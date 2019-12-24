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 Политика Украины
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 "НАБУ должно выезжать с сиренами, спецназом и подозрением", - Арьев о новых записях в кабинете Трубы

Если президент Владимир Зеленский не планирует создавать полицейское государство, то он должен немедленно соответствующим образом отреагировать на новую порцию "пленок Трубы", в которых правоохранители планируют вероятное преследование украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев на своей странице в сети Facebook.

"Новые записи в кабинете Трубы - крест на правоохранительной системе. Действующий и потенциальный руководители ГБР лепят ртом такое, что НАБУ должно выезжать с сиренами, спецназом и подозрением под жилье каждого. Где они? Нет. Там, где надо, нет. Где директор ГБР? На своем месте. Довольный, с праздниками поздравленный и хорошо ухоженный", - сообщил политик.

Также парламентарий отметил, что в последнее время в Украине сформировалась негативная тенденция преследования защитников государства и представителей оппозиции.

"Суды над обвиняемыми в убийстве Шеремета. Позор и договорняк между непрофессиональными следователями, недееспособными прокурорами и бессовестными судьями. Преследование боевых генералов и защитников Украины по вымышленным делам, которые разваливаются еще на столе у пинкертонов.

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Обыски в партийном офисе и на одесском телеканале. Лютый трэш от ГБР с попыткой уничтожения бизнеса, принадлежащего политическим конкурентам. И это на фоне полного игнорирования произвола новых руководителей государства и крепко закрытых глаз на коррупцию и растоптанное законодательство", - отметил Арьев.

Он подчеркнул, что назначение должностных лиц в правоохранительной системе должно происходить прозрачно, а не по принципу персональной преданности власти или президенту.

"Можно создать новые структуры. Можно написать новые законы. Можно провести идеальные реформы законодательства для правоохранителей и судов, но пока не будет честного и порядочного наполнения для должностей судей, следователей, прокуроров, детективов, изменений не будет", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Украина снова становится на путь исторического выбора между демократией и авторитаризмом, и от активности общества зависит будущее государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167123
 
   
 Топ комментарии
 
А оно уже ни на что реагировать не способно, только, подписывая законы о не давлении на бизнес, вопить:"поменяйте цифры на табло"
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А где же оно было, когда все это создавалось и формировалось? Оно же у власти много лет. И только теперь, когда это ему стало невыгодно, оно начало трындеть. Оно не понимало тогда, что каждая палка имеет 2 конца и все в мире возвращается и то, что создало оно, потом его же может и прибить. То же и с Порохом и с ЗЕ - все, что они посоздавали, потом же может их и придавить. Поэтому создавать надо правильно. Изобретать ничего не надо, в мире все давно уже изобретено. Берите и используйте передовой мировой опыт и будет вам счастье.
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необходимо использовать все возможности интернета

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27 листопада 2018 року перші 300 слідчих ДБР прийняли присягу і приступили до виконання своїх обов'язків. Цього ж дня були зареєстровані перші кримінальні провадження[6]. 12 грудня повідомлено про перше затримання: директора одного з державних підприємств Міністерства оборони
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Кому то на надгробии будет эпитафия.. ты взлетел так
быстро и сгрел ты вмиг ..лучше был шутом
чем Главой страны ты пролез шутки ради….
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и все на слово... которое жтко не любит Цензор и часто кричат чуть что Ксенофобия.... да прибивать пора ту Ксенофобию как тарганив... ля... ля...
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А оно уже ни на что реагировать не способно, только, подписывая законы о не давлении на бизнес, вопить:"поменяйте цифры на табло"
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почему уже?
он всегда был дурачком-марионеткой и украинофобом..., замаскированным под маской шута..
Такой же как и вся его семейка...
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странно... Янелох так боится Майдана, что сам лезет в петлю...
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Как-то Экс - Чрезвычайный и Полномочный Посол не на шутку возбудился. "В чужом глазу соломину видеть, в своём - бревна не замечать" Эта библейская истина про него. При Пете творили и похуже и списывали на политическую целесообразность, а тут вой поднялся. Согласен, что Трубу надо гнать ср...ной метлой куда подальше. И все замазанных "пленками" фигурантов . В том числе и из офиса Президента. После проведения расследования и и подтверждения (даже косвенного) событий. Но вот вопить (это про ПЕС) о притеснении оппозиции - подло и мелко. Потому как Арьев соучастник творений Петра и его команды.
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Богдана предлагаете гнать? Ну Вы и решительный...
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что творили "похуже"? поконкретней хотелось бы,тема "попередников" не раскрыта
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я уже у этих не спрашиваю)самое большее - оно вам сейчас бездоказательную кацапскую методичку скопирует...
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необходимо спрашивать,иначе зас*рут все вокруг своими сказками
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Так не давай ему больше...свою методичку.
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Я Вас без зазреня совести могу смело посылать в любое место, в ключая и причинное - Зе сказал, что пришли совершенно другие люди, которые в корне отличаются от попередников. А в результате получили мало того что мародёров, свинарчуков и кумовей, да ещё и безмозглых и сексуально озабоченных. Библейская истина: Имеющий глаза да увидит.
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да если б только безмозглых и сексуально озабоченных - зетварь все кацапам сдает
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Якщо чинна влада приходить до попередньої з ордера и на арешт, то її наступники прийдуть до неї з розстрільними списками. Вчора дивився д/ф про Чаушеску. Там ще до трибуналу була сформована розстріл на команда. Сформована тими, хто за день до того виконував накази про переслідування опонениюиів, тими, на чиїх руках була кров Тімішоари.
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"Новые записи в кабинете Трубы - крест на правоохранительной системе"... Вернее будет сказано, президент зеленский - крест на Украине
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Ці записи публікує сам Труба!
Він публікує лише свою частину розмови, але зрозуміло по що йдеться.
Цим він натякає, що як його знімуть, то оприлюднить і їхні частини розмов! Типу: "Зачепите мене - не відмиєтеся!" "НАБУ должно выезжать с сиренами, спецназом и подозрением", - Арьев о новых записях в кабинете Трубы - Цензор.НЕТ 3232
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Его голос слышен, а собеседников нет, потому что прослушка стояла у него в кабинете, но ему забыли сказать, что телефон при разговоре, нужно держать поближе к микрофону
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ГБровцы, не забудьте в придачу цыган, медведя и мозги.
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