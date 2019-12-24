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Все про:Шеремет (376) Антоненко Андрей (44)

 Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ. ДОКУМЕНТ

Согласно выводам экспертов, мина, которую изъяли во время обыска по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета – Андрея Антоненко, не относится к взрывчатым устройствам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение "Канала 24".

В выводах эксперты указали, что им на исследование дали предмет в форме неправильного параллелепипеда. Он является выхолощенной, то есть без взрывчатых веществ и двух дополнительных детонаторов, промышленно изготовленной боевой противопихотной осколочной миной МОН-50.

Однако, в том виде, в котором ее предоставили на исследование, она никакого отношения к категории боеприпасов и взрывных устройств не имеет.

Смотрите также: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ 01
Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ 02
Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ 03
Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ 04
Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ 05
Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ 06
Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ 07
Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ 08
Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ 09
Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ 10

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167088
 
   
 Топ комментарии
 
Все как и предполагалось....зеленое стадо хором пукнуло в лужу...
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Да пофиг. Янелох сказал - Андрея Антоненко на нары, значит, на нары.
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Дело Шеремета. Червь Авакова. Разбираем экспертизу
https://youtube.com/watch?v=zklhG5NdUFM

Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ - Цензор.НЕТ 5864
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Но мина и не является учебной, как Синицын трындел.Мина боевая, с извлеченным кем то взрывчатым веществом., и кто его извлек и куда дел, большой вопрос???Поэтому такое решение суда.Подозреваемый же пояснений не дает.Есть наверное, что скрывать.
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Добавлю,что на учебных минах идет соответствующая маркировка.А тут ее нет.
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идиот, а ПОЧЕМУ ты решил, что выхолащевание осуществлял подозреваемый???
это желательно доказать )))))))))))))
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клоун, ты дебил, это не мина это МАКЕТ, никакого отношения к категории боеприпасов и взрывных устройств не имеет.Источник: https://censor.net.ua/p3167088
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Igor Zolotovskiy дурак порохобот. Если это сделанный макет из интернет магазина как ваша порохня тут наивным парит, зачем туда закладывать поражающие элементы ?
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а если добавить что подозреаемый жидко обделался и трясущимися руками набирал смс брату жены, чтоб "учебную" мину вынесли, то как-то версия с невинным сувениров выглядит не очень убедительно.
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Если это не аргумент.То следующим аргументом ьудут настоящие.
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ну да и машину журналиста взорвали точно такой небоевой
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ау, зеленкины... как вам россса,? зеленая????
божественно!!!!! )))))))
такое фуфло даже янык не придумал
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Аваков и Янелох должны лично оплатить расходы на расследование, экспертизу и компенсацию ущерба. И подать заявления на увольнения в связи с несоответствием должности.
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Просто удивляют порохоботы))) Ясное дело ,что взрывчатое вещество вынято и теперь мина не является взрывчаткой)))))Только вот никто не говорит о том ,что следы гексогена тут и на месте взрывов идентичны-это так себе))))
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ага, кожна хазяйка в себе га кухні готує гексоген по своєму унікальному рецепту
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Вони ідентичні ще у кількох десятках тисяч мін, які були споряяджені вибухівкою з тої самої партії.
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"идентичны" тому що виробляються промисловістю десятками тон і "идентичны" сотням тисяч інших боеприпасів та просто пакетам з гексогеном на складах ***********. Тепер їх можна і до вібухів на складах причепити бо і там "идентичны" сліди є.
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Зебилы -дебилы не удивили. Только вот идеинтично вещество еще в миллионах боеприпасов. тоесть идеентичное вещество в ЛЮБОЙ подоной мине, которых (мин) несколько миллионов.
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не ідентичні, а АНАЛОГІЧНІ... перечитай бевЗЕнь заяву МВС
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Все равно это страшная улика! Во-первых цвет ЗЕЛЕНЫЙ! Во вторых - следы ВЕЩЕСТВА! Название вещества - пока секрет.
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Результати дослідження показують, що вбивцею Шеремета може бути хтось з працівників інституту судових експертиз. Їх зразок гексогену практично співпадає з досліджуваним.
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Все класс! А чего ж тогда даже за отстреляный тубус гранатомета, при хранении его в квартире, наступает уголовная ответственность?
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за отстреляный тубус теоретически ответственность наступать не должна, т.к. это не оружие уже и любая экспертиза это подтвердит. Хотя с Печерским судом я ни в чём не уверен.
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Теоретически может и да, но идет по статье "хранение боеприпасов".
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"Если человек дурак - это надолго... Если идиот - то навсегда..." Имеются "дебилы", путающие "тубус" гранатомёта одноразового использования, с "пусковой трубой" гранатомёта. Последняя - "оружие", так как может перезаряжаться и использоваться много раз. Тубус одноразовый, таковым не является... Тем более, он "боеприпасом" не является, так как не содержит ни метательного вещества, ни поражающих элементов...
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Да я знаю, что ты - идиот. Не напоминай. Но есть реальные случаи, когда люди понесли уголовное наказание (условные сроки) за тубус от РПГ-22 и им подобные.
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Место, время, наименование суда, номер уголовного дела и ФИО осуждённого... Жду информацию...
"РПГ-22 «Нетто» (ТКБ-0125, индекс ГРАУ - 6Г18) - реактивная противотанковая граната. Является оружием одноразового применения[2]. Принята на вооружение Советской Армии в 1980 году.) Ты, вообще-то, понятие имеешь, каким образом производится следствие по подобным делам? Главный вопрос експерту - "Является-ли данный предмет боеприпасом, пригодным к применению?" Да ни один эксперт не назовёт его "боеприпасом, так как это всё равно, что назвать таковой гильзу выстреленого патрона...
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Интересно, а какого хрена сцепились?
РПГ 18 "Муха"
РПГ 22 "Нетто"
РП 26 "Аглень"
Все данные изделия являются - реактивными противотанковыми гранатами.
Помну херню, когда путали с РПГ (как списывать) например РПГ-2, 7, 7д - ручные противотанковые гранатометы (труба для отстрела выстрела). Стоят на учете. По службе РАВ были проблемы (давай спишем РПГ -7 после выстрела.
Все одноразовые - являются РЕАКТИВНЫМИ ГРАНАТАМИ. Далеко не все подлежат перезарядке (да и хрен кто этим занимается). Тубус сдается просто для отчетности. Все. Коротко.
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Можно хоть один случай по ВУД за тубусы от реактивных гранат? Мне несложно пробить.
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А мазок з тубуса каже що, там існували вибухові речовини ідентичні десь вже знайденим.
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З.Ы. Немного по терминологии:

Точнее не "гранатомёта" а "гранаты". Т.к. если имеется ввиду что-то типа "мухи", то это не "гранатомёт", а если что-то типа РПГ-7, то в этот "отстреляный тубус" вполне можно запихнуть выстрел и это таки оружие .
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В тот тубус, направляющую для ракет, пускувую установку, можно вставить новую ракету и стрельнуть вновь ? ну как патрон в пистолет ? И вообще, експерт напишет что надо, не волнуйся, а лучше вьібрось-от греха подальше.
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Никак не вставить, легче новое собрать. там много тонкостей.
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Отакои... У зелебобиков опять глаза в "б-жьей росе". Да что ж ты будешь делать? Но однако забавно пронаблюдать, как они отмазываются даже под этой новостью.
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Бльооооо!!!

У зебилов тупо дубль-пусто получилось.
Т.е. вобще ничего не осталось от обвинения, кроме желания любой ценой посадить АТО-шника и волонтеров.
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"Столичные полицейские задержали дерево.
По их словам, у дерева был ствол."
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Ствол надо проверить по базе данньіх, вдруг в каком то ДТП участвовал
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Тепер будуть перевіряти стволи дерев на "идентичность" з вбивством на Гідропарку.
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Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ.

Що і так було зрозуміло з самого початку. Всі ці "факти" щодо причетності підозрюваних волонтерів та АТО-шників до вбивства Шеремета зліплені до купи зеленими шмарклями та зшиті білими зеленими нитками.
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Масонська ложа отримала черговий пук.
Параша оголосила війну Соросу, а до чого тут українці , а до того що лояльно поставились до нього.
Беня поср...ся з Соросом і перепригнув на бік Пу. Він це зробив заздалегідь і отримавши преференції запустив програму студент.
Роль студента відводилась до іншої особи, однак в останній момент та відмовилась бо забоялась летального кінця.
Вибір пав на блазня, тим більше свого по крові.
Завдання масонської ложі знищити українську ідентичність, підготовити законодавство та адміністративний устрій до вливання, у інший порядок під гаслом "назад у СРСР".
зешмаркля та зебобіки це розмінний матеріал.......зешмаркоя на кожному куті кричить про здатність розігнати КабМін та ВР. Це його завдання , але зараз воно не на часі.
Треба спочатку позбавити українців основного ресурсу - ЗЕМЛІ, бо допоки українець буде мати землю він не переможний ( має хату, пити, їсти, можливість одягнутись ) не залежний, бо має дизентерію - десь.
А коли позбавити українця землі тут він стане - рабом.
От після цього можна буде розігнати і Кабмін і ВР і усю адміністраці......а на місце призвати "нові обличчя" кровосіс, .............і решта. А президентом бесперечно Медведчука.
Пу сказав Медведчука значить так.
А на разі необхідно подавити патріотичні настрої, патріотичні виступи, знищити патріотів.....
навіть фізично....останнє не з повітря, це було у програмі масонської ложі яка привела до влади це невіглазство.
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Та хіба ж нам звикати? Вдень посміхаємось і мружимось, а вночі вбиваємо...
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1) Акакиевашидаказательства?
2) атрицатьочевидное!
3) всевокругвраги!
4) черноеэтобелоетоканаоборот!
5) Путенкармилецнаш!

Скоро порохнявые и до 5 пункта дойдут...
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окай... то де ж залізобетонні докази? розігнати таке гівно в інформпросторі, залучити ЗЄлупого і Арсєноконя і так щодня обсиратися... поясни, в чому тут суть? як сам мислиш?
мотиви, замовники... де все це???
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У прокурора лапушка! Тебе что материалы следствия публиковать будут? Это запрещено законом. Становись адвокатом, если ты имеешь этот статус, знакомься с материалами дела и защищай подозреваемого в суде. У него всё плохо по большому счёту, судья материалы дела читал и у него есть основания держать подозреваемого коротышку в терроризме и убийстве в тюряге.
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Успокойся зебилоидная ботва, пятым пунктом наверняка будет Моника Зелупа вместе с Собакяном подвешенные за яйца на дерево на Лютеранской, как Бенито с своей Кларой Петаччи.
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Мина, не содержащая взрывчатки, не является взрывчатым устройством!

Какая мысль!

И всего десять страниц понадобилось для такого вывода!
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А некоторые эксперты уверяли, что это учебная мина. Оказалось, не учебная, и даже действующий военный подтвердил, что принимал участие в ее обезвреживании. И где теперь те эксперты, признали ли свою ошибку? В данном случае это косвенные улики, они не являются причиной признать виновным, но являются причиной подозревать. На Антоненко ведь вышли не потому что знали, что у него "тубус стрелянный" дома лежит, а на основе других улик.
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Це ви про "походку" чи про бобочку з "принтом"?
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Выхолщенная промышленно изготовленная монка без гексогена и детонаторов но как следует из экспертизы с поражающими элементами)
Какая прелесть.... Гексоген и детонаторы остались в Шеремете?
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Аваков тебе чекає з доказами, буть свідомий- врятуй Авакова.
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Мне насрать на Авакова. Ни кто не имеет права лишать жизни другого человека и мне похрену певец он, врач или шесть раз судимый рецидивист. Закон один для всех.
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упс..так вчора прокуроські мичали, що там знайдено сліди вибухової речовини, так хоч мікроскопічні... чим далі тим цікавіше, але людини сидить в камері..
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Приємна новина.Порохорилі навіть порох вихолостили,а аваки сіли в каку.
Зеля розвів ху"ла пшиковими арестами-але авака таки має міняти,бо підставив.Побачимо!
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из этой мины взяли взрывчатое вещество для изготовления подрывного заряда поэтому мина на фото не мина. Краткое содержание.
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Cтарий Кінь Брешут собаки.

А культурные порохоботы должны писать: ,,Я ВАМНИВЕРЮ вы все врети,,
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сабаковская мусарня даже сфальсифицировать улики толком не могут. Знаю, что ксенофобия и антисемитизм это очень плохо, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ!
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C таким успехом любого школьного директора можно задерживать. Ибо в каждой школе выхолощенные мины советского производства имеются.
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От бабки висит в чулане старая грелка. ЗЕЛЕНОГО (защитного!) цвета.
Я тут пораскинул: засыпать в нее тротилу (накрошить вовнутрь через воронку) накидать туда гаек-болтов и прочих "скреп", вкрутить в горлышко детонатор... Ваааууу!!! Пробабка готовила теракт!!! Здаемсу-у--у!!!
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итак имеет боевую (не учебную) мину со следами родной взрывчатки. теперь ясно, что это, конечно, роутер.
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