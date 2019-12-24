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 Политика Украины
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 Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований (ГРБ) и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 24 декабря законопроект №2116 возвращен в парламент с подписью главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Закон "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР" предусматривает, что президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины. Согласно законопроекту, директор ГБР сам назначает и увольняет своего первого заместителя и заместителей, определяет их обязанности, решает вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, утверждает организационную структуру бюро уже без согласования с Кабинетом министров.

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Директор ГБР сможет иметь не более трех заместителей. В случае отсутствия директора его полномочия осуществляет первый замдиректора бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей.

Директора территориальных управлений (а не органов, как сейчас они называются в законе) ГБР и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители назначаются и увольняются директором ГБР не по представлению конкурсной комиссии, которая отбирает директора бюро, а конкурсных комиссий, проводящих конкурсы на должности работников ГБР. Положение об этих конкурсных комиссиях и порядок проведения открытых конкурсов утверждает директор ГБР. Работники аппарата ГБР назначаются директором бюро на срок его полномочий и могут быть уволены им досрочно по инициативе директора ГБР или руководителя аппарата директора.

В ст.1 закона прописано, что ГБР является "государственным правоохранительным органом", на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции. В настоящее время предусмотрено, что ГБР является "центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность".

Из закона исключен п.4 ст.4, согласно которому независимость ГБР от незаконного вмешательства в его деятельность гарантируется, в частности, "коллегиальным принятием наиболее важных решений руководством Государственного бюро расследований".

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Положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования утверждается отныне президентом Украины, а не Кабинетом министров Украины.

В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Источник: https://censor.net.ua/n3167119
 
 
 Топ комментарии
 
Нас никому не сбить с пути,
Нам пофигу куда идти.
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"А вы,друзья,как не садитесь,все в музыканты не годитесь!" Крылов...
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чоло не розбий, так поклони старано лупиш Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР - Цензор.НЕТ 6431
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А толку?
Якщо вони планують Смірнова, це теперішній заступник голови адміністрації, пардотне офісу моніки, який засвітився на плівочках того самого труби, то що можна очікувати від цього оргАнА.
Ідея була хороша, але ж все по "совковому" продовжують робити, "телефонне право" для них важливіше аніж ЗАКОН.
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Була мова що Смірнова хочуть прризначити замість труби.
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Тримайте
"Це ***** САПівська", - заступник голови ОП Смирнов розповідає Трубі про помсту слідчому САП. АУДIО
Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов обговорює з директором ДБР Романом Трубою помсту слідчому Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
https://censor.net.ua/ua/video_news/3166839/tse_suchka_sapivska_zastupnyk_golovy_op_smyrnov_rozpovidaye_trubi_pro_pomstu_slidchomu_sap_audio
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Після зашквару із плівками? Це буде політичним самогубством.
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їм пофіг, ваЗЕліновому лохторату чергову байку розкжуть про чесність ну або ще одну серію голобородбка знімуть
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Чего Шарика обижать
он, хотя бы, не был судим
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У нас столько органов по борьбе с коррупцией... Занимаются, главным образом, тем. что обсерают друг друга. Получают за это деньги.
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ну зачем вы так мрачно - просто бизнес, ничего личного.
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как то меньше стало в инете упоминаний о мягкотелости Зе
то ли ещё будет
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Нас никому не сбить с пути,
Нам пофигу куда идти.
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Порохоботам раздали методички по этому поводу??Труба же по их мнению человек Зеленского/Богдана,а тут такая досада,скоро уволят,но ничё зрадофилы как то выйдут из ситуации Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР - Цензор.НЕТ 572
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перезапуск, перезапуск, перезапуск... Коли в нас хоч щось почне працювати просто в рамках Законів України? Без колядників-суддів, з нормальними правоохоронними органами, з нормальним податковим законодавством, з нормальними митниками? Невже це важко? Чому у нас митна декларація більша ніж в німців? Німці дурніші від нас? Чи можливо в нас це зроблено для корупції??? Що зроблено для того, щоб прибрати купу не потрібних законів і ще більше не потрібних людей які нібито щось контролюють???
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Тепер ЗЕ посадовив на потоки своїх зелених бариг.
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шоб расставить точки над "ё".За кого голосував у другому турі? З першим все зрозуміло.
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и официальную прослушку поставить!!!)))
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Поганка

@ivanchenko27457

·25 мин

Боже! Не відверни свого погляду від Дніпропетровської області! А решту їм доведеться самим робити...

Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР - Цензор.НЕТ 6918
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Да уж, при пеце такого не было. пециного кадра, трубу, уволили
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Хоче,щоб і ДБР було таке саме стопроцентне аморфне лайно як в ГПУ...Головне,щоб своє...
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