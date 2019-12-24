 Суд арестовал без права залога водителя "Шевроле", сбившего насмерть семейную пару велосипедистов под Киевом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.
Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Шевроле" превысил безопасную скорость и совершил наезд на велосипедистов, которые двигались в попутном направлении. В результате происшествия мужчина и женщина, 1974 года рождения, получили смертельные травмы. Водителя автомобиля полицейские задержали на месте в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По факту происшествия следователи начали уголовное производство, а в дальнейшем объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Меру пресечения ему выберет суд.
Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия. Назначен ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.
А в тырнетиках оно может ерепениться сколько угодно.
Объясните, пожалуйста, что значит "с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет." После выхода на свободу еще 3 года нельзя управлять ТС?
Если дали условно - там нюанс какой то, точно не помню, но вроде бы то же самое, весь условный срок действует запрет, плюс 3 года по окончании.