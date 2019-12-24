 Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
"Только что мы запустили сервис check.gov.ua - официально проголосовали на заседании Кабмина. Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью", - написал он.
Он отметил, что сейчас при оплате госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) - требуют квитанцию из банка, поэтому обычно нет возможности просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение.
По словам Дубилета, сервис работает следующим образом:
1. Вместо бумажной квитанции нужно предоставить просто ее код.
2. Тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код.
Министр добавил, что часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, будут сэкономлены не только время, но и деньги.
Однако Дубилет отметил, что в настоящее время к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся ближайшее время. Кроме то того, должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг будут изменены в течение месяца. В будущем этот сервис позволит легче запускать и электронные сервисы.
"Чтобы закрепить запуск, мы запустим горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.
Приглашаю частный бизнес также начать пользоваться этим сервисом и не требовать у своих клиентов бумажные квитанции", - написал он добавив, что с момента идеи до момента запуска сервиса прошло всего чуть больше месяца.
Напомним, ранее Дубилет анонсировал выдачу доверенностей в электронном виде.
А плохо то что этот чувак работает на свой карман...а не на карман государства...хотя вроде бы как числится министром...
И в этом году также сообщил
Реакция нулевая. Такая же нулевая и из Генпрокуратуры Луценко и Рябошапки
Государственный Приват это нечто
Как говаривала одна еврейская тетушка:
"Красная икра это тоже, что баклажанная.
Только её уже однажды ели."
это меньшее из зол
Да оно и не удивительно...свой карман роднее...
Или меньше тратить.
А лучше - и и то, и другое.