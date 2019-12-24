 Задержанные контрразведкой СБУ двое информаторов террористов "ЛНР" получили тюремные сроки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, житель Новоайдарского района Луганской области передавал своему куратору информацию о дислокации и перемещении военной техники Вооруженных Сил Украины.

"Установлено, что после получения одного из сообщений была осуществлена ​​попытка прорыва линии обороны ВСУ незаконными вооруженными формированиями, которая сопровождалась артиллерийским обстрелом боевиков. В результате чего были повреждены военные и гражданские объекты на подконтрольной Украине территории. Во время задержания информатора сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника боеприпасы и взрывные устройства", - сказано в сообщении.

Другим источником боевиков был житель Лисичанска, он выполнял задачи по сбору сведений о направлении движения, местах дислокации, составе и численности военной техники Вооруженных Сил Украины. Кроме того, по указанию кураторов так называемой "ЛНР", он составлял и передавал боевикам списки местных жителей, которые служат в воинских подразделениях и правоохранительных органах Украины. Во время обыска по месту жительства информатора правоохранители изъяли тротиловую шашку, граната Ф-1, патроны различного калибра, компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовались для передачи боевикам разведывательной информации.

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В судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину и причастность к совершенным преступлениям, направленным на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами.



Фото: пресс-служба СБУ

Согласно приговору суда им назначено наказание по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, а также ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и приговорены к пяти и трем годам и трем месяцам лишения свободы.

Операция по разоблачению информаторов проводилась контрразведчиками Управления СБУ в Ивано-Франковской обл. совместно с Департаментом контрразведки Службы.