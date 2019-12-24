 64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 64% респондентов против такой идеи. Еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.
Отмечается, что в динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против).
Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в Центре 23% - за и 66% - против, на Юге - 15% и 74% соответственно, на Востоке - 14% и 74%. Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.
Аудитория: жители Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 5-8 декабря 2019 года.
22, 23, 24 декабря - самые короткие дни, самые длинные ночи, солнце в самой низкой точке. Во время этой трехдневной паузы солнце останавливается в районе созвездия Южного креста. Для древних сокращение дня и прекращение роста растений по мере приближения зимы символизировало смерть. Рождество 25 декабря - это рождение солнца. Библия есть ни что иное, как смесь астрологии с теологией, как и все религиозные мифы .
Хотя уже много раз объясняли, что праздновать 25 - логичнее и лучше.
1-сначала Христос родился , а потом уже летоисчисление пошло
2- главный праздник христианского мира Рождество, поэтому его особенно празднуют во всем мире
3 - верующие постятся, поэтому было бы логично завершать пост Рождеством, а не Новогодним застольем
4- мы стремимся в Европу, так почему бы не праздновать со всеми
5 - это экономически не выгодно, когда Рождественские каникулы не совпадают. В Европе отдыхают, бизнес стоит. Потом у нас отдыхают , опять бизнес стоит. В итоге месяц выпадает из рабочего графика
6 - присоединится к западному миру в его традициях, значит порвать с парашей и совковым прошлым
Ура!! 🎄