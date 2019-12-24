 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня, - Гончарук

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В ЕС еще в 2006 году признали цифровую грамотность как одну из восьми ключевых компетенций, которой должен обладать каждый европейский гражданин. В Украине такое исследование мы провели впервые: 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня. Однако мы вполне способны повысить уровень цифровых навыков", - написал Гончарук.
Он отметил, что в Украине внедряют национальную программу цифровой грамотности, чтобы украинцы имели равные права в пользовании всеми преимуществами новейших технологий. Старт онлайн-платформы "Дія. Цифрова освіта" запланирован 21 января 2020 г.
Гончарук также отметил, что правительство стремится, чтобы 100% государственных услуг со временем стали доступны онлайн - "без чиновников, очередей и необходимости куда-то ходить".
"Люди не должны стоять за справкой в очереди часами, это пережитки советского прошлого. Они могут заказать ее онлайн, но надо иметь навыки пользования новыми технологиями", - подчеркнул глава правительства.
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А это чмо в этот момент насчет наших способностей владения цифровыми навыками рассуждает!!! Млять, он что еще спикером исследователей диджитализации подрабатывает?
Цифровик, мля
к нім прибавь єщьо одін - всьо унаєш ти, мой син!
кто будет смотреть или ходить на такие курсы?
пенсы, да? - купи старым и бедным смартфоны и закрой оффлайн платежи...сами научатся.... - жизнь заставит и голод...
Малоросы, которые вас выбрали понимают только такой язык... - язык насилия..
Займись лучше бюджетом.... - 70 лярдов нехватки уже с таким премьер министром...., а 3 лярда зелени от Газпрома профукаете быстро на премии и корпоративы...
Так у нас не Євросоюз із середньою зарплатнею в 2000-3000 ЄВРО, тому багатьом і немає можливості купувати нові дорогі смартфони, щоб опанувати цифрові навички.
Все-таки у этого чудика в голове собственная реальность, к действительности не имеющая отношения и место ему, как я уже писала совсем не в кабмине, а в учреждении другого профиля.
Если его не уберут из кабмина, то он доведет экономику до полного краха.
Этот факт совершенно понятен и даже не требует специальных исследований.