 Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение "Канала 24".
В выводах эксперты указали, что им на исследование дали предмет в форме неправильного параллелепипеда. Он является выхолощенной, то есть без взрывчатых веществ и двух дополнительных детонаторов, промышленно изготовленной боевой противопихотной осколочной миной МОН-50.
Однако, в том виде, в котором ее предоставили на исследование, она никакого отношения к категории боеприпасов и взрывных устройств не имеет.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
https://youtube.com/watch?v=zklhG5NdUFM
это желательно доказать )))))))))))))
божественно!!!!! )))))))
такое фуфло даже янык не придумал
"РПГ-22 «Нетто» (ТКБ-0125, индекс ГРАУ - 6Г18) - реактивная противотанковая граната. Является оружием одноразового применения[2]. Принята на вооружение Советской Армии в 1980 году.) Ты, вообще-то, понятие имеешь, каким образом производится следствие по подобным делам? Главный вопрос експерту - "Является-ли данный предмет боеприпасом, пригодным к применению?" Да ни один эксперт не назовёт его "боеприпасом, так как это всё равно, что назвать таковой гильзу выстреленого патрона...
РПГ 18 "Муха"
РПГ 22 "Нетто"
РП 26 "Аглень"
Все данные изделия являются - реактивными противотанковыми гранатами.
Помну херню, когда путали с РПГ (как списывать) например РПГ-2, 7, 7д - ручные противотанковые гранатометы (труба для отстрела выстрела). Стоят на учете. По службе РАВ были проблемы (давай спишем РПГ -7 после выстрела.
Все одноразовые - являются РЕАКТИВНЫМИ ГРАНАТАМИ. Далеко не все подлежат перезарядке (да и хрен кто этим занимается). Тубус сдается просто для отчетности. Все. Коротко.
Точнее не "гранатомёта" а "гранаты". Т.к. если имеется ввиду что-то типа "мухи", то это не "гранатомёт", а если что-то типа РПГ-7, то в этот "отстреляный тубус" вполне можно запихнуть выстрел и это таки оружие .
У зебилов тупо дубль-пусто получилось.
Т.е. вобще ничего не осталось от обвинения, кроме желания любой ценой посадить АТО-шника и волонтеров.
По их словам, у дерева был ствол."
Що і так було зрозуміло з самого початку. Всі ці "факти" щодо причетності підозрюваних волонтерів та АТО-шників до вбивства Шеремета зліплені до купи зеленими шмарклями та зшиті
білимизеленими нитками.
Параша оголосила війну Соросу, а до чого тут українці , а до того що лояльно поставились до нього.
Беня поср...ся з Соросом і перепригнув на бік Пу. Він це зробив заздалегідь і отримавши преференції запустив програму студент.
Роль студента відводилась до іншої особи, однак в останній момент та відмовилась бо забоялась летального кінця.
Вибір пав на блазня, тим більше свого по крові.
Завдання масонської ложі знищити українську ідентичність, підготовити законодавство та адміністративний устрій до вливання, у інший порядок під гаслом "назад у СРСР".
зешмаркля та зебобіки це розмінний матеріал.......зешмаркоя на кожному куті кричить про здатність розігнати КабМін та ВР. Це його завдання , але зараз воно не на часі.
Треба спочатку позбавити українців основного ресурсу - ЗЕМЛІ, бо допоки українець буде мати землю він не переможний ( має хату, пити, їсти, можливість одягнутись ) не залежний, бо має дизентерію - десь.
А коли позбавити українця землі тут він стане - рабом.
От після цього можна буде розігнати і Кабмін і ВР і усю адміністраці......а на місце призвати "нові обличчя" кровосіс, .............і решта. А президентом бесперечно Медведчука.
Пу сказав Медведчука значить так.
А на разі необхідно подавити патріотичні настрої, патріотичні виступи, знищити патріотів.....
навіть фізично....останнє не з повітря, це було у програмі масонської ложі яка привела до влади це невіглазство.
в снах?
2) атрицатьочевидное!
3) всевокругвраги!
4) черноеэтобелоетоканаоборот!
5) Путенкармилецнаш!
Скоро порохнявые и до 5 пункта дойдут...
мотиви, замовники... де все це???
Какая мысль!
И всего десять страниц понадобилось для такого вывода!
Какая прелесть.... Гексоген и детонаторы остались в Шеремете?
Зеля розвів ху"ла пшиковими арестами-але авака таки має міняти,бо підставив.Побачимо!
А культурные порохоботы должны писать: ,,Я ВАМНИВЕРЮ вы все врети,,
Я тут пораскинул: засыпать в нее тротилу (накрошить вовнутрь через воронку) накидать туда гаек-болтов и прочих "скреп", вкрутить в горлышко детонатор... Ваааууу!!! Пробабка готовила теракт!!! Здаемсу-у--у!!!