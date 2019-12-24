 Убийство Шеремета: апелляция на арест Кузьменко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

13:42 Третьей встречей Антоненко и Кузьменко стал концерт на следующий день после убийства Шеремета. "То есть, люди в жизни два раза виделись, потом якобы убили Шеремета, а на следующий день вместе пошли на концерт", - подчеркивает Добош.

Яну Дугарь Юлия Кузьменко впервые увидела недавно, а Антоненко, по словам Добоша, не знает ее до сих пор.

13:40 В 2015 году, во время событий в Крыму, Антоненко, Дугарь и Кузьменко не были знакомы между собой. В 2016 году Кузьменко познакомилась с Антоненко, после того как его жену и ребенка сбила машина - Юлия стала случайным свидетелем этого ДТП. Адвокат предоставляет суду переписку Антоненко и Кузьменко, где они обмениваются номерами телефонов после того, как Кузьменко увидела пост Антоненко о поиске свидетелей. Они встречались один раз, поговорили о ДТП, а потом еще раз встретились случайно. Это две их единственные встречи до убийства Шеремета. Яну Дугарь ни Антоненко, ни Кузьменко, на тот момент не знали вообще, отмечает адвокат.

13:30 Судья зачитал аппеляционную жалобу. Влад Добош добавил, что Антоненко, который "увлекся ультранационалистическими идеями" - наполовину еврей, и кроме того, до конца 16 года Антоненко в АТО не было, а контракт он подписал в 2017-м. Это важно, поскольку служба на Донбассе в мотиве, выписанном следователями, также фигурирует. Добош зачитывает на заседании и документы по Вите Заверухе, почти идентичное обвинение против которой датировано 2015 годом.







13:18 Обстановка у здания Апелляционного суда.

Фото - Олег Богачук

13:15 Судьи вернулись в зал суда после перерыва, хотя защита от времени на ознакомление с документами отказалась - они и так ранее были обнародованы.

"Я настаиваю даже на присоединении документов к делу", - еще раз подчеркнул Добош. Юлия Кузьменко с ним солидарна.

12:55Прокурор, в свою очередь, подает ходатайство о присоединении к делу документов, которые "ранее были засекречены". Это в частности протокол негласных следственных действий с записями разговоров по поводу "сакральной жертвы" Зверобой, а также разговор о "Градах" по Киеву. Присоединить к делу во время апелляции по Кузьменко прокурор Добрыйвечер хочет и разговор Яны Дугарь о 7 телефонах, и Антоненко про "зеленую штуку" (макет МОН).

Также прокурор хочет добавить к делу допроса Кияна, который на момент убийства состоял в отношениях с Кузьменко. Адвокат с документами ознакамливаться необходимости не видит.

"Берем все!" - сказал Добош.

Однако суд все равно объявил перерыв для ознакомления.

"Мы настаиваем даже, чтобы были присоединены (документы. - Ред.). Пусть этот идиотизм увидит вся страна", - говорит Добош.

12:50Кроме того, адвокат просит просмотреть на заседании видео - это материалы, отснятые журналистами ранее о Юлии Кузьменко. По словам Добоша, это позволит суду сравнить походку, телосложение Юлии с видео с камер наблюдения. Прокуроры против и "не понимают зачем это делать", однако судьи видео решили посмотреть.

12:45Адвокат Влад Добош просит заслушать в качестве свидетеля бывшего мужа Юлии Кузьменко - он знает, где она была во время совершения преступления, в котором ее подозревают. Также, по мнению Добоша, стоит выслушать ее начальника на работе. "Я настаиваю на непосредственном алиби Кузьменко", - подчеркнул Добош.

Также он добавил, что заслушать нужно и нынешнего мужа Кузьменко (он также фигурирует в материалах дела, это Электрик) и мать подозреваемой.

Также в качестве свидетеля Добош просит заслушать Владимира Ульянова, позывной Марат - человека, с которым Кузьменко вела записанный и обнародованный на брифинге разговор о "Градах".

Соответствующие ходатайства о допросе свидетелей Влад Добош передает судьям. Все упомянутые свидетели находятся в зале заседания.

Судья попросил всех названных свидетелей выйти - их, в случае допроса, пригласят отдельно.

Суд решит, допрашивать ли свидетелей после того, как заслушает "общее объяснение".

12:35Нацгвардейцы вывели Юлию Кузьменко из клетки, она села рядом с адвокатом - на время объяснений по делу.

12:32Пока в зале выясняют, кто из присутствующих поручитель, а кто - родственник, судьи решили объявить перерыв и вышли из зала суда.

12:30Взять Юлию Кузьменко на поруки готовы 37 человек. Об этом адвокат Влад Добош сообщил в ответ на вопрос судьи. Судья, в свою очередь, попросил всех поручителей кроме нардепов также временно выйти из зала.

12:25Вольные слушатели выходят из зала суда.

12:20У адвоката есть ходатайство - он просит разрешить подозреваемой сидеть рядом с собой.

Однако судья в ответ напоминает ему о событиях в суде в пятницу, когда "было повреждено государственное имущество", и спрашивает у адвоката Влада Добоша, сможет ли он обеспечить порядок.

Добош отвечает, что имущество суда повредили бойцы НГУ, и он готов дать суду гарантии порядка.

Судья предлагает вольным слушателям, кроме журналистов, покинуть заседание - тогда он разрешит подозреваемой выйти и сесть рядом с адвокатом.

Также в зале могут остаться поручители и близкие родственники.

12:16Судьи зашли в зал суда, заседание началось. В зале присутствуют обе стороны процесса - и прокуроры, и защита. Отводов и самоотводов у участников процесса нет.

12:05Юлию Кузьменко доставили в Аппеляционный суд, она находится в клетке в зале. Заседание пока что не начинается.

Представителей прокуратуры, которые не явились на предыдущее заседание по Кузьменко, пока нет.

11:55В помещении суда, в коридоре, ведущем в зал 201, выстроилась большая очередь из желающих попасть на заседание. Всех регистрируют и обыскивают.

Напомним, вчера во время рассмотрения апелляции по другому подозреваемому по делу Шеремета, Андрею Антоненко, судья своим постановлением ограничил количество человек в зале до 35.





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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.