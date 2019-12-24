 Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 24 декабря законопроект №2116 возвращен в парламент с подписью главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Закон "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР" предусматривает, что президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины. Согласно законопроекту, директор ГБР сам назначает и увольняет своего первого заместителя и заместителей, определяет их обязанности, решает вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, утверждает организационную структуру бюро уже без согласования с Кабинетом министров.
Директор ГБР сможет иметь не более трех заместителей. В случае отсутствия директора его полномочия осуществляет первый замдиректора бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей.
Директора территориальных управлений (а не органов, как сейчас они называются в законе) ГБР и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители назначаются и увольняются директором ГБР не по представлению конкурсной комиссии, которая отбирает директора бюро, а конкурсных комиссий, проводящих конкурсы на должности работников ГБР. Положение об этих конкурсных комиссиях и порядок проведения открытых конкурсов утверждает директор ГБР. Работники аппарата ГБР назначаются директором бюро на срок его полномочий и могут быть уволены им досрочно по инициативе директора ГБР или руководителя аппарата директора.
В ст.1 закона прописано, что ГБР является "государственным правоохранительным органом", на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции. В настоящее время предусмотрено, что ГБР является "центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность".
Из закона исключен п.4 ст.4, согласно которому независимость ГБР от незаконного вмешательства в его деятельность гарантируется, в частности, "коллегиальным принятием наиболее важных решений руководством Государственного бюро расследований".
Положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования утверждается отныне президентом Украины, а не Кабинетом министров Украины.
В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.
Якщо вони планують Смірнова, це теперішній заступник голови адміністрації, пардотне офісу моніки, який засвітився на плівочках того самого труби, то що можна очікувати від цього оргАнА.
Ідея була хороша, але ж все по "совковому" продовжують робити, "телефонне право" для них важливіше аніж ЗАКОН.
"Це ***** САПівська", - заступник голови ОП Смирнов розповідає Трубі про помсту слідчому САП. АУДIО
Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов обговорює з директором ДБР Романом Трубою помсту слідчому Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
https://censor.net.ua/ua/video_news/3166839/tse_suchka_sapivska_zastupnyk_golovy_op_smyrnov_rozpovidaye_trubi_pro_pomstu_slidchomu_sap_audio
он, хотя бы, не был судим
то ли ещё будет
Нам пофигу куда идти.
Такилох42 сын Такилоха71 - криворогие индейцы и итоги недели. НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Поганка
@ivanchenko27457
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Боже! Не відверни свого погляду від Дніпропетровської області! А решту їм доведеться самим робити...