 Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Только что мы запустили сервис check.gov.ua - официально проголосовали на заседании Кабмина. Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью", - написал он.

Он отметил, что сейчас при оплате госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) - требуют квитанцию ​​из банка, поэтому обычно нет возможности просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение.

По словам Дубилета, сервис работает следующим образом:

1. Вместо бумажной квитанции нужно предоставить просто ее код.

2. Тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

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Министр добавил, что часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, будут сэкономлены не только время, но и деньги.

Однако Дубилет отметил, что в настоящее время к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся ближайшее время. Кроме то того, должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг будут изменены в течение месяца. В будущем этот сервис позволит легче запускать и электронные сервисы.

"Чтобы закрепить запуск, мы запустим горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.

Приглашаю частный бизнес также начать пользоваться этим сервисом и не требовать у своих клиентов бумажные квитанции", - написал он добавив, что с момента идеи до момента запуска сервиса прошло всего чуть больше месяца.

Напомним, ранее Дубилет анонсировал выдачу доверенностей в электронном виде.