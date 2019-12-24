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 Офис Генпрокурора заработает со 2 января

Офис Генерального прокурора Украины начнет свою работу в следующий четверг, 2 января 2020 года.

"Приказываю: 1. Днем начала работы Офиса Генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в приказе Генпрокурора Руслана Рябошапки №351 от 23 декабря, обнародованном в газете "Голос Украины" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее предполагалось, что Офис Генпрокурора заработает 1 января 2020г.

Как сообщалось, принятый 19 сентября закон предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением Генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса Генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

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В структуре органов прокуратуры региональные прокуратуры станут областными, а местные – окружными. Перечень и юрисдикцию окружных прокуратур будет определять Генпрокурор своим приказом.

Закон предоставляет Генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры; систему оценки качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором, занимающим административную должность, должностных обязанностей.

Согласно закону, у Генпрокурора будет два первых заместителя и заместители, без ограничения их количества.

Законом упразднены военные прокуратуры, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя Генерального прокурора - главного военного прокурора.

Уточнена норма о количестве сотрудников. Так, из 15 тыс. сотрудников органов прокуратуры будет не более 10 тыс. прокуроров.

До 1 сентября 2021 года останавливается действие ряда статей, которые касаются деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а в отдельных положениях закона о прокуратуре название этого органа заменили "соответствующим органом, который осуществляет дисциплинарное производство".

Изменены требования к претенденту на должность Генпрокурора. Эту должность сможет занять специалист с юридическим образование и стажем работы в области права не менее 10 лет.

Приказы Генпрокурора не будут проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Оклад прокурора окружной (местной) прокуратуры увеличится с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан, с 2021 году он составит 20 прожиточных минимум, а с 2022 году – 25 минимумов.

Кроме того, увеличатся оклады руководства Офиса Генерального прокурора, руководителей областных (региональных) прокуратур.

Премирование прокуроров будет осуществляться в порядке, утвержденном Генеральным прокурором, по результатам оценивания качества их работы.

Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром прокуроров.

23 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков подписал данный документ. В этот же день закон о реформировании органов прокуратуры подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением отдельных его положений.

Источник: https://censor.net.ua/n3167091
 
 
 Топ комментарии
 
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет?
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Конец эпохи бедности для своих сивох.
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Нарешті! Дочекались!
Тепер прокурори зможуть купувати не пів а цілий вареник.
А РябошаВка цілу шаурму!
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет?
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Посвятити потрібно Офіс. попам Масковського патріархата.
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Предложение просто супер.И не надо будет работать целый год.
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початок чергових понтів шиття білими нитками
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Нарешті! Дочекались!
Тепер прокурори зможуть купувати не пів а цілий вареник.
А РябошаВка цілу шаурму!
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Наверное все видели, как районная налоговая размещается в бывшем детсаде, или сияющее здание прокуратуры в 3 этажа 2500 кв/м. Зимойц ходят в рубашках, а лдетом в каждой норе кондиционер. Возле каждого автопарк на пару миллионов $$$. ИДИТЕ ВЫ НА### со своими ОФИСАМИ и АДМИНИСТРАЦИЯМИ, мы уже за.....бались их содержать !!!! Платите за удобства из собственного кармана.
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