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 Политика Украины
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Все про:диджитализация (24) Гончарук_Алексей (414)

 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня, - Гончарук

В Украине провели исследование, по результатам которого обнаружили, что 53% украинцев обладают цифровыми навыками ниже среднего уровня.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В ЕС еще в 2006 году признали цифровую грамотность как одну из восьми ключевых компетенций, которой должен обладать каждый европейский гражданин. В Украине такое исследование мы провели впервые: 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня. Однако мы вполне способны повысить уровень цифровых навыков", - написал Гончарук.

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Он отметил, что в Украине внедряют национальную программу цифровой грамотности, чтобы украинцы имели равные права в пользовании всеми преимуществами новейших технологий. Старт онлайн-платформы "Дія. Цифрова освіта" запланирован 21 января 2020 г.

Гончарук также отметил, что правительство стремится, чтобы 100% государственных услуг со временем стали доступны онлайн - "без чиновников, очередей и необходимости куда-то ходить".

"Люди не должны стоять за справкой в ​​очереди часами, это пережитки советского прошлого. Они могут заказать ее онлайн, но надо иметь навыки пользования новыми технологиями", - подчеркнул глава правительства.

53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167103
 
 
 Топ комментарии
 
Оглобля тупая! Если бы все украинцы были нормальными, и владели "цифровыми навыками", то никто бы не смотрел эту помойку Г+Г, и ваши сериалы, для умственно отсталых, типа "Скоты" или "Слуга Уродов", а ты, и зеленая шобла выродков, получил на выборах 0,73%, и мыл в Польше унитазы, а не чесал по ушам этим самым лохам, без навыков.
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И это вам говорит ЗЕленый человек-самокат с дипломом негосударственного образца.
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Именно поэтому вам, уроды самокатные, "страна в смартфоне" понадобилась?
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тогда каждому из них вручить по самокату и шубе и перерегисрировать на задний привод
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На Цензоре ровно на одну новость выше - Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн, - "Укрметаллургпром".
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А это чмо в этот момент насчет наших способностей владения цифровыми навыками рассуждает!!! Млять, он что еще спикером исследователей диджитализации подрабатывает?
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Ото круто будет, электрику вырубил-государство сдохло. И войны не надо.
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Тому і потрібно країну присадити на кацапську електрику.
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А ты еду на кострах готовишь? А то вдруг газ вырубят и ты от голода сдохнешь...
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У нас довольно часто отключается электричество на 2-8 часов. Не говоря уже о доступе к Интернету. Так что дело не только в умении, но и в технической возможности.
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Им вполне хватает для того, чтобы лайкать котиков и совершать покупки в онлайн магазинах.
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Ну ты прям... а пища для ума стряпни натахимасейчук из тиливизира???
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Поскольку я уже забыл, когда смотрел ТВ, то могу с чистой совестью говорить:ахтоэтатакая?
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53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня, - саме тому треба спеціалістів змушувати їхати працювати за кордон?
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Шо воно мэлэ, да мы самый вумный, талановытый, працевытый народ в Европе. Да хто б выжил у нас в таком стойбище? Только МЫ.
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50% владеют ниже среднего уровня, другие 50% владеют выше среднего уровня. Информативно.
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Дятел, половина населення це пенси. Якого онлайна ти хочеш від них? Слуги живуть на іншій планеті, точняк.
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Мене тесть вчора замучив, він прийшов в обід зі своєї майстерні, а вдома вайфай не працює і що йому робити у 82 роки?
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******* тупая! Если бы все украинцы были нормальными, и владели "цифровыми навыками", то никто бы не смотрел эту помойку Г+Г, и ваши сериалы, для умственно отсталых, типа "Скоты" или "Слуга Уродов", а ты, и зеленая шобла выродков, получил на выборах 0,73%, и мыл в Польше унитазы, а не чесал по ушам этим самым лохам, без навыков.
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Нет конечно! Уточняю-народ это быдло, чернь и конченные уроды. Только с людьми не надо путать. А то вы привыкли все в кучу-мы народ, мы простые люди, мы граждане, мы население.... Вы население и биомасса. Граждане и люди, это те, кто думает головой, а не #опой.
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Именно поэтому вам, уроды самокатные, "страна в смартфоне" понадобилась?
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А навичками жити в реальному світі володіє ще менше. В тому числі і вся зелена шобла.
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Маю на увазі, що зелена шобла навичками не володіє.
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цифровыми навыками??? 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3816 Це запатентоване слово сполучення, чи така мисля- це сон сивої кобили?
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ось як? 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8744 Це варіант знання англійської від летючої миші: "рік двадцять дванадцять".
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И это вам говорит ЗЕленый человек-самокат с дипломом негосударственного образца.
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Который в цифрах бюджета уже обосрался по полной.
Цифровик, мля
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Гончарук замовчує що всі послуги онлайн платні, а пенсіоненри щоб не платити той 1 відсоток йдуть до банків.
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пальцев трі да пальцев сем - дєсять пальцев будєт всем
к нім прибавь єщьо одін - всьо унаєш ти, мой син!
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Так у нас и в правительстве больше половины имеют умственное развитие ниже среднего и нетрадиционные дипломы, а некоторым Игорь Валерьевич поставил конкретный диагноз - дебилизм!
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ни о чем....
кто будет смотреть или ходить на такие курсы?
пенсы, да? - купи старым и бедным смартфоны и закрой оффлайн платежи...сами научатся.... - жизнь заставит и голод...
Малоросы, которые вас выбрали понимают только такой язык... - язык насилия..
Займись лучше бюджетом.... - 70 лярдов нехватки уже с таким премьер министром...., а 3 лярда зелени от Газпрома профукаете быстро на премии и корпоративы...
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Да, порой трудно понять не только их действия, но и смысл сказанного. Вот кто мне объяснит, что оно хотело сказать?
53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2885
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меня волнует судьба 1.5% военного сбора... пошли на закупку газа у кацапов???
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Начнём с того, что если б народ был умный, то не выбрал бы идиотов-клоунов.
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53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня, - Гончарук.

Так у нас не Євросоюз із середньою зарплатнею в 2000-3000 ЄВРО, тому багатьом і немає можливості купувати нові дорогі смартфони, щоб опанувати цифрові навички.
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Так їм ще потрібно виділяти кошти на оплату трафіку.
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Так отож. Але усякі Гончаруки цього не розуміють, бо живуть в паралельному світі.
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Это всё,что гончарука беспокоит в данный момент? Смешно.Было бы. Если бы не было печально.
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73% украинцев имеют умственные навыки ниже среднего уровня...
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Падение 7,8% промышленности это не царское дело. Лучше поговорить о 40% роста и цифрах.
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цей дегенерат навіть математикою молодшої школи не володіє
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Для всей этой муйни есть одна маленькая, но обязательная деталь - ИДЕНТИФИКАЦИЯ того, кто лупит по клавишам.
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Зате п'яна матуся, якогось бюрократа, маючи 67 років і Міцика вїхала в маршрутку з гумусом. Семеро пасажирів постраждало тож, Міцик явно не "Кольт" і не "Лансер".
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Для установления этого потрясающего факта надо было проводить специальное исследование и тратить на него государственные деньги, которые этот гений и так сумел профукать за полгода?. Это было ясно и до их исследования и тратить деньги не было необходимости.
Все-таки у этого чудика в голове собственная реальность, к действительности не имеющая отношения и место ему, как я уже писала совсем не в кабмине, а в учреждении другого профиля.
Если его не уберут из кабмина, то он доведет экономику до полного краха.
Этот факт совершенно понятен и даже не требует специальных исследований.
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задача подонка Зеленского под руководством психопата Сороса уничтожить Украину, а активы захватить.
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