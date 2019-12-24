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 На блокпостах на Донбассе люди вынуждены ходить в туалет в заминированные лесополосы, - ОБСЕ

На прошедших выходных, 21 и 22 декабря, наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали длинные очереди на блокпостах вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете Миссии, передает Цензор.НЕТ.

"21 и 22 декабря СММ зафиксировала длинные очереди на блокпостах вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. 21 декабря в Луганской области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) вблизи Станицы Луганской в трех случаях наблюдатели видели до 1 000 людей в очереди в направлении неподконтрольных правительству районов, а также в двух случаях до 600 людей ожидали на переход в направлении подконтрольных правительству районов", - говорится в отчете.

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"21 декабря в Донецкой области на блокпосте вблизи н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) команда СММ видела более 200 автомобилей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов. На блокпосте возле н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели видели более 400 пешеходов в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а на КПВВ возле Марьинки — свыше 200 пешеходов в очереди в направлении неподконтрольных правительству. Кроме того, на блокпосте вблизи н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к югозападу от Донецка) команда Миссии видела более 300 автомобилей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов. 22 декабря на блокпосте около н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) члены патруля Миссии видели более 200 пешеходов и свыше 400 автомобилей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также более 350 пешеходов в противоположном направлении. В тот же день на КПВВ возле н. п. Новотроицкое (подконтрольный правительству, 57 км к северо-западу от Донецка) наблюдатели не зафиксировали пассажиро-транспортного потока в пределах КПВВ, однако видели 100 пешеходов и 100 транспортных средств в очереди в направлении неподконтрольных правительству районов. Сотрудник Государственной пограничной службы Украины сообщил о том, что КПВВ временно не работает из-за ремонта электросети. Позже в тот же день команда СММ видела, что КПВВ функционировал, но количество людей и транспортных средств в очереди было аналогичным", - отметили наблюдатели ОБСЕ.

"21 и 22 декабря 6 людей на блокпосте вблизи Кременца сообщили наблюдателям, что они ночевали в своих автомобилях для того, чтобы сохранить места в очереди. Члены патруля Миссии также видели, что люди, стоявшие в очереди на блокпосте, покидают участок с твердым покрытием, чтобы сходить в туалет в кустах неподалеку невзирая на опасность из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов. По словам людей из очереди, единственные туалеты расположены вблизи блокпоста", - акцентировали наблюдатели.

Источник: https://censor.net.ua/n3167096
 
 
 Топ комментарии
 
Это не дело... А то подорвётся один, а прос...утся все...
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Пусть ходят, они за это митинговали и голосовали и вообще нечего им лазить на неоккупированные территории, пусть сидят с оккупантами. Те кто хотели уже давно переехали туда , где безопасно. Наша армия не должна страдать из-за дебилов.
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отличная новость, я считаю! так держать! сепары должны срать на минном поле и ссать на оголенный электропровод
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Пусть ходят, они за это митинговали и голосовали и вообще нечего им лазить на неоккупированные территории, пусть сидят с оккупантами. Те кто хотели уже давно переехали туда , где безопасно. Наша армия не должна страдать из-за дебилов.
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какая храбрая. а если бы та там жила, то по другому бы спивала.
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Наоборот, когда по минам, лучше перистальтика кишечника, все процессы идут быстрей. Можно представить линейку ароматов в этой очереди кормильцев Украины.
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Это не дело... А то подорвётся один, а прос...утся все...
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А ОБСЕ извращенцы, наблюдают при помощи камер и БЛА за ... А-я-я-й как вам не стыдно! На блокпостах на Донбасі люди змушені ходити в туалет у заміновані лісосмуги, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8521
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Мені? 🤔 Я не спостерігаю. Це ОБСЄ - збоченці. 😁
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А як ви тоді визначили що ОБСЄ "вже прос*алося"?
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С тех туалетов смеяться надо, стоит себе эдакое а-ля сельский сортир, а на нём значок в виде флажка ЕС. Даже за ЕС неудобно как-то становится))))
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Да, надо построить комфортабельные комплексы, как в Чонгаре и Каланчаке. Крысчане радуются, там теперь по указанию Владимира Александровича центры административных услуг открыли, двустульежопым не надо теперь в Херсон ехать за загранпаспортами... А дамбаские сепары чем хуже, правда?
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Нехай ОБСЄ щакупить горщиків і памперсів.
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и шо??? Орки минировались, дпмбаситы радовались, а теперь нашим хлопцам за ними подчищать? Да и вообще, шо забыли у хунты? Шо претесь? Радуйтесь жизни в молодых республиках.
У меня и в мыслях не звучало пойти в какую-нибудь молодую республику по каким-нибудь делам...
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отличная новость, я считаю! так держать! сепары должны срать на минном поле и ссать на оголенный электропровод
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А хто їх змушує пертись до бандерівців?
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Выбрали это сами пришельцы из лнр/днр, не подумавши, что прийдется в ненависную им Украину устраивать караваны за продуктами и за пенсией. Вот и пришла долгожданная "свобода" от бандеровцев...что приходится шастать по минах.
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Сходил пописать...наступил на ежика или жабу?
Сразу и покакал)))))
Но главное не забывать....
Виноват во всем Биндера и укры! Хунта гадит молодым рИспубликам))))
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самые опасные минные поля это комбинированные На блокпостах на Донбассе люди вынуждены ходить в туалет в заминированные лесополосы, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6613
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Це дуже важлива проблема - треба терміново виносити її на сесію ООН - позбавлення прав людини на встановлювати мін з органічних відходів у невідведених для цього місцях.
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Зате в кущах ніхто не забороняє гаваріть парускі...
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Как то насрать на них. Пускай ***** им поставит туалеты. Ато они за ***** так голосовали на референдуме а он вместо им туалеты поставить ж/д дорогу в окупированный крым открывал.
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Какие в Раше туалеты!? Там только сортиры серии М и Жо!..
. На блокпостах на Донбасі люди змушені ходити в туалет у заміновані лісосмуги, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4316
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За то какой адреалин, музыкант тоже держал мину в туалете. Запоров не было.
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ОБСЕ разве не знает что срать в посадках ето так по рузки. Зато им никто не запрещает гаварить па рузги.
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"видели до 1 000 людей в очереди в направлении неподконтрольных правительству районов" я так понимаю, что "угольная Швейцария" фсье
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Слепое ОБСЕ говно фиксирует безошибочно.
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ОБСЕ не хочет нам и всеми миру рассказать почему те кого так притисняют биндеры так усердно прутся колонами к самим биндерам?
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Тут два варіанти або Серебряниця або міни в посадці. Вибирай (те).
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только присел, а жопа с кишками уже на ветках...(
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А воно як рвоне, так і полетить гівно в різні боки.
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Все вопросы к Сивохе, он там парашами занимается.
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Нельзя быть таким человеко-ненависником! Если СивУха сядет, другим места в посадке не останется... На блокпостах на Донбасі люди змушені ходити в туалет у заміновані лісосмуги, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7909
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Ворожа орда здійснює набіги "за хавчиком" і "баблом". А мають утримуватись за рахунок окупантів!!! Зневажали за це ми минулу владу, а з цієї вже відверто глузуємо. Вони ж дурненькі як кури...
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Так касапы вам за это мзду платят😄
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А почему они не кричат с россискими флагами: - "путин памаги вырыть сральники?"
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За людьми в посадке ОБСЕ проследили, молодчаги! Небось следят круглосуточно, выполняя основное достижение встречи ЗЕ с ПУ.
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УВАГА запитання; якщо мірниє жітелі дамбаса ходять срати на мінне поле і ніхто не підірвався то а)в сєпарів міни коров"ячі
б) міни не вибухають під організмами повними гівна
в)мірниє жітєлі які там сруть таки шось знають
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И это радует!
Вы же сами хотели отделиться от Украины, что бы жить в расеянским мире, достатке , "без хунты и бедер". Что же вы в Украину теперь претесь, когда вы уже повыздыхате?
Теперь выстройтесь на своей территории и хором скандируйте"путен, вырой сартиры".
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Они рвались в русский мир - получите и распишитесь. Или биндеравцы должны еще и сральники им построить? На блокпостах на Донбасі люди змушені ходити в туалет у заміновані лісосмуги, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6546
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Не кажется ли вам что Штанмаер, ***** и Мертвечуки толкают нам дизенформацию и какую то дичь. Почему если всем етим неуважаевым господам кажется что жители даунбаса хотят какой то автономии и отдельноо языка, при етом они вместо отгораживаться от Украины наоборот лезут сюда?
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Як цікаво . Це напевно небезбечно , така розвага .
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Я обеспокоен аж до озабоченности (или наоборот, хз).
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ну вот, блин: сначала САМИ же минируют, а потом - САМИ же ходить по-рать боятся? Где логига, Зин?!
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