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Все про:опрос (1794) рейтинг (1273) Рождество (254)

 64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 64% респондентов против такой идеи.

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 64% респондентов против такой идеи. Еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.

Отмечается, что в динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против).

64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы Рейтинг 01

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в Центре 23% - за и 66% - против, на Юге - 15% и 74% соответственно, на Востоке - 14% и 74%. Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дата это не догма", - Епифаний о переносе даты празднования Рождества

64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы Рейтинг 02

Аудитория: жители Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 5-8 декабря 2019 года.

64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы Рейтинг 03
Ифографика: соцгруппа "Рейтинг"

Источник: https://censor.net.ua/n3167114
 
 
 Топ комментарии
 
они до сих пор празднуют 1 мая и 7 ноября 64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 6476
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Наверное они за то, что бы гуляли дважды, и 25 и 7....
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Не нужно переносить. Нужно сделать как в Беларуси. Там и католическое Рождество праздничный день, и православное. А вообще я за 25 так как это день зимнего солнцестояния. С 25 декабря Солнце поворачивается и начинает прибавляться световой день.
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Так, Бацька взагалі ******** прибувати одночасно однією дупою на двох базарах. 🥳
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В действительности, многие спасители, существовавшие в разные времена по всему миру, попадают под правило 25 декабря. Остается вопрос: откуда взялись эти схожие черты? Почему дева родила 25 декабря, почему он был мертв 3 дня, а затем воскрес, почему 12 учеников и последователей (12 созведий, которое солнце пересекает за год) .
22, 23, 24 декабря - самые короткие дни, самые длинные ночи, солнце в самой низкой точке. Во время этой трехдневной паузы солнце останавливается в районе созвездия Южного креста. Для древних сокращение дня и прекращение роста растений по мере приближения зимы символизировало смерть. Рождество 25 декабря - это рождение солнца. Библия есть ни что иное, как смесь астрологии с теологией, как и все религиозные мифы .
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Ну, может к 25 привыкнут, а потом возражать не будут.
Хотя уже много раз объясняли, что праздновать 25 - логичнее и лучше.
1-сначала Христос родился , а потом уже летоисчисление пошло
2- главный праздник христианского мира Рождество, поэтому его особенно празднуют во всем мире
3 - верующие постятся, поэтому было бы логично завершать пост Рождеством, а не Новогодним застольем
4- мы стремимся в Европу, так почему бы не праздновать со всеми
5 - это экономически не выгодно, когда Рождественские каникулы не совпадают. В Европе отдыхают, бизнес стоит. Потом у нас отдыхают , опять бизнес стоит. В итоге месяц выпадает из рабочего графика
6 - присоединится к западному миру в его традициях, значит порвать с парашей и совковым прошлым
Ура!! 🎄
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Різдво 7 січня - це уламки православного комунізму, а також ще один привід нагадати українцям, що ми знаходимося під впливом гундяївського патріархату. Впевнений, що мине 5-7 років, в Україні повимирають залишки ортодоксальних совкових "динозаврів" і ми будемо святкувати Різдво одночасно з усім цивілізованим світом.
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Много ещё ваты и совкодрочеров☝️☝️☝️ . Как минимум 49 % от проголосовавших...
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