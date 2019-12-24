 "НАБУ должно выезжать с сиренами, спецназом и подозрением", - Арьев о новых записях в кабинете Трубы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев на своей странице в сети Facebook.
"Новые записи в кабинете Трубы - крест на правоохранительной системе. Действующий и потенциальный руководители ГБР лепят ртом такое, что НАБУ должно выезжать с сиренами, спецназом и подозрением под жилье каждого. Где они? Нет. Там, где надо, нет. Где директор ГБР? На своем месте. Довольный, с праздниками поздравленный и хорошо ухоженный", - сообщил политик.
Также парламентарий отметил, что в последнее время в Украине сформировалась негативная тенденция преследования защитников государства и представителей оппозиции.
"Суды над обвиняемыми в убийстве Шеремета. Позор и договорняк между непрофессиональными следователями, недееспособными прокурорами и бессовестными судьями. Преследование боевых генералов и защитников Украины по вымышленным делам, которые разваливаются еще на столе у пинкертонов.
Обыски в партийном офисе и на одесском телеканале. Лютый трэш от ГБР с попыткой уничтожения бизнеса, принадлежащего политическим конкурентам. И это на фоне полного игнорирования произвола новых руководителей государства и крепко закрытых глаз на коррупцию и растоптанное законодательство", - отметил Арьев.
Он подчеркнул, что назначение должностных лиц в правоохранительной системе должно происходить прозрачно, а не по принципу персональной преданности власти или президенту.
"Можно создать новые структуры. Можно написать новые законы. Можно провести идеальные реформы законодательства для правоохранителей и судов, но пока не будет честного и порядочного наполнения для должностей судей, следователей, прокуроров, детективов, изменений не будет", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что Украина снова становится на путь исторического выбора между демократией и авторитаризмом, и от активности общества зависит будущее государства.
Початок діяльності
27 листопада 2018 року перші 300 слідчих ДБР прийняли присягу і приступили до виконання своїх обов'язків. Цього ж дня були зареєстровані перші кримінальні провадження[6]. 12 грудня повідомлено про перше затримання: директора одного з державних підприємств Міністерства оборони
быстро и сгрел ты вмиг ..лучше был шутом
чем Главой страны ты пролез шутки ради….
он всегда был дурачком-марионеткой и украинофобом..., замаскированным под маской шута..
Такой же как и вся его семейка...
Він публікує лише свою частину розмови, але зрозуміло по що йдеться.
Цим він натякає, що як його знімуть, то оприлюднить і їхні частини розмов! Типу: "Зачепите мене - не відмиєтеся!"