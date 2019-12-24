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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5940) смерть (6314)

 Суд арестовал без права залога водителя "Шевроле", сбившего насмерть семейную пару велосипедистов под Киевом

Полиция сообщила о подозрении водителю Chevrolet Aveo, который сбил насмерть семейную пару велосипедистов на Брест-Литовском шоссе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Шевроле" превысил безопасную скорость и совершил наезд на велосипедистов, которые двигались в попутном направлении. В результате происшествия мужчина и женщина, 1974 года рождения, получили смертельные травмы. Водителя автомобиля полицейские задержали на месте в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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По факту происшествия следователи начали уголовное производство, а в дальнейшем объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Меру пресечения ему выберет суд.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия. Назначен ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3167097
 
   
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Це реальний вбивця і тут сумнівів немає жодних. Є лише запитання до обставин злочину. Тому це правильно. Про справу Шеремета цього сказати не можна.
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Спокойно, если бы водитель оказался волонтером, ветераном и активистом - можно было бы потребовать 100% доказательств что именно он нарушал правила, или что он был в сознании во время наезда а не в припадке как Толстошеев, или вообще что именно он был за рулем, почему нет.
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Трускавецький юрфак чи бурса права Бугульми?
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Упоротий, тут є автомобіль і водій, які не аювикликають жодних сумнівів і волонтерство чи участь в АТО не має жодного значення, як і злочини торнадівців. Але тобі потрібно далі мусолити тему Шеремета. Ти навіть не помітив, що у винуваті ть затриманих не вірять вже навіть твої друзі по методичках і просто мовчать. А ти і далі продовжуєш нести пургу. Як думаєш, яким чином ти себе подаєш?
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Ну рано или поздно оно в реале таки проговорится и получит по голове тяжелым тупым предметом. И все дела.

А в тырнетиках оно может ерепениться сколько угодно.
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"Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет."
Объясните, пожалуйста, что значит "с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет." После выхода на свободу еще 3 года нельзя управлять ТС?
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Казуси КК, це як хабарнику, отримавшому 8 років, 3 роки не можна бути керівником.
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Если дали срок - то да, лишение прав - это дополнительное наказание, и вступает в силу после отбытия основного.
Если дали условно - там нюанс какой то, точно не помню, но вроде бы то же самое, весь условный срок действует запрет, плюс 3 года по окончании.
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