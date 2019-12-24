 Главы облсоветов присоединились к призыву не допустить поспешного голосования за законопроект Зеленского по децентрализации

Как сообщает Цензор.НЕТ, 23 декабря ряд председателей областных советов присоединились к совместному заявлению о необходимости доработки проекта закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" №2598, внесенного 13 декабря 2019 Президентом Украины как первоочередной.

В частности заявление подписали главы Николаевского, Черниговского, Тернопольского, Волынского, Закарпатского и Львовского областных советов. Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин на своей странице в социальной сети Фейбук призвал остальных своих коллег поддержать совместное обращение.

По состоянию на понедельник, 23 декабря, совместное заявление подписали более сотни лидеров местного самоуправления и экспертов по вопросам местного самоуправления и децентрализации.

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Напоминаем, 19 декабря, с целью привлечь внимание Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, послов стран большой семерки в Украине, представителей ЕС в Украине и других международных организаций, а также широкой общественности к угрозам для местного самоуправления и демократии в целом, которые содержатся в проекте закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" №2598, внесенном 13 декабря 2019 Президентом Украины как первоочередной, полсотни подписантов выразили обеспокоенность по поводу закрытости процесса подготовки этого законопроекта (без участия представителей органов местного самоуправления, их ассоциаций, организаций гражданского общества и широкого круга экспертов) и призвали не допустить поспешного голосования за законопроект №2598 и провести широкие дискуссии и профессиональные консультации для выработки совместных предложений к проекту конституционных изменений по децентрализации с учетом мнения лидеров местного самоуправления и экспертов.

Подписанты совместного заявления отмечают, что для полноценного завершения реформы по децентрализации власти и формированию повсеместного действенного местного самоуправления в Украине давно назрела потребность в конституционных изменениях. Большое количество положений Европейской хартии местного самоуправления также много лет ожидают надлежащей имплементации в законодательство Украины.

Но предложенные законопроектом №2598 изменения по сравнению с действующей Конституцией Украины, содержат признаки централизации власти, сужают статус органов местного самоуправления и чрезмерно расширяют контрольные полномочия государства в лице префектов и Президента. В доказательство этого авторы совместного заявления опубликовали краткий анализ угроз для местной демократии, который добавили к своему заявлению.

Они обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать создание открытой площадки, где все заинтересованные стороны смогут высказать аргументированные позиции с целью совместной доработки проекта изменений в Конституцию относительно децентрализации и приведения его в соответствие с демократическими ценностями, которые все разделяют.

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