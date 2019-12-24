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Все про:контрразведка (195) СБУ (14185)

 Задержанные контрразведкой СБУ двое информаторов террористов "ЛНР" получили тюремные сроки

Два информатора незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", которые ранее были задержаны контрразведкой Службы безопасности Украины, получили тюремные сроки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, житель Новоайдарского района Луганской области передавал своему куратору информацию о дислокации и перемещении военной техники Вооруженных Сил Украины.

"Установлено, что после получения одного из сообщений была осуществлена ​​попытка прорыва линии обороны ВСУ незаконными вооруженными формированиями, которая сопровождалась артиллерийским обстрелом боевиков. В результате чего были повреждены военные и гражданские объекты на подконтрольной Украине территории. Во время задержания информатора сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника боеприпасы и взрывные устройства", - сказано в сообщении.

Задержанные контрразведкой СБУ двое информаторов террористов ЛНР получили тюремные сроки 01

Другим источником боевиков был житель Лисичанска, он выполнял задачи по сбору сведений о направлении движения, местах дислокации, составе и численности военной техники Вооруженных Сил Украины. Кроме того, по указанию кураторов так называемой "ЛНР", он составлял и передавал боевикам списки местных жителей, которые служат в воинских подразделениях и правоохранительных органах Украины. Во время обыска по месту жительства информатора правоохранители изъяли тротиловую шашку, граната Ф-1, патроны различного калибра, компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовались для передачи боевикам разведывательной информации.

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Задержанные контрразведкой СБУ двое информаторов террористов ЛНР получили тюремные сроки 02

В судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину и причастность к совершенным преступлениям, направленным на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Задержанные контрразведкой СБУ двое информаторов террористов ЛНР получили тюремные сроки 03
Фото: пресс-служба СБУ

Согласно приговору суда им назначено наказание по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, а также ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и приговорены к пяти и трем годам и трем месяцам лишения свободы.

Операция по разоблачению информаторов проводилась контрразведчиками Управления СБУ в Ивано-Франковской обл. совместно с Департаментом контрразведки Службы.

Источник: https://censor.net.ua/n3167095
 
   
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Дык толку... зеля всех отпустит всеравно
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получили тюремные сроки..

Да наплевать, клоун все равно отпустит их на волю...
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