настоящее время для такой поездки дети нуждаются сопровождения обоих родителей и / или нотариально заверенного согласия второго родителя. Указанный порядок обычно применяется для выезда за границу и нецелесообразен в случае с пересечением админграницы с Крымом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

Решение правительства также предусматривает упрощение порядка въезда и выезда с территории Крымского полуострова детей, которые учатся на территории других регионов Украины. Так, дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ). Это поможет максимально способствовать интеграции детей и их поощрению получать образование в украинских учебных заведениях.

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В то же время, в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167125
 
 
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потім для пенсіонерів і т д.. головн е, що так тихенько й плавненько. Воду коли, на весні пустять?
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Разумеется весной...зимой она и нах не нужна...
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