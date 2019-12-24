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 Убийство Шеремета: апелляция на арест Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня Апелляционный суд рассмотрит апелляцию защиты на меру пресечения Юлии Кузьменко, которая является обвиняемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

13:42 Третьей встречей Антоненко и Кузьменко стал концерт на следующий день после убийства Шеремета. "То есть, люди в жизни два раза виделись, потом якобы убили Шеремета, а на следующий день вместе пошли на концерт", - подчеркивает Добош.

Яну Дугарь Юлия Кузьменко впервые увидела недавно, а Антоненко, по словам Добоша, не знает ее до сих пор.

13:40 В 2015 году, во время событий в Крыму, Антоненко, Дугарь и Кузьменко не были знакомы между собой. В 2016 году Кузьменко познакомилась с Антоненко, после того как его жену и ребенка сбила машина - Юлия стала случайным свидетелем этого ДТП. Адвокат предоставляет суду переписку Антоненко и Кузьменко, где они обмениваются номерами телефонов после того, как Кузьменко увидела пост Антоненко о поиске свидетелей. Они встречались один раз, поговорили о ДТП, а потом еще раз встретились случайно. Это две их единственные встречи до убийства Шеремета. Яну Дугарь ни Антоненко, ни Кузьменко, на тот момент не знали вообще, отмечает адвокат.

13:30 Судья зачитал аппеляционную жалобу. Влад Добош добавил, что Антоненко, который "увлекся ультранационалистическими идеями" - наполовину еврей, и кроме того, до конца 16 года Антоненко в АТО не было, а контракт он подписал в 2017-м. Это важно, поскольку служба на Донбассе в мотиве, выписанном следователями, также фигурирует. Добош зачитывает на заседании и документы по Вите Заверухе, почти идентичное обвинение против которой датировано 2015 годом.

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13:18 Обстановка у здания Апелляционного суда.

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Фото - Олег Богачук

13:15 Судьи вернулись в зал суда после перерыва, хотя защита от времени на ознакомление с документами отказалась - они и так ранее были обнародованы.

"Я настаиваю даже на присоединении документов к делу", - еще раз подчеркнул Добош. Юлия Кузьменко с ним солидарна.

12:55Прокурор, в свою очередь, подает ходатайство о присоединении к делу документов, которые "ранее были засекречены". Это в частности протокол негласных следственных действий с записями разговоров по поводу "сакральной жертвы" Зверобой, а также разговор о "Градах" по Киеву. Присоединить к делу во время апелляции по Кузьменко прокурор Добрыйвечер хочет и разговор Яны Дугарь о 7 телефонах, и Антоненко про "зеленую штуку" (макет МОН).

Также прокурор хочет добавить к делу допроса Кияна, который на момент убийства состоял в отношениях с Кузьменко. Адвокат с документами ознакамливаться необходимости не видит.

"Берем все!" - сказал Добош.

Однако суд все равно объявил перерыв для ознакомления.

"Мы настаиваем даже, чтобы были присоединены (документы. - Ред.). Пусть этот идиотизм увидит вся страна", - говорит Добош.

12:50Кроме того, адвокат просит просмотреть на заседании видео - это материалы, отснятые журналистами ранее о Юлии Кузьменко. По словам Добоша, это позволит суду сравнить походку, телосложение Юлии с видео с камер наблюдения. Прокуроры против и "не понимают зачем это делать", однако судьи видео решили посмотреть.

12:45Адвокат Влад Добош просит заслушать в качестве свидетеля бывшего мужа Юлии Кузьменко - он знает, где она была во время совершения преступления, в котором ее подозревают. Также, по мнению Добоша, стоит выслушать ее начальника на работе. "Я настаиваю на непосредственном алиби Кузьменко", - подчеркнул Добош.

Также он добавил, что заслушать нужно и нынешнего мужа Кузьменко (он также фигурирует в материалах дела, это Электрик) и мать подозреваемой.

Также в качестве свидетеля Добош просит заслушать Владимира Ульянова, позывной Марат - человека, с которым Кузьменко вела записанный и обнародованный на брифинге разговор о "Градах".

Соответствующие ходатайства о допросе свидетелей Влад Добош передает судьям. Все упомянутые свидетели находятся в зале заседания.

Судья попросил всех названных свидетелей выйти - их, в случае допроса, пригласят отдельно.

Суд решит, допрашивать ли свидетелей после того, как заслушает "общее объяснение".

12:35Нацгвардейцы вывели Юлию Кузьменко из клетки, она села рядом с адвокатом - на время объяснений по делу.

Убийство Шеремета: апелляция на арест Кузьменко 06

12:32Пока в зале выясняют, кто из присутствующих поручитель, а кто - родственник, судьи решили объявить перерыв и вышли из зала суда.

12:30Взять Юлию Кузьменко на поруки готовы 37 человек. Об этом адвокат Влад Добош сообщил в ответ на вопрос судьи. Судья, в свою очередь, попросил всех поручителей кроме нардепов также временно выйти из зала.

12:25Вольные слушатели выходят из зала суда.

12:20У адвоката есть ходатайство - он просит разрешить подозреваемой сидеть рядом с собой.

Однако судья в ответ напоминает ему о событиях в суде в пятницу, когда "было повреждено государственное имущество", и спрашивает у адвоката Влада Добоша, сможет ли он обеспечить порядок.

Добош отвечает, что имущество суда повредили бойцы НГУ, и он готов дать суду гарантии порядка.

Судья предлагает вольным слушателям, кроме журналистов, покинуть заседание - тогда он разрешит подозреваемой выйти и сесть рядом с адвокатом.

Также в зале могут остаться поручители и близкие родственники.

12:16Судьи зашли в зал суда, заседание началось. В зале присутствуют обе стороны процесса - и прокуроры, и защита. Отводов и самоотводов у участников процесса нет.

12:05Юлию Кузьменко доставили в Аппеляционный суд, она находится в клетке в зале. Заседание пока что не начинается.

Представителей прокуратуры, которые не явились на предыдущее заседание по Кузьменко, пока нет.

11:55В помещении суда, в коридоре, ведущем в зал 201, выстроилась большая очередь из желающих попасть на заседание. Всех регистрируют и обыскивают.

Напомним, вчера во время рассмотрения апелляции по другому подозреваемому по делу Шеремета, Андрею Антоненко, судья своим постановлением ограничил количество человек в зале до 35.

Убийство Шеремета: апелляция на арест Кузьменко 07
Убийство Шеремета: апелляция на арест Кузьменко 08

Смотрите также: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167108
 
 
 Топ комментарии
 
Доказательств нет, орудия убийства нет, обвинение построено на домыслах, но есть непреодолимое желание ЗЕленых лядей любой ценой посадить АТО-шника и волонтеров.
Суд над этим усиленно работает.
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В смысле то, на чем было построено все обвинение, экспертиза не признала боеприпасом.

И не тебе вопросы задавать, прикидываясь тупым. Тем более, что для тебя, сука ватная, ответы не имеют значения.
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не выпустят...., им отступать некуда...
Зе-шмара с портновым организовали эту фальсификацию против патриотов....
Отступить - показать свою слабость и опозорится в глазах путина...
Ну а там Ростов покажется на горизонте..
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Патриот - априори святой и уголовное наказание нести не должен за любой противоправный поступок!!!
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Тут згоден, але ж ви вже навішали ярлики. Крім конференції членограя та лудомана ще якісь докази будуть?
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Я не навішував нікому ярликів. Просто крики натовпу мене трохи бісять в данному випадку. Всі все знають! Тому, що хтось десь колись щось сказав. Ні я , ні ви не знаємо, що там конкретно є серед доказів їх вини, як і не знаємо, що можливо у кожного з обвинувачених є залізо-бетонне алдібі, котре вхлам зруйнує всі аргументи слідства.
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Вовк? карманный портновский? мы уже видим это кривосудие.
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Этот "карманно-портновский Вовк" предыдущие пять годков был самым честным судьей при сывочолому гэтьмані!
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
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нет. судил майдановцев. бегал от комиссии. вот только президент не имеет права снимать судей.
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Доказательств нет, орудия убийства нет, обвинение построено на домыслах, но есть непреодолимое желание ЗЕленых лядей любой ценой посадить АТО-шника и волонтеров.
Суд над этим усиленно работает.
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"Орудия убийства нет" - в смысле, не смогли из Шеремета и его авто вытянуть все осколки и собрать как пазл?
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В смысле то, на чем было построено все обвинение, экспертиза не признала боеприпасом.

И не тебе вопросы задавать, прикидываясь тупым. Тем более, что для тебя, **** ватная, ответы не имеют значения.
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Ты идиот? Шеремета взорвали одной миной, в доме Антоненко была найдена часть другой, но аналогичной мины без взрывчатого вещества и детонатора. Что это доказывает?
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доказывает, что макет мины не запрещён законом и продаётся в свободном доступе. всё.
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Ну так по статье 263 ККУ Антоненко никто не обвиняет, а вот кто изымал взрывчатое вещество из мины и главное куда - это еще предстоит выяснить другими экспертизами.
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заодно пусть проведут экспертизу вменяемости следователей, которые будут доказывать, что оболочку Антоненко оставил себе как память об убийстве Шеремета.
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Законно виготовлений макет міни не заборонений Законом. Не кожна міна, яку розібрали і витягли вибухівку стає "макєтом міни". Важливо хто це робить, де робить і як утилізує вибухівку.
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в смысле, "изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом". Между прочим, следствие считало это одним из доказательств.
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в смысле, что доказательств использования ВВ именно из найденного ММГ монки нет. и внятного объяснения - нахера он якобы после убийства её хранил, тоже нет.
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На пам'ять про булого шеф-редактора новин ОРТ Шеремета, якого завалив, керуючись ненавистю до арійської раси, чи як воно там в підозрі навалено.
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не відпустять.
"зеленошвеї" будуть чиплятися до останнього
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не выпустят...., им отступать некуда...
Зе-шмара с портновым организовали эту фальсификацию против патриотов....
Отступить - показать свою слабость и опозорится в глазах путина...
Ну а там Ростов покажется на горизонте..
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Знаєте за що їх РЕАЛЬНО причинили?
Вони занадто активно обсирали Порошенка, занаддто ненавидыли "порохоботыв"!
Є завдання, причинити Пороха і мєнти вирішили, що як причинять їх, а потім натякнуть, що проблеми зникнуть якщо вони оббрешуть Порошенка, то затримані радо погодяться це зробити!
Всім зєльонкам варто над таким варіантом замислисися.
А раптом по них прийдуть? Убийство Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Кузьменко - Цензор.НЕТ 5483
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з цим "розкриттям" вже всім все зрозуміло
суд дуже зашквариться, якщо не відпустить
хоча... це йому не вперше
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Чому серуть на авакяна, чому забули про Зєєєлю та рябу шавку?! Убивство Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Кузьменко - Цензор.НЕТ 9107
Стрілки переводять?
Генпрокурор у нас хто?
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Зеленский, Рябошапка, Аваков - три прокацапских ублюдка, которые намеренно на всю Украину объявили преступниками патриотов и защитников Украины, не имея ни доказательств, ни реального уголовного дела, ни решения суда.
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То нехай говорть про тьох у відповідності до зменшення повноважень!
Зєєєля, ряба шавка, собаков. а не лише про собакова!
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Ну, Аваков как бЭ главный в этом деле.
Это же в на кресло Гончарука по результатам этого дела должен был сесть, как "спаситель отечества".
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Генпрокурор, к сожалению, предатель Украины.
Вместо того чтобы возбудить дело по поводу зверского убийства Романа Беспалого, он занялся арестами воинов ВСУ, волонтёров и военврачей.
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а от те, що найкращим Генпрокурором була особа не з системи ГПУ, нехай і з непрофільною освітою - всі якось воліють забути...
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Відпустять. Тобто, цілодобовий або нічний домашній арест.
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Кузьменко - детский кардио-хирург; операций, которые она должна была проводить, ждали 9 детей.
Если эти дети погибнут, то "бубочке" прилетит ответка.
Запоребрик прилетела за закон "Димы Яковлева", и "бубочке" прилетит, через год, как и запоребрик.
Пусть "бубочка" свечки ставит.
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хоча би...
Втім, бубочка - агностик, хоч і єврей. Ну, це також не дивно, розповсюджене явище.
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я бачу, тут ціла колегія судових експертів зібралася)))
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експерти тут ні до чого: присутність преЗЗЗєдєнта на самому початку надала цієї справі особливого присмаку.
Тому вважаю, що ніхто нікого не відпустить.
Дай Боже, щоб я помилявся у цьому питанні.
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о! наконец-то мы старшего специалиста дождались. без тебя - никак.
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Для того, чтобы сделать выводы и суждение нужно иметь материалы дела. Нужно их изучить. Все комменты - это даже не суд присяжных. Это выплеск эмоций. У кого-то они взвешенные и рассудительные. У псевдопатриотов-порохоботов - истеричные.
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Детский хирург-кардиолог решила замочить белорусского журналиста ?
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Во первых он российский журналист. Во вторых решила не она. Она была лишь исполнителем. Она могла даже не знать кто будет жертвой. Её задача была "примагнитить" бомбу на указанный автомобиль.
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Кроме хирурга-кардиолога на такую работу больше никого не нашлось, конечно.
Я вот не пойму: то ли авторы этого "дела" - клинические идиоты, то ли они считают телезрительное население клиническими идиотами.
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Почему бы и нет. Она же занималась не только кардиохирургией. У неё были и другие хобби - волонтёрство и мужчины склонные к бандитизму.
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Политическое покушение, с международным резонансом, делают "Бошировы и Петровы". Которых после этого быстро убирают такие же "Бошировы и Петровы". Чтобы никто никогда не нашёл никаких концов.

Наблюдаем как зелёная банда обломает себе рога на этом "деле".
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Вся эта паршивая зелёная банда, видимо, не верит в Бога.
Кузьменко - не просто "подозреваемая". Она - детский хирург-кардиолог. Пока её держат в СИЗО (типа, она может "сбежать"), умирают дети, которых она должна была оперировать.

Нечто похожее было уже в РФ: несколько лет назад Путин приказал запретить усыновление российских детей американцами. Уже намеченные операции безнадёжно больным детям были отменены, и дети умерли. С тех пор случилось очень многое: по Политбюро ураган прошёлся. В том числе Йося Кабздон кони двинул.

Зелёная банда решила наступить на те же грабли.
"Бог не фраер; всё видит" (С)
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Доктор Менгеле тоже был дипломированным специалистом. И не нужно драматизировать. Если ребёнку показана плановая операция - её произведёт другой кардиохирург.
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Для початку кардіохірургів не вистачає, а взагалі не порівнюй людину з Менгеле.
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Действительно, сепарня уже просто обнаглела! Сравнивать украинского детского врача с нацистским военным преступником и садистом менгелем ! Жесть, за это деактива мало
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Это вы сравниваете. Я же сказал - почему врач не может быть преступником?
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Не отмазывайся, сепар! Черным по белому у тебя написано, только тупой не поймет подтекста...
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Ты не понял, значит ты тупой. Там нет никакого сравнения. Там утверждение, что преступник Менгеле - врач.
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Сепар, молчи уже... А еще лучше - удали свой высер, не наглей
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Вони вірять у Бога Ізраїля, з яким їхній предок Авраам уклав угоду, що всі народи Землі будуть віддані у руки нащадків Авраамових.
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а если я буду волонтером,или атошником,и кого то убью,и мне это не смогут доказать(хоть я убил по настоящему),тогда можно убивать дальше,пока меня не поймают на горячем?
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А ты убил кого-то ? Иди и покайся, тебе скидка выйдет.
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нет. по Закону нужно схватить первого попавшегося на улице и пришить ему твоё убийство. это же логично! правда?
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норма - паковать и воровать добровольцев
просто люди не убитые пецей, Убивство Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Кузьменко - Цензор.НЕТ 6287 , обхитрившие парадоводителя и мужеложенка - чрезвычайно опасны!!!!
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"а если я буду волонтером,или атошником" ... Избавься от ключевого слова "если". Стань атошником, убей сапара. А уж потом - "если"
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Если не смогли доказать, то - невиновен, а если на основании слухов и выдумок выносить приговоры, то - любой виновен.
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а где доказательства вины обещанные Президентом Зеленским ?
он как бы обещал, что покажут такое, от чего мы прозреем ...
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не доверяешь величайшему лидеру современности?
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вы тут когда то и за савченко жопу рвали,но потом что то ваше мнение о ней изменилось,поверьте,мусора могли и других найти козлов отпущения,зачем им лишний гемор с "праведными волонтёрами и АТОшниками"
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а что сделали и за что сидят Торнадо, Гуменюк и тн "убийцы бузины"? Убивство Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Кузьменко - Цензор.НЕТ 1403
многим нечего предъявить и давно пора выпускать!!! Убивство Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Кузьменко - Цензор.НЕТ 7292
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Затем что по опросам общественного мнения, армия и волонтёры пользуются наивысшим доверием общества, что является прямой угрозой власти зелёной банды.
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это было первой отмазкой. ну, типа, своими глазами видели лётчика Волошина на высоте 10000 метров.
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это ЗАКАЗ от пукина. абсолютно очевидно )))
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За Савченко "жопу рвали" и фейерверки оттуда пускала зрада, назначая её Президентом, потому, что она... посадит Порошенко...
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нужно всех из СИЗО повыпускать,так как они там тупо сидят,бо им не могут доказать вину,и жить по понятиям,раз не пойман,значит не вор(и не преступник),и все,и вопрос с преступностью решон
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Нужно разобраться: сколько Бубочке было заплачено в Париже за инициацию этого "дела".
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когда тебя завалит пьяный атошник,я первый буду под судом орать,чтоб его отпустили,ибо это цвет и будущие нации
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воно, оце Miroslav 016a694a - касап, кажеш?
Але я не бачу великої різниці між ним, і тобою, 73/43%-ним зебілом.
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впечатление, что у нас не страна, а сплошное СИЗО. абсолютно все сидят и ждут, когда же на них нароют доказательства хоть какой-то вины. вот сейчас напишу, что ты бабушку убил, тебя посадят в СИЗО, и будут искать доказательства твоей вины.
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Операция дискредитация?
*
"... Аваков у програмі "Право на владу" назвав 2/3 УБД психічно неврівноваженими.
Арсене Борисовичу, а скільки у Нацгвардії та МВС є УБД?
Повідомте загальну кількість, щоб зрозуміти кількість тих хто не має права проходити службу у МВС за станом здоров'я."
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Ей, адміни, засідання вже продожується, Юля вже біля адвокатів!
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большинство оружия которое гуляет по стране,привезли "АТОшники и волонтеры"
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Замечательно. Осталось принять Поправку к Конституции, аналогично 2-й Поправке к Конституции США.
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""Мы настаиваем даже, чтобы были присоединены (документы. - Ред.). Пусть этот идиотизм увидит вся страна", - говорит Добош."
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