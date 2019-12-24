 Пьяная 67-летняя водитель врезалась в маршрутку в Киеве: пострадали семь пассажиров, пятеро из них - госпитализированы, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сообщение о ДТП в Днепровском районе столицы в дежурную часть поступило в 21:30. Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля "Мицубиси" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. В результате семь пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы в больницу" - сказано в сообщении.

Согласно проведенному правоохранителями тесту, 67-летняя женщина-водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что механизм и причины ДТП будут установлены после проведения всех следственных действий и судебных экспертиз.

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"После получения информации от медицинских работников по степени телесных повреждений, которые получили пострадавшие, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.