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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11453) электронная система (93) Дмитрий Дубилет (63) электронные услуги (10)

 Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме, - Дубилет

Кабинет министров запустил сервис проверки квитанций в электронной форме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Только что мы запустили сервис check.gov.ua - официально проголосовали на заседании Кабмина. Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью", -  написал он.

Он отметил, что сейчас при оплате госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) - требуют квитанцию ​​из банка, поэтому обычно нет возможности просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение.

По словам Дубилета, сервис работает следующим образом:

1. Вместо бумажной квитанции нужно предоставить просто ее код.

2. Тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

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Министр добавил, что часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, будут сэкономлены не только время, но и деньги.

Однако Дубилет отметил, что в настоящее время к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся ближайшее время. Кроме то того, должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг будут изменены в течение месяца. В будущем этот сервис позволит легче запускать и электронные сервисы. 

"Чтобы закрепить запуск, мы запустим горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.

Приглашаю частный бизнес также начать пользоваться этим сервисом и не требовать у своих клиентов бумажные квитанции", - написал он добавив, что с момента идеи до момента запуска сервиса прошло всего чуть больше месяца. 

Напомним, ранее Дубилет анонсировал выдачу доверенностей в электронном виде.

Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167122
 
   
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Кабмін запустив... економіку. У космос. А вундеркінд-переросток все ще грається.
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Он ничего не запустил, он платит долги набранные в т.ч. и шакалАдным. Поэтому и нет денег. Сейчас паРаша отдаст 3 лярда за Стокгольм и дырку залатают. А для петярастов пофиг шо ЗЕ делает: плохо делает - ругают, хорошо делает - еще сильнее ругают, т.к. надо все хорошее срочно дискредитировать.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
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Звіздюк. 😁 Скільки позик набрали вже зелені за якихось півроку через випуск облігацій? Скільки грошей після Порошенка було у кащначействі і стабфонді? Це не закриті дані. Навіть зелений Держстат не дозволяє собі цього робити. Який ріст економіки залишив Порошенко? На скіл ки впала економіка у 3 і 4 кварталах? Хочеш здаватися розумним, приводи, як доказ щось схоже на правду, а не відверту брехню.
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та то они просто перед камерой свои 11-е айфоны попрятали. стисняюца.
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Пока эффективно работает один Дубилет
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Ну а как же...платежей много...надо все на свой монобанк переводить...
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А, что здесь плохого? Он стабильно работает и самые низкие тарифы за переводы. Или развалим и его как шакалАдный развалил Приват?
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Приват зебилушка работает...причем ролучше чем монобанк...
А плохо то что этот чувак работает на свой карман...а не на карман государства...хотя вроде бы как числится министром...
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Я в прошлом году сообщил менеджерам Привата, что их грабят под моей фамилией
И в этом году также сообщил
Реакция нулевая. Такая же нулевая и из Генпрокуратуры Луценко и Рябошапки
Государственный Приват это нечто

Как говаривала одна еврейская тетушка:
"Красная икра это тоже, что баклажанная.
Только её уже однажды ели."
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Крутое сообщение...А какой реакции ты ожидал?
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Для тебя наверное и офшоры чувака с ксивой презЕдента ...открытые с целью уменьшения налогообложения...это меньшее зло..чем офшоры Порошенко ..открытые с целью передачи бизнеса под внешнее управление...так ведь?
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Про свой монобанк этот чувак не забыл...а вот про государственный ощадбанк забыл...
Да оно и не удивительно...свой карман роднее...
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ну про потенциально ****** ПриватБанк тоже не забыл.
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нахрена мені оці квитанції, які не враховують моїх пільг? Де бабло за мої комунальні пільги? Чому всі комунальники прямо зараз вимагають від мене сплатити непомірні суми за свої послуги, не враховуючи моїх пільг?
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Потому шо надо больше зарабатывать.
Или меньше тратить.
А лучше - и и то, и другое.
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