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Все про:НДС (312) Укрметаллургпром (42)

 Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн, – "Укрметаллургпром"

Предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины, которые формируют около 30% поступлений валютной выручки в страну, впервые за последние годы задержали возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) более чем на 2 млрд грн за поставленную на экспорт продукцию, заявило объединение "Укрметаллургпром".

  "И без того ситуацию, в которой оказалась ведущая национальная отрасль, иначе, как критической, назвать трудно: в условиях заметного снижения цен на мировом рынке стали и существенного повышения себестоимости металлургического производства, украинские горнодобывающие и металлургические предприятия, начиная с начала года работают с существенной нехваткой финансовых ресурсов. И задержка от государства еще более 2 млрд грн возмещения НДС, на которое металлурги имеют вполне законное право, вызывает, мягко говоря, недоумение", – говорится в заявлении

По мнению "Укрметаллургпрома", Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в очередной раз в конце года закрывает дыры в бюджете путем переноса существенной части возмещения НДС на январь 2020 года, из-за чего в первую очередь опять страдает реальный сектор экономики Украины. Согласно данным объединения, в декабре отрасли "придержали" более 80% заявленного возмещения НДС. В "Укрметаллургпроме" напомнили, что новый глава ГНС Сергей Верланов неоднократно публично подчеркивал, что ведомство активно работает над администрированием НДС с целью недопущения повтора типичной ситуации конца года и задержки возмещения.

"В реальности получилось, что объемы "придержанного" возмещения НДС декабря являются рекордными за последние несколько лет", - констатируется в заявлении. Также отмечается, что предприятия ГМК в течение последних нескольких месяцев пытались донести власти, что отрасль с начала 2019 года пребывает в глубоком кризисе, о чем свидетельствует значительное падение производства стали и рекордный убыток по итогам трех кварталов 2019 года. У предприятий ГМК в условиях кризиса нет запаса денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать.

Несвоевременная выплата НДС приведет к задержке платежей тысячам поставщиков и подрядчиков, у которых из-за этого могут возникнуть сложности с выплатой зарплаты накануне новогодних праздников, говорится в документе. Согласно ему, административное вымывание оборотных средств из отрасли в виде несвоевременного возмещения НДС с большой долей вероятности приведет к дальнейшему снижению производства на отдельных предприятиях ГМК, в результате чего бюджет недосчитается налоговых поступлений, а страна – валютной выручки.

Ранее "Укрметаллургпром" уже выражал глубокую обеспокоенность кризисной ситуацией в ГМК Украины, в результате чего остановлен ряд предприятий и резко снижается выпуск металлопродукции. По прогнозам "Укрметаллургпрома", в декабре текущего года ожидается производство чугуна на уровне 1,25 млн тонн, стали – 1,2 млн тонн, проката – 1,1 млн тонн, что является одним из самых низких уровней выпуска металлопродукции. Если в декабре 2016 года было выплавлено 2,05 млн тонн жидкой стали, то в декабре-2017 – уже 1,9 млн тонн, декабре-2018 – 1,85 млн тонн, а в декабре-2019 будет выплавлено не более 1 млн тонн. Объединение ожидает снижения на 37% объемов производства в декабре-2019 по сравнению с декабрем-2018 и 42% – с декабрем-2016. Учитывая тенденцию, 2019 год украинская металлургическая отрасль, по прогнозам, завершит следующим образом: производство чугуна – 20 млн тонн, стали – 20,5 млн тонн, проката – 18 млн тонн. "Это наихудший показатель за весь период существования независимой Украины. Для сравнения, если в 2017 году было выплавлено 21,3 млн тонн стали, то в прошлом году - 21,1 млн тонн", - констатировал "Укрметаллургпром".

Источник: https://censor.net.ua/n3167105
 
 
 Топ комментарии
 
Зебобики дохозяйничались???
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Буде робітникам на новорічний стіл святкове блюдо - хрін без ніхріна.
ЇжТе.
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Наступило время ЗЕленых свершений и побед! Радуйтесь ЗЕбилоиды.
23.12.19. Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики в понедельник, 23 декабря.
По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2019 к ноябрю-2018 также снизилось на 6,9%
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tZE inform: Кабинет министров прекратил автоматическую компенсацию возврата НДС.
Возвращаемся к "ручному" возврату НДС. А это - неисчерпаемый источник доходов для коррупционеров.
Браво, зебильё!
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Буде робітникам на новорічний стіл святкове блюдо - хрін без ніхріна.
ЇжТе.
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Догралися. Це вони граються так. Тому і самокати.
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А який відсоток працівників ГМК голосував за СН?
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Наступило время ЗЕленых свершений и побед! Радуйтесь ЗЕбилоиды.
23.12.19. Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики в понедельник, 23 декабря.
По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2019 к ноябрю-2018 также снизилось на 6,9%
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Падіння по всім галузям промисловості за виключенням роздрібної торгівлі. Скорочуються робочі місця, 7 робочих місць закривається, а нових відкривається 6, росте безробіття, зарплати почали затримувати не тільки вчителям і медикам, а й на підприємствах. За таких темпів, то і торгівля піде на спад.
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А нащо нам ці підприємства коли незабаром новий сезон сватів.
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краще сміятися із зеленським, ніж плакати з порошенко!(с)
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УЙДИ ТЕ,ПРОСТО бл
Предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины, которые формируют около 30% поступлений валютной выручки в страну Источник: https://censor.net.ua/n3167105
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пускай закрываются и валят в след за табачкой, если этим буржуинам не нравитца новая экономическая зе-политика... Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн, – "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 1308

весь старый, старый мир разрушим, до основанья а затем....
мы наш, мы новый зе-мир построим
кто был ничем - тот станет всем...
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а ще "самокатчик" гончарук на минулому тижні повідомив про необхідність перекинути з бюджету 2020 до бюджету 2019 усього якихось 20 млрд. грн.
Оце так здобули!
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Напомните кто-нибудь металлургам ( особенно Кр. Рога ) за кого они голосовали 21 апреля Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн, – "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 4103
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Та никто не против, что зеля такой же идиот, как ваш )(уйло
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криза у ГМК спровокована як зовшіншіми факторами (зниженням світових цін на залізорудний концентрат та руду), так й падінням долара, тому що частину валютної виручки підприємства продають за курсом НБУ. Це спричинило зниження доходів у галузі та зменьшення надходжень до держбюджету.
Тому саме цікаве ще попереду.
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Не за курсом НБУ, а за курсом на валютному ринку у день продажу. А НБУ встановлює курс за результатом торгів на валютній біржі. Ревальвація гривні (зміцнення щодо долару) штучно створена. Є багато причин, - це виплата великого боргу зовнішніх запозичень у січні наступного року, чим менший курс, тим менше мінфін потратить гривень на купівлю доларів. Ще один фактор - це ОВГЗ. Так звані іноземні інвестори, які на початку року купували гривневі ОВГЗ під 18 - 19% зараз повертають свої "інвестиції", купуючи долари. Враховуючи низький курс долара і високі процентні ставки, ті 18 - 19% перетворюються для них у 25 - 30%, які їм виплатить український платник податків.
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Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.



ДО РУКОВОДИЛИСЬ, КЛОУНЫ. Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн, – "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 4490
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И на фоне этого грандиозного провала дорвавшихся до власти зешутов- 47% украинцев считают жидозеленского политиком года. Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн, – "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 7138
ПыСы чето ржунимагу с этих зебилоидов.
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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.
Источник: Дубилет в интервью телеканалу "Наш", сообщает Укринформ
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выбирали-веселились,выбрали-прослезились!
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Вы спрашивали - куда будут инвестированы Нафтогазом Газпромовские деньги?
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денег то нема но вы там держиьесь, может таки лучше вороватый пеця, воровал но таки не грабил как зелёнососки
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Предприятия ГМК (и не только) давно уже оформляют налоговые накладные через массу липовых фирм-однодневок.
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Рузке чілавєк, через одноднівки ти отримаєш від струка вуха, а не відшкодування...
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Наголошую. Не тільки металургам, а всім ЕКСПОРТЕРАМ... Всім, без винятку. Компанії на яку я (в тому числі) маю честь працювати держава винна близько 150 мільйонів відшкодування...
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"Кінець епохи бідності"- подкрался незаметно
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шо то пошло не так - да зебилы - так вам и надо - хорошего нового года - ну кому из вас денег не дадут - как то так
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Перестаньте. Вони навчаться. Коли небудь. Портібно почекати ще днів 100, для початку
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во как заскиглили жиротрясы. с офшора украденное переведи сам себе, перекредитуйся, выплати зарплату, через месяц поучишь свой ндс.
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це ПДВ вбиває економіку України. Вже скоро....
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