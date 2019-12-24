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 Пьяная 67-летняя водитель врезалась в маршрутку в Киеве: пострадали семь пассажиров, пятеро из них - госпитализированы, - полиция

В Киеве произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Мицубиси" и маршрутки. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров общественного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сообщение о ДТП в Днепровском районе столицы в дежурную часть поступило в 21:30. Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля "Мицубиси" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. В результате семь пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы в больницу" - сказано в сообщении.

Согласно проведенному правоохранителями тесту, 67-летняя женщина-водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что механизм и причины ДТП будут установлены после проведения всех следственных действий и судебных экспертиз.

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"После получения информации от медицинских работников по степени телесных повреждений, которые получили пострадавшие, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3167098
 
 
 Топ комментарии
 
# мама любит скорость ...
Повна фраза: "Мама любит скорость и бухать".
П'яна 67-річна водійка врізалася в маршрутку в Києві: постраждали сім пасажирів, п'ятеро з них - госпіталізовані, - поліція - Цензор.НЕТ 492
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Купила Міцубісі на підвищену пензію від зелених, а решту пробухала. Пьяная 67-летняя водитель врезалась в маршрутку в Киеве: пострадали семь пассажиров, пятеро из них - госпитализированы, - полиция - Цензор.НЕТ 2106
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П'яна баба і без керма стихійне лихо.
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Купила Міцубісі на підвищену пензію від зелених, а решту пробухала.
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При зеленых не успела бы насобирать, при порохе купила. Видать тоже порохоботка.
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Так епоха бідності закінчилась ще в квітні, ось і назбирала.
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# мама любит скорость ...
Повна фраза: "Мама любит скорость и бухать".
П'яна 67-річна водійка врізалася в маршрутку в Києві: постраждали сім пасажирів, п'ятеро з них - госпіталізовані, - поліція - Цензор.НЕТ 492
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Пьяная баба да еще и за рулем- это стихийное бедствие.
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П'яна баба і без керма стихійне лихо.
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Штукатурила пику в дзеркальце, а куди їде - пофігу.
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С таким стажем пьянки, конечно не стоит садиться за руль.
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Амазонка какая-то , бухая в 67 за рулем - это книга рекордов ....
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зятьок по повній наливав, - квартирка у неї така нічо )))
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собакову ніколи займатись п'яними водіями, йому треба ігорний бізнес кришувати та шити діла на патріотів
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є така приказка: какая я тебе бабуся, я ещё ..буся
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В таком возрасте вообще за руль не всем можно садиться, а тем более бабе, а она еще ***** и пьяная была! П'яна 67-річна водійка врізалася в маршрутку в Києві: постраждали сім пасажирів, п'ятеро з них - госпіталізовані, - поліція - Цензор.НЕТ 1335
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Пока в правилах не будет реального наказания за вождение в пьяном виде - так и будут алкаши гонять и убивать людей. Ежедневно по стране задерживается несколько десятков пьяных за рулем еще больше откупается. И что? Меньше их не становится. Значит наказание не адекватное. Пожизненное лишение прав - вот это адекватно.
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за рецидив пожизненное лишение прав было бы нормально
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#мамалюбитскорость?
Мамашка какого то Служки Урода выехала на прогулку?
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Згадала бабка, як дівкою була.
Анекдот згадала:
- Изя, я слышал, шо ваша жена опасно больна. Это правда?
- Правда. Но, опасна она - когда здорова.
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Якщо постраждало семеро пасажирів, а бабця жива то, я підозрюю що, Міцик був не "Кольт" і навіть не "Лансер".
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Женщина прошла освидетельствование на приборе «Драггер», который показал 2,20 промилле. Этот показатель превышает допустимую норму в 11 раз.
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Иначе говоря, бабка гавкнула минимум полтора стакана водки...
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Не завжди з віком приходить мудрість, іноді вік приходить один
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